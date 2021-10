Binder déplore une chute "super stupide" dans le tour de formation

Le Grand Prix d'Émilie-Romagne de Brad Binder a tourné au calvaire. Qualifié à une lointaine 20e place, en partie conséquence d'une chute en EL3 qui l'a empêché de se battre pour une qualification directe en Q2, le pilote KTM n'a pas pu profiter de cette position de départ à cause d'une autre chute dans le tour de formation. Il est donc parti depuis les stands et a pu entamer sa remontée mais a reçu un long lap pour avoir dépassé cinq fois les limites de la piste.

"Je ne sais même pas par où commencer, sincèrement", a déclaré un Binder désabusé mais qui a néanmoins sauvé la 11e place. "Quel week-end. Parfois, on a des week-ends où rien ne se passe comme prévu. Quand on pense que tout fonctionne, on fais un pas en arrière ou on a un petit problème. Sincèrement, je n'ai rien à dire à part que je suis désolé pour l'équipe."

Binder a néanmoins expliqué les raisons de sa chute avant même le départ, situation qu'il n'avait jamais connue : "J'ai fait une grosse erreur en ne faisant pas chauffer mes pneus. Avec les freins en carbone, c'est normal qu'ils mettent du temps à monter en température, et quand c'est le cas, ils freinent très fort. Malheureusement, c'est arrivé dans le virage à droite : dès que j'ai voulu faire chauffer le frein avant, la roue a bloqué et je suis tombé. C'est la première fois que je tombe dans le tour de formation, et j'espère la dernière. Ce n'était vraiment pas bon. Je présente encore mes excuses à l'équipe pour ça. Une erreur super stupide."

"Heureusement, j'ai pu débuter la course de la dernière place, ce qui n'a pas trop changé les choses, juste trois ou quatre positions de moins je pense", a ajouté Binder. "J'ai pris un départ incroyable mais mes pneus étaient froids dans les deux premiers tours parce qu'après avoir attendu dans l'allée des stands, les pneus étaient gelés et je ne pouvais pas vraiment pousser au début."

C'est au moment où il commençait à faire de bons chronos que la remontée du Sud-Africain a été stoppée par une pénalité qu'il n'attendait pas : "Quand j'ai senti que je commençais à trouver mon rythme, j'ai reçu un long lap. En fait, je ne sais pas où j'ai touché le vert, où je n'ai pas remarqué que je l'avais touché, sincèrement. C'était un peu un choc pour moi. Donc j'ai effectué la pénalité. Après, j'ai eu du mal à retrouver mon rythme. J'ai commencer à retrouver la voie et j'ai juste souffert du grip à la fin."

"Je pense que je dois vraiment faire des analyses, comprendre les erreurs que j'ai faites ce week-end, en tirer les leçons et aller de l'avant. On recommencera à Portimão."

Brad Binder est déterminé à se relancer dans les deux courses qui concluront la saison. Marc Márquez lui a pris la sixième place du championnat mais l'écart avec la cinquième place s'est réduit à la faveur de la chute de Jack Miller. Binder espère combler les 13 points qui le séparent du pilote Ducati.

"Je veux consacrer autant d'efforts que possible aux deux prochaines courses. Les deux positions devant moi au championnat ne sont pas loin et ça serait bien de se battre pour le top 5 du championnat. Je veux vraiment tout donner dans les deux prochaines courses. Parfois, un week-end de la sorte te motive et te donne envie de plus. Ça craint de passer par cette déception, mais on va en faire quelque chose de positif."