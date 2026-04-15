Comment sa blessure cause une rare série sans victoire pour Márquez

Pour trouver trace de la dernière victoire de Marc Márquez, hors sprint, il faut remonter au GP de Saint-Marin de septembre dernier, juste avant son sacre. Une semaine après avoir validé le titre, l'Espagnol se blessait à l'épaule droite, dont il souffre encore aujourd'hui.

Cet accident l'a empêché de finir la saison, et donc de continuer à alimenter son palmarès de 2025 où il a décroché 11 victoires en 16 Grands Prix, un score impressionnant qui a marqué l'un des plus grands comebacks observés en MotoGP.

Mais depuis ce 14 septembre à Misano, Márquez n'a plus remporté aucune course principale lors des Grands Prix, uniquement un sprint en ce début d'année. Il a terminé deuxième à Motegi, le jour de son sacre, avant de se blesser à Mandalika puis de manquer les épreuves de Phillip Island, Sepang, Portimão et Valence. Cette saison, il n'a jusqu'à présent pas réussi à contester la domination de Marco Bezzecchi, qui a remporté tous les Grands Prix.

Au total, sur les neuf derniers Grands Prix - ceux qui ont suivi le dernier succès de Márquez -, cinq ont été remportés par Bezzecchi. Les autres victoires sont revenues à Pecco Bagnaia (Japon), Fermín Aldeguer (Indonésie), Raúl Fernández (Australie) et Álex Márquez (Malaisie).

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On peut voir les choses de deux points de vue différents. D'une part, on peut estimer qu'en ayant manqué cinq des neuf Grands Prix disputés au cours des sept derniers mois, Marc Márquez n'a concrètement laissé filer que quatre victoires, celle du GP du Japon 2025 et les trois premières de cette année.

Ou alors, on peut comptabiliser l'ensemble des épreuves ayant été disputées et sa période de disette s'étant alors sur neuf Grands Prix consécutifs : cela représente la troisième plus longue période sans victoire de sa carrière MotoGP, les autres ayant également été marquées par plusieurs forfaits.

Sa blessure de l'épaule complique le début de saison de Marc Márquez. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quatre années en enfer

Il aurait été difficile d'imaginer Marc Márquez enchaîner 21 Grands Prix sans s'imposer, puis 53 peu de temps après. C'est pourtant ce qu'a provoqué sa blessure du 19 juillet 2020, survenue lors de la première manche d'une saison retardée par le Covid. Il allait falloir attendre le GP d'Allemagne 2021 pour le revoir sur la plus haute marche, et ce fut finalement un retour rapide si l'on considère ses nombreux forfaits et les opérations subies entre ces deux dates.

Après sa victoire au Sachsenring en 2021, Márquez a remporté également le GP de Saint-Marin la même année, et c'est après qu'est intervenue la plus longue période de disette qu'il ait connue. Physiquement, il n'était pas sorti d'affaire et devait encore subir deux nouvelles opérations au bras, la dernière ayant eu lieu en juin 2022. Puis, lorsqu'il a retrouvé ses capacités physiques, c'est sa moto qui ne suivait plus.

Dès lors, 53 Grands Prix se sont écoulés sans qu'il puisse enregistrer la moindre victoire. Pour mettre fin à cette série, Márquez a fini par renoncer à sa dernière année de contrat avec Honda et à rejoindre le clan Ducati via le team Gresini. Il a encore dû patienter 11 Grands Prix avant de renouer avec la victoire, s'imposant finalement au GP d'Aragón 2024.

Aujourd'hui, avec ces neuf Grands Prix, Marc Márquez fait donc face à sa troisième plus longue série de courses sans victoire, mais aussi la deuxième plus longue depuis qu'il court sur une Ducati.

Jamais plus de six GP sans victoire avant sa blessure

Et avant ce tournant qu'a été sa blessure de 2020 ? De ses débuts en MotoGP en 2013 jusqu'à cette date, Marc Márquez a connu comme plus longue disette une série de six Grands Prix en 2015, entre Austin et le Sachsenring. Il s'agit de la seule année où il n'a pas été sacré champion du monde sur cette période, celle d'une exceptionnelle accumulation de succès avec Honda, pour qui il a couru sept ans.

Curieusement, cependant, le schéma de 2015 a semblé se répéter car en 2013, 2016 et 2017, Márquez n'a pas non plus gagné entre les Grands Prix des Amériques et d'Allemagne. Sauf que, ces années-là, seules cinq courses séparaient ces deux épreuves fétiches de l'Espagnol.

En gagnant en Aragón en 2024, Marc Márquez retrouvait la première marche du podium après trois ans de disette. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Un compteur bloqué à 99 victoires

En gagnant à Misano l'an dernier, Márquez fêtait sa 73e victoire en MotoGP et la 99e toutes catégories confondues. Le cap des 100 succès lui tendait les bras et paraissait alors une évidence pour tous, pourtant il n'a été franchi ni sur la fin de ce championnat qu'il avait tant dominé, ni en ce début d'année, après le repos qui aurait dû lui permettre de pleinement récupérer de sa blessure.

La semaine prochaine, le pilote espagnol aura l'opportunité de mettre fin à cette disette en retrouvant sa terre natale, puisque Jerez marquera la reprise du championnat et l'entrée dans la période européenne de la saison.

S'il souhaite enfin décrocher cette 100e victoire qui semble le narguer, la tâche ne sera toutefois pas aisée, d'une part car il n'est toujours pas pleinement remis de sa blessure à l'épaule. Par ailleurs, Ducati est aujourd'hui dominée par Aprilia. Enfin, Márquez n'oublie pas que Jerez n'est pas un circuit ayant toujours été très clément avec lui.

Depuis son arrivée dans le championnat du monde en 2008, Marc Márquez a disputé 16 courses à Jerez, toutes catégories confondues, pour seulement trois victoires : en 2014, 2018 et 2019. Même l'an dernier, alors qu'il dominait le début de saison avec la Ducati officielle, il n'est pas parvenu à s'imposer, battu par Álex Márquez.

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Les plus longues séries de GP sans victoire de Marc Márquez

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