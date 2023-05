Binder a tout tenté : "Je n'aurais pas pu dormir si je n'avais pas essayé"

Brad Binder est on ne peut plus ravi de ce que le Grand Prix d'Espagne lui a rapporté. Vainqueur du sprint samedi, il a une nouvelle fois joué la gagne dimanche durant la course longue. Leader dès le premier tour, il n'a cédé les commandes que brièvement à son coéquipier Jack Miller avant de dicter son rythme jusqu'au 20e tour. C'est là que la victoire lui a échappé.

Rattrapé par un Pecco Bagnaia capable de hausser le ton en fin de course, il s'est fait dépasser par le champion en titre à quatre tours de l'arrivée. Il a néanmoins continué à se battre, les deux hommes livrant l'un de ces superbes duels dont Jerez a su gratifier les passionnés au fil de ses Grands Prix, mais sans que le Sud-Africain parvienne à trouver l'ouverture.

"Je voulais vraiment reprendre Pecco dans le dernier virage, j'ai signé mon meilleur temps de la course dans le dernier tour, mais je n'étais juste pas assez proche", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP. Le pilote Ducati a en effet parfaitement géré sa trajectoire dans l'avant-dernier virage pour bloquer toute tentative sur les dernières dizaines de mètres. "J'étais un peu trop loin et Pecco était au milieu de la piste, donc si j'avais essayé je me serais retrouvé sur le vibreur intérieur et j'aurais été direct dans les graviers."

Finalement battu pour deux dixièmes, Binder a néanmoins tenu à saluer le gros travail mené par son équipe, lui qui a eu de très bonnes sensations tout au long du week-end. "Je me sens fort, je me sens capable de me battre. J'ai fait une grosse erreur à cinq tours de la fin et l'écart que je m'étais creusé s'est complètement envolé en un tour. C'était une grosse erreur de ma part mais je vais en tirer les enseignements. On va continuer à se battre", a-t-il promis.

Brad Binder s'est fait reprendre par Pecco Bagnaia dans les derniers tours.

"Je n'ai rien laissé de côté, je n'aurais pas pu dormir si je n'avais pas essayé. J'étais proche mais, aujourd'hui, on n'y est pas arrivé. Malgré tout, ce sont de gros points, une journée fantastique pour moi et l'équipe, deux KTM sur le podium", a ajouté le pilote, qui n'a identifié qu'un domaine perfectible, à savoir la capacité à se montrer fluide lorsque les pneus sont usés. Il a en effet noté qu'il avait moins de grip sur l'angle par rapport à Bagnaia et que l'arrière de sa moto bougeait un peu plus que sur la Ducati dans les derniers tours.

Troisième du championnat après un bond de six places

Mais pas de quoi avoir le moindre regret après un tel week-end. "Si vous m'aviez dit vendredi après-midi, alors que je me suis retrouvé 11e avec l'obligation de passer par la Q1, que j'allais décrocher une victoire et une deuxième place, j'aurais signé directement !", s'est-il esclaffé. Et de promettre : "On va continuer à travailler, continuer à se battre et on essaiera à nouveau au Mans."

Les 32 points empochés ce week-end permettent à Brad Binder de faire un bond de six places au championnat. Quel changement en un an ! "Si je compare les sensations que j'avais en partant le dimanche après-midi l'année dernière et celles que j'ai maintenant, elles sont différentes. Je suis très content qu'on ait pu être rapides ici, mais on a été compétitifs sur toutes les pistes jusqu'à présent, certaines un peu mieux que d'autres, bien sûr."

"Avec le nouveau format, la façon dont tout fonctionne, on peut voir que c'est un peu chaotique. J'étais neuvième en arrivant ce week-end et je suis maintenant troisième, [les positions au classement] continuent de bondir vers le haut et vers le bas d'une manière dingue. Le temps dira ce qu'il en sera dans le futur. En tout cas, je suis plutôt content d'être si haut alors si je pouvais rester là, ce serait fantastique."