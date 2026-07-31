Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Ogier passe entre les gouttes en Finlande, Fourmaux perd gros

WRC
Rallye de Finlande
Ogier passe entre les gouttes en Finlande, Fourmaux perd gros

Bastianini lassé du niveau "surprise" de la KTM d'une piste à l'autre

MotoGP
Bastianini lassé du niveau "surprise" de la KTM d'une piste à l'autre

Comment la "course au développement" va décider du titre F1 2026

Formule 1
Comment la "course au développement" va décider du titre F1 2026

BMW veut réunir les deux seuls vainqueurs MotoGP de KTM en WorldSBK

MotoGP
BMW veut réunir les deux seuls vainqueurs MotoGP de KTM en WorldSBK

Wolff relativise la percée de McLaren en Hongrie : "Même une IA l'aurait prédite"

Formule 1
GP de Hongrie
Wolff relativise la percée de McLaren en Hongrie : "Même une IA l'aurait prédite"

Ogier et Fourmaux en tête, la Finlande fait déjà ses premières victimes

WRC
Rallye de Finlande
Ogier et Fourmaux en tête, la Finlande fait déjà ses premières victimes

Le GP de Thaïlande ouvrira la nouvelle ère du MotoGP en 2027

MotoGP
Le GP de Thaïlande ouvrira la nouvelle ère du MotoGP en 2027

Aldeguer renonce à Silverstone mais prépare son retour en Aragón

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Aldeguer renonce à Silverstone mais prépare son retour en Aragón
MotoGP

BMW veut réunir les deux seuls vainqueurs MotoGP de KTM en WorldSBK

L'équipe officielle BMW en WorldSBK est en train de finaliser la prolongation de contrat de Miguel Oliveira pour la saison 2027. Tout indique que son futur coéquipier sera Brad Binder, avec qui il avait déjà partagé les couleurs de KTM en MotoGP.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Mis à jour:
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, et Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing

Photo de : Gold and Goose / Motorsport Images

Alors que la grille MotoGP 2027 est désormais pratiquement bouclée, les équipes du championnat du monde Superbike commencent à finaliser leurs effectifs pour la saison prochaine.

L'un des premiers mouvements a été la prolongation d'Iker Lecuona chez Ducati. L'Espagnol restera pilote officiel en WorldSBK, tandis que Nicolò Bulega, actuel leader du projet de Borgo Panigale, devrait rejoindre le MotoGP en 2027 avec le team VR46 en tant que pilote directement sous contrat avec Ducati.

Ducati s'est donc mise en quête d'un remplaçant pour sa seconde Panigale V4 officielle. Parmi les principales pistes figurait Miguel Oliveira, qui dispute cette saison sa première campagne en WorldSBK avec BMW. Le Portugais a déjà décroché quatre podiums en 17 courses et reste un pilote particulièrement attractif, tant sur le plan sportif que médiatique, notamment sur son marché national.

Selon les informations de Motorsport.com, Oliveira, 31 ans, a toutefois choisi de privilégier la continuité et s'apprête à prolonger son contrat avec BMW pour 2027. Il devrait donc rester au guidon de la BMW M 1000 RR officielle.

La véritable nouveauté pourrait en revanche concerner son futur coéquipier. Danilo Petrucci ne devrait pas poursuivre l'aventure avec le constructeur allemand et BMW est désormais très avancé dans ses discussions avec Brad Binder, représenté par l'agence Wasserman Group, également à l'origine de l'arrivée du jeune David Alonso chez Honda.

Miguel Oliveira et Brad Binder lors de la présentation de l'équipe KTM pour la saison 2022 de MotoGP.

Miguel Oliveira et Brad Binder lors de la présentation de l'équipe KTM pour la saison 2022 de MotoGP.

Photo de: KTM Images

En attendant que toutes les options se referment officiellement en MotoGP, le Sud-Africain étudie avec beaucoup d'intérêt la possibilité de poursuivre sa carrière en WorldSBK, au sein d'une équipe d'usine capable de lui offrir un projet ambitieux et un salaire attractif.

Les retrouvailles des deux seuls vainqueurs de KTM en MotoGP ?

Si l'opération se concrétise, Miguel Oliveira et Brad Binder reformeraient un duo bien connu. Les deux pilotes ont partagé les couleurs de KTM pendant trois saisons, dont deux (2021 et 2022) au sein de l'équipe officielle.

Ils restent aujourd'hui les deux seuls pilotes à avoir remporté des Grands Prix MotoGP avec le constructeur autrichien : cinq victoires pour Oliveira, deux pour Binder.

Le Portugais avait débuté en MotoGP en 2019 chez Tech3 avant d'être promu dans l'équipe officielle après ses succès au Grand Prix de Styrie et au Grand Prix du Portugal en 2020. Il s'était ensuite imposé en Catalogne en 2021, puis en Indonésie et en Thaïlande en 2022. Son succès à Buriram demeure d'ailleurs la dernière victoire de KTM en catégorie reine.

