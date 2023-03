Binder souffre du cou, Oliveira du pied

Charger le lecteur audio

Alors que KTM a fini la journée au sommet de la feuille des temps avec son nouveau pilote, Jack Miller, Brad Binder a quant à lui connu un début de Grand Prix du Portugal très compliqué qui se traduit par sa 18e place au classement, à 1"2 de son coéquipier.

Le pilote sud-africain souffre du cou, conséquence d'une chute subie à la toute fin des essais de pré-saison qui se déroulaient sur ce même circuit de Portimão il y a deux semaines. La chute était survenue au virage 7 dans son tour de sortie pour ce qui allait être son tout dernier run, mais la mésaventure avait été vite oubliée.

"Une douleur inattendue ne lui a pas permis de rouler correctement" a toutefois expliqué le team manager Francesco Guidotti ce vendredi. "Peut-être qu'il a sous-estimé cette chute et ses conséquences, parce qu'il s'est entraîné normalement. Ça a été une mauvaise surprise ce matin", a-t-il admis.

"Il ne s'est pas remis à 100%", indiquait le responsable italien cet après-midi auprès du site officiel du MotoGP. "Nous pensions qu'il allait bien mieux, et il le pensait aussi. Il s'est entraîné normalement, il a reçu des soins. Malheureusement, quand il est monté sur la moto ce matin, il était très rigide au niveau du cou et il ne parvenait pas à bien bouger la tête. Il avait vraiment mal."

Des soins reçus dans la journée ont permis à Brad Binder d'aller au bout des essais de ce vendredi, mais la douleur étant toujours présente, il a été décidé de lui faire passer une IRM ce soir. "Cet après-midi, il a roulé normalement mais avec une douleur qui a gêné sa concentration, donc il vaut mieux savoir précisément ce qu'il a", a indiqué Francesco Guidotti.

Brad Binder n'est pas le seul à terminer la journée dans la douleur, car Miguel Oliveira souffre du pied après un gros highside subi pendant la seconde séance d'essais du jour, juste avant la chute de Pol Espargaró dans la même zone de la piste.

"J'ai subi une grosse chute quand je me trouvais dans mon tour de sortie en pneus neufs", a expliqué le pilote portugais. "Je suis tombé à cause d'un pneu arrière froid. Au début, j'ai cru que Pol m'avait heurté mais ensuite j'ai complètement compris que j'étais tombé seul et je suis parti en highside à l'entrée du virage 11. Heureusement, je n'ai qu'une contusion au niveau du pied et de la jambe gauche."

Le pilote le plus touché, bien entendu, est Pol Espargaró qui se trouve ce soir à l'hôpital de Faro après la lourde chute dont il a été victime et qui a entraîné le deuxième drapeau rouge de l'après-midi. Le pilote Tech3 souffre d'un traumatisme du dos et de la poitrine et doit passer des examens complémentaires afin de préciser son état.