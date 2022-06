Binder : Beaucoup d'efforts mais pas grand-chose en retour

Charger le lecteur audio

Les Grands Prix se suivent et se ressemblent pour le clan KTM, en difficulté avec la RC16. Loin en qualifications, ses quatre pilotes peinent également en course et ne peuvent actuellement plus se battre aux avant-postes, comme les deux représentants officiels avaient pu le faire en début de saison. En cause, principalement, des réglages qui ne s'adaptent pour le moment pas complètement aux pneumatiques, limitant ainsi les performances en piste.

Depuis le Grand Prix du Portugal, où ils ont intégré la Q2 pour la dernière fois, ni Brad Binder ni Miguel Oliveira n'est parvenu à se qualifier mieux qu'à la 14e place, et tous deux sont contraints de se battre pour remonter jusqu'au top 10 à chaque course. Le Sud-Africain parvient néanmoins à afficher une grande régularité, qui lui permet d'être cinquième au championnat, juste devant Pecco Bagnaia.

Le Grand Prix d'Allemagne n'a pas fait exception, et après s'être élancé 15e, il est remonté jusqu'au septième rang, toujours bloqué par ses pneus, particulièrement compliqués à gérer dans la fournaise inattendue du Sachsenring.

Remonté dans le top 10 au bout de seulement deux tours, il a particulièrement attaqué dans les premières boucles afin de tirer son épingle du jeu face à des adversaires plus prudents en début de course, mais a vite dû baisser de rythme lorsque son pneu avant a commencé à surchauffer en étant bloqué derrière trois pilotes Ducati.

"Je perdais l’avant dans chaque virage donc dans le quatrième tour j’ai lâché un peu et une fois que [la température] a diminué j’ai à nouveau attaqué et je suis parvenu à les rattraper. Dès que ça a été fait, je n’ai pas pu dépasser car ça a recommencé. Les cinq-six derniers tours ont été vraiment piégeux, mais il semble qu’ils l’ont été pour tout le monde, tout le monde avait une importante usure [des pneus] en fin de course", a-t-il expliqué au site officiel.

Brad Binder

Face à une situation qui se répète inlassablement, Binder n'a pas caché sa frustration, même s'il reconnait qu'il ne peut "pas faire de reproches" à KTM, qui se donne selon lui à 100% pour tenter de résoudre le problème.

"Honnêtement, c’est un peu la même chose chaque week-end. Je sens que je fais beaucoup d’efforts et que je n’ai pas grand-chose en retour", a-t-il reconnu. "Actuellement la situation est telle qu’elle est. On comprend nos problèmes. Le truc c’est qu’on apprend chaque week-end avec plus de données, plus de compréhension concernant ce dont on a besoin pour améliorer l’intégralité de notre package, là où je dois m’améliorer, où la moto doit progresser et ce qu’on doit faire pour passer le prochain cap, [c’est-à-dire] ne plus se battre entre la sixième et la dixième place mais commencer à se rapprocher pour se battre pour le podium. C’est l’objectif actuellement, c’est ce qu’on doit faire."

"Les gars travaillent dur, [...] il n’y a pas une chose qu’ils n’aient pas essayée. Ils connaissent la situation. Je suis vraiment confiant quant au fait que si on continue à travailler dur comme on le fait actuellement, les planètes vont finir par s’aligner."

Il reste une course au clan KTM ce week-end, aux Pays-Bas, avant d'entamer la pause estivale et espérer pouvoir redresser la barre pour la deuxième partie de la saison.