Une "minuscule erreur" a provoqué la chute de Binder

Premier rival des pilotes Ducati en qualifications et en début d'épreuve, Brad Binder a tout perdu dans une chute à Misano. Alors qu'il avait conservé la quatrième place qu'il occupait sur la grille de départ, il est tombé dès le deuxième tour en raison d'une survitesse au moment de réaccélérer au virage 4. Le pilote KTM est reparti mais a vu l'arrivée loin des points, en 19e position.

"Ma course a été courte, en tout cas la bonne partie", a estimé Binder. "Au warm-up, on a essayé quelque chose de différent juste pour essayer de trouver plus de vitesse parce que [samedi], j'ai trop vite été distancé et que c'était fini. On a essayé ça pour être plus performants et mon objectif était d'essayer de suivre les gars au début."

"J'ai un peu attaqué au début tout en essayant d'être propre. Au virage 4, j'avais juste quelques km/h de plus que dans le sprint [samedi] et en mettant les gaz, malheureusement, l'avant a dévissé. Je ne m'y attendais pas vraiment, sincèrement, mais ça arrive."

"Une minuscule erreur mais malheureusement, ma course était finie", a résumé Binder auprès du site officiel du MotoGP. "J'ai juste continué à rouler, je suis remonté sur la moto et je suis reparti parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. C'était fini et on a terminé hors des points mais c'est comme ça et on essaiera à nouveau la semaine prochaine."

La déception est d'autant plus grande que Binder était en passe de sauver un week-end très mal embarqué. Vendredi, il n'est pas parvenu à assurer sa place en Q2 à cause d'un problème dans son premier tour rapide et d'une chute dans le deuxième.

"Une journée fantastique", ironisait-il après les deux premières séances du week-end, notant néanmoins des progrès par rapport au GP de Saint-Marin : "Pour être totalement honnête, je me sens beaucoup, beaucoup mieux que la semaine dernière, les sensations sur l'avant sont super bonnes, c'est beaucoup mieux au niveau du frein moteur. C'est juste que je n'ai pas tout assemblé, sincèrement."

"Je pense qu'on a trouvé quelque chose qui fonctionne bien à l'avant, ce qui est bien", soulignait Binder. "Dans l'ensemble, tout est plutôt bon. On a un peu joué sur le frein moteur et tout est un peu plus sous contrôle. Je suis beaucoup plus satisfait, c'est juste dommage d'avoir perdu l'avant dans mon premier tour rapide, donc ce n'était pas une bonne journée."

Des difficultés avec le pneu avant lors du sprint

Samedi, Binder a signé le meilleur temps en Q1, ce qui lui a ouvert les portes de la Q2, où il n'a eu qu'une seule véritable chance. Il avait un pneu usé pour son premier relais et dans le deuxième, son premier tour a été annulé pour un passage hors des limites de la piste, avant que sa dernière tentative lui permette de prendre la quatrième place.

Lors du sprint, son départ l'a propulsé en deuxième position, qu'il a pu garder quelques virages même si son holeshot device ne s'est pas désenclenché immédiatement. Après ce qu'il a décrit comme le "moment fort" de sa course, Binder a eu du mal à exploiter son pneu avant et a été doublé par Pecco Bagnaia, Enea Bastianini et Marc Márquez avant la fin du premier tour, puis Pedro Acosta dans le second. Il a conservé la sixième place jusqu'à l'arrivée.

"C'était vraiment chaotique parce que mon pneu avant ne fonctionnait pas au début. Je perdais l'avant au virage 6 et je n'arrivais pas à freiner parce que ça se bloquait tout le temps, puis j'ai perdu l'avant au virage 11, je suis passé hors piste et il m'a fallu deux tours pour que le pneu fonctionne. Quand ça a été le cas, je pouvais piloter la moto à nouveau et à partir de là, mon rythme était acceptable, pas suffisamment bon mais au moins j'avais des sensations."

"Sincèrement, la température et la pression sont bonnes [dans le pneu] mais parfois il faut un peu le roder, surtout sur la gauche", a détaillé Binder. "Certains pneus fonctionnent immédiatement et d'autres ont besoin de quelques tours pour commencer à fonctionner. C'est juste celui de la course qui a posé problème, c'était dommage que ce soit celui-là."

"C'était un peu dur mais dans l'ensemble, je suis content de cette position parce qu'au virage 6, je sentais vraiment que c'était fini. J'ai été super chanceux que l'avant fonctionne à nouveau. En fait, pour moi tout était un bonus après cette grosse frayeur."

En course principale, Binder a évité cet écueil en préparant mieux son pneu avant le départ, même si cela ne lui a finalement pas profité longtemps : "C'était beaucoup mieux [ce dimanche]. On a eu une approche légèrement différente."

"J'avais déjà le pneu de course en me rendant sur la grille donc je l'ai un peu rodé avant le tour de chauffe, et ça donnait l'impression de beaucoup mieux fonctionner, donc c'était une bonne décision. Je me sentais beaucoup mieux, peut-être trop bien trop tôt considérant comment j'ai fini ! C'est comme ça, ça ne se passe pas bien parfois."

Avec uniquement les quatre points de la course sprint engrangés, le bilan comptable du week-end est faible pour Binder mais le Sud-Africain se félicite des améliorations apportées à sa moto, qui lui ont permis de figurer au contact des leaders, tout comme Pedro Acosta chez Tech3 : "Je pense qu'on a progressé par rapport à la dernière course à Misano. Dans les tours, surtout en rythme de course, on a fait un bon pas en avant. C'est bien mais la route est encore longue."