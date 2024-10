Binder et Acosta replacent KTM dans le match au Japon

Après quatre vendredis consécutifs conclus hors du top 10, ce qui l'obligeait à passer par la Q1 à chaque fois, et dans la foulée d'un GP d'Indonésie marqué par de nombreux soucis, Brad Binder s'est plus que relancé ce vendredi au Japon, en signant le meilleur temps. La KTM est plus performante à Motegi et elle est pour le moment dans la lutte avec la Ducati.

"C'est sûr que les dernières courses ont été un peu difficiles", a commenté Binder sur le site officiel du championnat, après être revenu à des solutions plus familières ce week-end : "On est arrivés ici avec une idée un peu différente, au lieu de juste piloter la moto ou de réinventer les choses. C'était assez bon aujourd'hui, je ne peux pas me plaindre."

Binder a cependant expliqué aux journalistes avoir ressenti une "énorme vibration" au début des Essais, en raison d'un problème sur un frein qui a ensuite été corrigé : "On a eu un petit souci au début, je suis rentré puis je suis reparti. Je n'avais pas d'adhérence je n'étais pas sûr de ce qu'il se passait. On a changé de pneus pour le premier time attack et ma moto était de retour, tout fonctionnait normalement à nouveau."

"C'était vraiment cool de retrouver la première place dans une séance d'essais, cela faisait longtemps. Notre moto semble plutôt bonne ici. On va essayer d'en profiter."

Brad Binder Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le regain de forme de KTM n'est pas dû qu'à un circuit plus favorable, mais à des changements efficaces : "Chez KTM, tout le monde a des choses assez différentes à tester. On est revenus à une chose que l'on connaissait, sans essayer d'en faire trop, juste piloter la moto. C'était bien, ça a bien fonctionné pour nous et on pourra jouer un peu plus à l'avenir."

Binder espère maintenant confirmer face à des Ducati qui ont l'habitué de monter en puissance en cours de week-end : "Je vais essayer. Les sensations étaient assez bonnes aujourd'hui. Ce sera bien de voir sur 24 tours, pas juste un tour rapide. On va travailler sur ça demain matin. La priorité est de faire de bonnes qualifications et d'essayer de me battre à nouveau avec les leaders."

Acosta également dans le bon rythme

Brad Binder n'est pas le seul à avoir fait briller la KTM ce vendredi au GP du Japon puisque Pedro Acosta a pris la quatrième place, à moins de deux dixièmes de son futur coéquipier. Il a senti qu'il était plus proche des pilotes Ducati que dans la plupart des autres courses.

"Je me sentais assez performant, je voyais que je n'étais pas très loin des chronos des leaders", a souligné celui qui porte actuellement les couleurs de Tech3. "Il faut qu'on soit un peu plus satisfaits parce qu'on se rapproche d'eux et que c'est un peu plus facile de tout assembler."

Pedro Acosta Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je me sens très bien", a souligné Acosta, en harmonie avec sa machine une semaine après le podium de Mandalika : "C'est très bien quand ta moto a exactement les mêmes points forts que ceux de ton pilotage. C'est peut-être notre secret pour ne pas avoir beaucoup de soucis avec le pneu avant."

"On progresse aussi dans la motricité et le turning et quand je prends des risques, ça devient de plus en plus facile de relâcher les freins et de garder de la vitesse en courbe. On se rapproche de ce que l'on recherche."