La bonne opération de Martín avec une victoire qu'il n'attendait pas

Jorge Martín continue son petit bonhomme de chemin. Cette saison Ils ne sont déjà plus que deux à avoir marqué des points à chaque course, longue ou sprint, et le vice-Champion du monde en titre s'est constitué un capital de 92 points qui fait de lui un leader solide.

Quand Pecco Bagnaia, Marc Márquez ou encore Maverick Viñales perdaient gros en allongeant la liste des chutes samedi, Martín sortait vainqueur d'une course sprint chaotique, un peu surpris d'être à pareille fête mais pas mécontent de franchir ce pas de plus vers son objectif : réaliser une saison régulière, sans perdre en début de championnat les points qui pèseront lourd à l'heure des comptes finaux.

Samedi, il a retrouvé la première ligne qui lui avait échappé à Austin. À l'extinction des feux, il a grillé la politesse au poleman, puis il n'a fait qu'une bouchée de Brad Binder, leader au premier virage, et s'est installé aux commandes. Il allait tenir jusqu'à la mi-course. En se faisant une chaleur, il a alors permis à Márquez de fondre sur lui et de passer en tête. Mais deux tours plus tard, le pilote Gresini était au sol et Martín tenait sa chance de valider une victoire qui lui tendait désormais les bras.

"Dès qu'il m'a passé, il a creusé l'écart, mais j'ai ensuite été en mesure de combler cet écart. J'essayais de le reprendre et j'aurais clairement essayé jusqu'au bout. Ceci dit, la position réaliste aujourd'hui était peut-être deuxième. Je suis content néanmoins. J'ai pris un super départ, j'ai beaucoup poussé au début et j'ai peut-être trop usé mon pneu", estime Jorge Martín en analysant sa course pour le site officiel du MotoGP.

VIDÉO - Festival de chutes lors du sprint de Jerez !

Une fois de retour en tête, la plus grande difficulté n'était alors plus de battre ses adversaires, mais de tenir sur ses roues, alors que dix chutes se sont enchaînées en dix minutes, décimant le peloton et éliminant jusqu'à cinq pilotes dans son sillage.

"J'ai essayé de suivre Marc jusqu'à sa chute, puis j'ai essayé de terminer parce que Pedro [Acosta] était trois ou quatre secondes derrière donc, à partir de ce moment-là, rejoindre l'arrivée était suffisant pour gagner", a expliqué l'Espagnol, qui n'a pas vraiment réalisé ce qui se passait derrière lui.

"Je n'étais pas au courant de ces chutes sur le moment. J'ai vu que les autres étaient vraiment loin derrière, donc j'ai pris très peu de risques quand j'étais devant. Mais il est clair que dans le virage 5, la zone mouillée était très difficile à voir et qu'on pouvait très facilement finir par terre. [Et aussi] dans les virages 8, 9, le dernier… C'était très compliqué d'aller au bout et j'y suis arrivé, alors je suis très content. Je pense avoir beaucoup utilisé mon expérience pour terminer aujourd'hui et pour marquer le plus de points possibles."

Cela donne une victoire quelque peu inattendue pour le pilote espagnol, mais le week-end n'est pas terminé. "Je ne m'y attendais pas ce matin, avec ces conditions mouillées. Ça a été une journée spéciale et j'espère que demain on va pouvoir s'améliorer et se battre aussi pour la victoire", prévenait-il samedi soir, alors que l'on annonce une course sèche pour aujourd'hui.

"Il est certain qu'il y a des pilotes qui ont du rythme, au moins dans les premiers tours. Après, j'ai confiance dans le fait qu'on est assez forts pour se battre pour la victoire. On a vu que Marc était peut-être un peu plus compétitif avec le pneu soft, on verra demain avec le medium mais j'ai le sentiment qu'on peut obtenir un bon résultat et j'espère pouvoir monter sur le podium."

Après trois Grands Prix et ce sprint, Jorge Martín est désormais suivi au championnat par l'autre pilote ayant systématiquement marqué des points, à savoir le rookie Pedro Acosta, qui a décroché hier son meilleur résultat dans l'exercice du samedi et compte maintenant 29 unités de retard.