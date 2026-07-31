BMW veut réunir les deux seuls vainqueurs MotoGP de KTM en WorldSBK

Alors que la grille MotoGP 2027 est désormais pratiquement bouclée, les équipes du championnat du monde Superbike commencent à finaliser leurs effectifs pour la saison prochaine.

L'un des premiers mouvements a été la prolongation d'Iker Lecuona chez Ducati. L'Espagnol restera pilote officiel en WorldSBK, tandis que Nicolò Bulega, actuel leader du projet de Borgo Panigale, devrait rejoindre le MotoGP en 2027 avec le team VR46 en tant que pilote directement sous contrat avec Ducati.

Ducati s'est donc mise en quête d'un remplaçant pour sa seconde Panigale V4 officielle. Parmi les principales pistes figurait Miguel Oliveira, qui dispute cette saison sa première campagne en WorldSBK avec BMW. Le Portugais a déjà décroché quatre podiums en 17 courses et reste un pilote particulièrement attractif, tant sur le plan sportif que médiatique, notamment sur son marché national.

Selon les informations de Motorsport.com, Oliveira, 31 ans, a toutefois choisi de privilégier la continuité et s'apprête à prolonger son contrat avec BMW pour 2027. Il devrait donc rester au guidon de la BMW M 1000 RR officielle.

La véritable nouveauté pourrait en revanche concerner son futur coéquipier. Danilo Petrucci ne devrait pas poursuivre l'aventure avec le constructeur allemand et BMW est désormais très avancé dans ses discussions avec Brad Binder, représenté par l'agence Wasserman Group, également à l'origine de l'arrivée du jeune David Alonso chez Honda.

Miguel Oliveira et Brad Binder lors de la présentation de l'équipe KTM pour la saison 2022 de MotoGP. Photo de: KTM Images

En attendant que toutes les options se referment officiellement en MotoGP, le Sud-Africain étudie avec beaucoup d'intérêt la possibilité de poursuivre sa carrière en WorldSBK, au sein d'une équipe d'usine capable de lui offrir un projet ambitieux et un salaire attractif.

Les retrouvailles des deux seuls vainqueurs de KTM en MotoGP ?

Si l'opération se concrétise, Miguel Oliveira et Brad Binder reformeraient un duo bien connu. Les deux pilotes ont partagé les couleurs de KTM pendant trois saisons, dont deux (2021 et 2022) au sein de l'équipe officielle.

Ils restent aujourd'hui les deux seuls pilotes à avoir remporté des Grands Prix MotoGP avec le constructeur autrichien : cinq victoires pour Oliveira, deux pour Binder.

Le Portugais avait débuté en MotoGP en 2019 chez Tech3 avant d'être promu dans l'équipe officielle après ses succès au Grand Prix de Styrie et au Grand Prix du Portugal en 2020. Il s'était ensuite imposé en Catalogne en 2021, puis en Indonésie et en Thaïlande en 2022. Son succès à Buriram demeure d'ailleurs la dernière victoire de KTM en catégorie reine.

Binder, de son côté, avait offert à KTM son tout premier succès en MotoGP dès sa troisième course dans la discipline, lors du Grand Prix de République tchèque 2020, avant de récidiver à domicile, en Autriche, l'année suivante.

Dès sa troisième course en MotoGP, Brad Binder a créé la surprise en remportant le GP de République tchèque 2020. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Le Sud-Africain, qui fêtera ses 31 ans en août, traverse toutefois une longue disette : il reste sur 99 Grands Prix sans victoire et 51 sans podium, une série qui explique en partie pourquoi KTM a décidé de ne plus lui faire de place dans son projet 2027.

KTM renouvelle entièrement son effectif

Après avoir perdu Pedro Acosta, seul pilote que la marque souhaitait absolument conserver, KTM a choisi de repartir de zéro. L'équipe officielle accueillera Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio, tandis que Tech3 devrait bientôt officialiser les arrivées de Luca Marini et du jeune Australien Senna Agius, actuellement engagé en Moto2 avec Intact GP.

Ces changements entraîneront notamment le départ d'Enea Bastianini vers Trackhouse, alors que Maverick Viñales se retrouvera sans guidon pour 2027. Il rejoint ainsi la liste des pilotes encore sans avenir confirmé, aux côtés de Brad Binder, Jack Miller, Álex Rins et Franco Morbidelli.

Concernant ce dernier, les avocats du team VR46, qui gèrent également les intérêts de Morbidelli, tentent actuellement de convaincre Ducati de l'envoyer en WorldSBK pour remplacer Bulega, dans une sorte de jeu de chaises musicales.

Une solution qui permettrait à l'Italo-Brésilien de prolonger sa carrière d'au moins une saison supplémentaire, alors qu'il s'apprête à disputer sa 14ᵉ année en championnat du monde, dont la neuvième en MotoGP.