Binder, de son côté, avait offert à KTM son tout premier succès en MotoGP dès sa troisième course dans la discipline, lors du Grand Prix de République tchèque 2020, avant de récidiver à domicile, en Autriche, l'année suivante.

Dès sa troisième course en MotoGP, Brad Binder a créé la surprise en remportant le GP de République tchèque 2020.

Dès sa troisième course en MotoGP, Brad Binder a créé la surprise en remportant le GP de République tchèque 2020.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Le Sud-Africain, qui fêtera ses 31 ans en août, traverse toutefois une longue disette : il reste sur 99 Grands Prix sans victoire et 51 sans podium, une série qui explique en partie pourquoi KTM a décidé de ne plus lui faire de place dans son projet 2027.

KTM renouvelle entièrement son effectif

Après avoir perdu Pedro Acosta, seul pilote que la marque souhaitait absolument conserver, KTM a choisi de repartir de zéro. L'équipe officielle accueillera Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio, tandis que Tech3 devrait bientôt officialiser les arrivées de Luca Marini et du jeune Australien Senna Agius, actuellement engagé en Moto2 avec Intact GP.

Ces changements entraîneront notamment le départ d'Enea Bastianini vers Trackhouse, alors que Maverick Viñales se retrouvera sans guidon pour 2027. Il rejoint ainsi la liste des pilotes encore sans avenir confirmé, aux côtés de Brad Binder, Jack Miller, Álex Rins et Franco Morbidelli.

Concernant ce dernier, les avocats du team VR46, qui gèrent également les intérêts de Morbidelli, tentent actuellement de convaincre Ducati de l'envoyer en WorldSBK pour remplacer Bulega, dans une sorte de jeu de chaises musicales.

Une solution qui permettrait à l'Italo-Brésilien de prolonger sa carrière d'au moins une saison supplémentaire, alors qu'il s'apprête à disputer sa 14ᵉ année en championnat du monde, dont la neuvième en MotoGP.

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Le GP de Thaïlande ouvrira la nouvelle ère du MotoGP en 2027
Article suivant Bastianini lassé du niveau "surprise" de la KTM d'une piste à l'autre

Meilleurs commentaires
Plus de
Germán Garcia Casanova

Les équipes de test MotoGP reprennent le travail

MotoGP
MotoGP
Les équipes de test MotoGP reprennent le travail

Nakagami de retour en tant que wild-card pour Honda

MotoGP
MotoGP
Nakagami de retour en tant que wild-card pour Honda

Pirelli explique son choix de maintenir la règle sur les pressions pneumatiques en MotoGP

MotoGP
MotoGP
Pirelli explique son choix de maintenir la règle sur les pressions pneumatiques en MotoGP
Plus de
Miguel Oliveira

Miguel Oliveira sur la touche en WorldSBK avec plusieurs blessures

WorldSBK
WorldSBK
Miguel Oliveira sur la touche en WorldSBK avec plusieurs blessures

Miguel Oliveira ne regrette pas d'avoir dit non à Honda en 2023

MotoGP
MotoGP
Miguel Oliveira ne regrette pas d'avoir dit non à Honda en 2023

Blessures et moral en berne : l'intensité du calendrier fait débat

MotoGP
MotoGP
Blessures et moral en berne : l'intensité du calendrier fait débat
Plus de
Red Bull KTM Factory Racing

Comment son conflit avec Viñales expose le point faible de KTM

MotoGP
MotoGP
Comment son conflit avec Viñales expose le point faible de KTM

Le départ d'Acosta, cette mauvaise nouvelle à laquelle KTM ne s'attendait pas

MotoGP
MotoGP
Le départ d'Acosta, cette mauvaise nouvelle à laquelle KTM ne s'attendait pas

Marc Márquez salue la "bonne opportunité" saisie par Álex avec KTM

MotoGP
MotoGP
Marc Márquez salue la "bonne opportunité" saisie par Álex avec KTM

Dernières actus

Ogier passe entre les gouttes en Finlande, Fourmaux perd gros

WRC
Rallye de Finlande
Ogier passe entre les gouttes en Finlande, Fourmaux perd gros

Bastianini lassé du niveau "surprise" de la KTM d'une piste à l'autre

MotoGP
Bastianini lassé du niveau "surprise" de la KTM d'une piste à l'autre

Comment la "course au développement" va décider du titre F1 2026

Formule 1
Comment la "course au développement" va décider du titre F1 2026

BMW veut réunir les deux seuls vainqueurs MotoGP de KTM en WorldSBK

MotoGP
BMW veut réunir les deux seuls vainqueurs MotoGP de KTM en WorldSBK