MotoGP GP de Valence

Blessé, Pecco Bagnaia manquera son dernier Grand Prix avec Ducati et ses premiers essais avec Aprilia

L'Italien, qui s'est fracturé le pied au Qatar, ne sera pas rétabli à temps pour participer au GP de Valence ce week-end, ni même aux essais prévus mardi prochain.

Germán Garcia Casanova

Publié: 25 nov. 2026, 16:08

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Francesco Bagnaia ne pourra pas faire ses adieux au guidon de la Ducati qu'il a pilotée au cours de ses huit saisons en MotoGP, avec à la clé deux titres mondiaux et 31 victoires en 146 courses.

Le pilote italien, qui approche de ses 30 ans, a lourdement chuté samedi lors du GP du Qatar. Une manœuvre de Fermín Aldeguer a provoqué sa chute, au cours de laquelle Bagnaia a violemment heurté le sol et s'est fracturé deux orteils du pied droit. Il a ainsi été contraint de déclarer forfait pour la course du dimanche à Losail.

Le mardi suivant, Bagnaia a été opéré, dans l'espoir de faire son retour au mieux au GP du Portugal, au pire à celui de Valence. Toutefois, le double champion du monde n'a pas pu reprendre la compétition en Algarve et ne sera pas davantage en mesure de le faire ce week-end, comme l'équipe l'a annoncé mercredi sur ses réseaux sociaux.

Bagnaia se rendra malgré tout à Valence ce week-end pour retrouver son équipe, faire ses adieux au personnel de Ducati et, surtout, aux fans.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Comme cela avait déjà été le cas à Portimão, le pilote Ducati en WorldSBK Iker Lecuona le remplacera. Le Valencien, vice-champion du monde WorldSBK cette année, disputera son sixième Grand Prix MotoGP de la saison après avoir remplacé Álex Márquez et Fermín Aldeguer chez Gresini, puis Bagnaia dans l'équipe d'usine.

S'il ne pourra pas disputer sa dernière course avec Ducati, la mauvaise nouvelle la plus douloureuse pour Bagnaia est sans doute de manquer les essais de mardi avec l'Aprilia GP27 de 850 cm3, en préparation de la saison prochaine.

Après que Ducati a choisi Pedro Acosta à sa place, Bagnaia avait conclu un accord verbal avec Yamaha, avant de changer de cap à la dernière minute pour signer un contrat de quatre ans avec Aprilia, où il fera équipe avec un autre membre de la VR46 Riders Academy, Marco Bezzecchi.

Bagnaia fait partie des rares pilotes qui n'ont pas encore pris le guidon des prototypes de 850 cm3 chaussés de pneus Pirelli, conformément au nouveau règlement qui entrera en vigueur l'an prochain. C'est également le cas de Jorge Martín, Ai Ogura, Enea Bastianini, Álex Márquez, Fabio Di Giannantonio et Fabio Quartararo.

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