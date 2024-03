BMW "étudie de près" un engagement en MotoGP

BMW est sans doute le constructeur le plus renommé ne disposant pas d'équipe d'usine en MotoGP, ayant estimé jusqu'à présent que ce n'était pas la bonne plateforme pour valoriser ses produits. Mais depuis que Markus Flasch a succédé à Markus Schramm à la tête de la division BMW Motorrad en fin d'année dernière, et que le MotoGP est prêt à introduire un nouveau règlement en 2027, le constructeur allemand fait évoluer sa position et n'exclut plus un engagement en Grand Prix.

Interrogé sur l'éventualité d'une arrivée de BMW en MotoGP, Markus Flasch déclare au média allemand Motorrad : "BMW M est un partenaire du MotoGP depuis des années. En tant que patron de BMW M, j'ai assisté à toutes les courses, je connais les dirigeants et nous sommes une marque présente en MotoGP. Mais il est évident que cela doit avoir du sens pour nous, et c'est la raison pour laquelle nous étudions la question de près. Je ne l'exclurais pas".

BMW est déjà présent dans les compétitions motos de haut niveau avec son équipe d'usine engagée en World Superbike, mais un programme MotoGP serait d'une bien plus grande ampleur. Outre le WSBK, BMW est également engagé dans le Championnat du monde d'Endurance FIM, qui inclut les prestigieuses 8 Heures de Suzuka, ainsi que dans le championnat allemand IDM.

"Nous sommes également attentifs à la question de savoir si cela restera notre seul engagement, avec le Championnat du monde d'Endurance et l'IDM, ou si nous opterons pour d'autres formats", précise Markus Flasch.

Son point de vue sur le MotoGP contraste fortement avec celui de son prédécesseur, Markus Schramm, qui avait à plusieurs reprises rejeté toute idée de rejoindre la catégorie reine. Cependant, Schramm a toujours été un grand partisan de la compétition moto et c'est sous sa direction que BMW est revenu en World Superbike en 2019 avec Shaun Mir Racing. Le programme WSBK s'est développé au fil des ans, et l'équipe d'usine a engagé le champion 2021 Toprak Razgatlioglu.

Toprak Razgatlioglu avec BMW en WSBK. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Flasch, quant à lui, a rejoint BMW Motorrad en novembre dernier après une longue période passée au sein de la division M des voitures de route haute performance de la marque allemande, qui fournit déjà la voiture de sécurité du MotoGP. C'est sous sa direction que la firme bavaroise a unifié sa division sport automobile sous la bannière M en 2021.

Il se décrit comme "un défenseur absolu des sports mécaniques" avant d'ajouter : "En tant que responsable de BMW M, j'ai décidé de fusionner BMW M GmbH avec BMW Motorsport. Pour moi, il est incontestable que faire des sports mécaniques comme il faut apporte une véritable contribution à la marque et à l'enthousiasme au sein de sa communauté."

D'autres changements interviendront chez BMW dans les mois à venir, l'actuel responsable de la compétition deux-roues, Marc Bongers, se consacrant entièrement au WSBK à partir du mois de juin. Dans le cadre de cette réorganisation, Sven Blusch dirigera la division compétition de BMW Motorrad.

S'exprimant sur ces changements, Flasch indique que "cela ne préfigure pas d'une décision en faveur d'une discipline ou d'une autre", tout en soulignant que le WSBK n'est "pas la seule option" pour BMW.

Les discussions autour d'un engagement potentiel de BMW font suite au désir de la Dorna d'avoir six constructeurs sur la grille, après avoir perdu Suzuki il y a deux ans en dépit d'un contrat à long terme qui liait le constructeur japonais au championnat.

Le MotoGP devrait passer à des moteurs de plus petite cylindrée (850 cm3) et introduire un carburant entièrement durable en 2027, deux changements majeurs qui, espère-t-on, attireront un autre constructeur.