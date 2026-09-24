L'emprise et la reconstruction : Johann Zarco dit tout dans une biographie

La biographie de Johann Zarco qui sort ce jeudi n'est pas un récit comme les autres. Car la carrière du Français ne saurait se résumer à la simple énumération de chiffres et d'accomplissements, aussi prestigieux soient-ils. Michel Turco l'a bien saisi, et sans doute le Provençal l'a-t-il compris lui-même en acceptant de se confier au journaliste.

Habitué de l'exercice, notre confrère a cette fois voulu un récit dans lequel Johann Zarco s'implique "avec ses tripes et son cœur", et il y parvient. Au fil des pages, les déclarations d'époque se mêlent à celles, très lucides, que fait le pilote aujourd'hui en évoquant chaque épisode de sa vie. En libérant sa parole, Zarco dit tout, secondé par les nombreux témoignages de ses proches et de ceux qui l'ont fait courir.

D'un vaste travail d'enquête naît une biographie, certes, racontée sous le prisme du pilote et dans laquelle manque sans doute le droit de réponse de ceux qui ont le mauvais rôle, mais qui est suffisamment étayée pour offrir une vision juste de son parcours. Car en témoin attentif et omniprésent des coulisses, le journaliste sait qu'il y a une histoire à raconter derrière, entre autres, le double titre de champion du monde Moto2 et la victoire historique au GP de France 2025. L'histoire d'un pilote qui a longtemps suscité des interrogations, autant par le stress excessif qui l'entourait que par la curieuse absence de sa famille sur les circuits.

Au fil des pages, on découvre tout d'abord un enfant doté d'un talent naturel pour la moto, inexpliqué pour des parents totalement étrangers à ce milieu. Se dévoile aussi un pilote obstiné, sensible, un garçon "qui n'est pas contemporain de son époque", comme le décrit Paolo Campinoti.

Si les férus de moto dans le monde entier, et en France tout particulièrement, ont toujours su percevoir chez Zarco une personnalité à part, ultra attachante, le livre donne des clés pour mieux comprendre ses zones d'ombre. Et la principale s'appelle Laurent Fellon, que l'on retrouve tout au long du récit et à qui le titre sibyllin fait référence en annonçant un "pardon".

L'histoire d'une emprise

Le livre raconte tout à la fois la clairvoyance de ce fou de moto, à qui Johann Zarco doit certainement son sens de la course, et aussi sa ténacité. On suit la relation qui se noue à l'adolescence de l'Azuréen, mais très vite vient le chapitre de "l'emprise". Il y a d'abord les conseils qui façonnent le jeune pilote en plein apprentissage, mais aussi ces étranges mantras et images que son coach lui met dans la tête, faisant de lui un "guerrier".

Arrive ensuite un investissement presque masochiste de la part de Zarco, qui dit lui-même avoir le fonctionnement d'un "autiste" sur la moto et aborder les courses comme un "mort de faim". Le manque d'argent entraîne chez lui une pression colossale, sachant les implications collatérales de ses performances, et sa famille est écartée dans la douleur, sur fond, nous dit-on, de paranoïa.

Johann Zarco, au moment de son deuxième titre en Moto2, avec derrière lui Laurent Fellon et l'équipe Ajo. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Les pages s'emplissent de tension et de coups de gueule, et le lexique évolue : le coach devient le "gourou d'Avignon", un "fou", un "tyran". Se dessine une relation "toxique" qui avilira longtemps Johann Zarco, même devenu jeune adulte.

Et pourtant, arrive l'émancipation. Par petites touches d'abord, avant la fracture entraînée par cette signature avec KTM pour 2019, dans laquelle Laurent Fellon embarque un Johann Zarco impuissant, et qui reste perçue aujourd'hui comme l'erreur sportive la plus lourde de sa carrière.

"À ce moment-là, la relation avec Laurent est déjà très abîmée", raconte le pilote, en route vers sa liberté. "Il y a une forme de plus en plus aiguë de paranoïa autour de l'argent, la peur que je l'arnaque, que je cherche à prendre plus. Moi, ce que je veux, ce n'est pas récupérer plus d'argent, c'est évoluer. Je veux pouvoir créer ma propre structure, fonctionner davantage par moi-même tout en respectant le deal. Dans ma tête, on a tout fait ensemble, on est à 50-50, je ne remets pas ça en cause. Mais j'ai besoin d'indépendance."

Alors que le livre lève le voile sur ce qu'a été le quotidien éprouvant de Johann Zarco tout au long de son ascension, le grand public sera sans doute estomaqué de découvrir les détails d'une emprise qu'on penserait d'un autre temps. C'est aussi l'histoire d'une résilience, d'une reconstruction, et la transformation d'un homme qui s'ouvre naturellement aux autres à mesure qu'il brise ses chaînes. Avec, au passage, d'autres clés pour comprendre le rebond inespéré de sa carrière, et notamment le rôle joué par Claude Michy pour la sauver après le fiasco KTM.

En ayant ainsi un regard complet sur la carrière d'un pilote qui, à 36 ans, n'a plus que quelques chapitres à écrire, on s'étonne presque qu'il ait pu passer à travers ces multiples tempêtes et garder le cap, puis qu'il ait eu la force du pardon lorsque la mort est venue rôder autour de son ancien manager.

Comme souvent, les mots les plus justes sont ceux d'Hervé Poncharal : "Humainement, c'est un mec adorable. Arriver là n'a pourtant pas été facile pour lui. Avec Fellon, il était dans un carcan. Aujourd'hui, je pense qu'il jouit vraiment de son statut et de la vie qu'il s'est faite."

Johann Zarco, la victoire et le pardon, par Michel Turco, éditions Solar, 19,90€

Biographie de Johann Zarco par Michel Turco (Solar)

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