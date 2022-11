La folle remontée de Brad Binder : "J'ai tout tenté !"

Charger le lecteur audio

Brad Binder a conclu la saison 2022 là où il l'avait commencée. Deuxième au GP du Qatar, le pilote KTM a décroché le même résultat à Valence avec, comme à Doha, moins de quatre dixièmes de retard sur le vainqueur. La différence est qu'il a cette fois enchaîné les dépassements pour s'offrir ce résultat.

Septième dans le premier tiers de l'épreuve, il a pris l'avantage sur Pecco Bagnaia puis profité de l'abandon de Marc Márquez, avant de se rapprocher des leaders. Il a pu doubler Fabio Quartararo, Jack Miller et Jorge Martín mais pas Álex Rins, après être pourtant revenu dans sa roue dans le dernier tour. Et même si Binder a conclu la saison sans victoire, du jamais-vu pour lui depuis ses débuts en MotoGP en 2020 et une première depuis sa saison 2017 en Moto2, il reste satisfait de sa course.

"Je suis extrêmement heureux de retrouver le podium pour la fin de saison", s'est félicité le Sud-Africain en conférence de presse. "C'est la première fois depuis pas mal de saisons que je n'ai pas eu de victoire et ce week-end, j'étais dans l'état d'esprit de devoir gagner et ça n'a pas vraiment fonctionné mais bravo à Álex et Jorge, qui ont fait un travail incroyable [...]."

"J'ai tout tenté pour doubler ces pilotes ! C'était très difficile de doubler avec le réservoir plein au début mais dès que j'ai commencé à avoir un peu moins de carburant, j'ai pu freiner un peu plus tard et réussir les manoeuvres. Je suis content d'avoir fini sur le podium. On va continuer à se battre, on verra ce qu'on aura mardi et je suis ravi d'avoir fini la saison sur une bonne note."

Brad Binder n'a pas pu attaquer Álex Rins à Valence

Binder a un moment envisagé la victoire mais chaque dépassement lui a demandé de gros efforts et il a finalement manqué de temps pour porter une attaque sur Rins : "Je crois que c'était à dix tours de l'arrivée : je voyais que je me rapprochais un peu à chaque tour et à chaque fois que je revenais sur quelqu'un, il me fallait quelques tours pour le doubler, donc ça m'a un peu ralenti. Je savais que ça serait difficile parce que j'ai beaucoup attaqué. J'avais un peu peur que mon pneu se dégrade mais ça n'a pas été le cas et il est resté bon jusqu'à la fin. Une bonne journée pour nous."

Binder aux premières loges du duel Bagnaia-Quartararo

Avant d'entamer sa remontée, Brad Binder a passé les premiers tours de l'épreuve dans le sillage de Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia. Il voulait éviter un accrochage avec l'un des deux prétendants au titre mais a su porter des attaques sans les mettre en danger... et a apprécier assister à leur duel.

"J'étais juste derrière eux en début de course et avec la pression du pneu avant qui montait, les sensations sur l'avant n'étaient pas exceptionnelles. J'avais beaucoup de blocages et pas de très bonnes sensations sur l'avant en courbe. Il fallait freiner super tard pour les doubler [et] évidemment je ne voulais pas les percuter. J'ai pu les dépasser assez vite, ce qui était bien. Ils se sont vraiment battus au début. C'était assez cool à voir mais on a perdu énormément de temps."

Et lorsque Quartararo et Bagnaia ont eu un contact, le débris arraché de la Ducati a failli venir percuter la tête de Brad Binder : "J'ai vu que ça arrivait, j'ai mis ma tête derrière la bulle !"

Un nouveau châssis efficace

Si Brad Binder a pu doubler les deux hommes forts de la saison et remonter au deuxième rang, c'est grâce à un nouveau châssis apporté par KTM ce week-end, en prévision du test prévu mardi pour préparer la saison 2023. Ce cadre a permis de corriger des faiblesses dont Binder s'était plaint toute l'année : "J'ai demandé un peu plus de grip à l'accélération toute l'année, et je l'ai eu dans cette course."

"C'était un peu dur de rouler avec ce nouveau châssis ce week-end", a-t-il néanmoins précisé. "C'est beaucoup plus dur de freiner, l'avant bouge beaucoup mais c'est clairement mieux en courbe et quand je relève la moto, j'ai plus d'adhérence. C'est une chose que j'ai demandée toute la saison, les gars l'ont apporté et ça a vraiment corrigé nos problèmes, ce qui est fantastique. C'était vraiment cool. En fin de course, j'ai un peu fait évoluer mon pilotage et j'ai préparé les sorties de courbe pour en profiter, alors qu'habituellement on patinait et on n'avançait pas. Chapeau aux gars d'avoir apporté ce châssis ce week-end et on verra ce qu'ils auront pour nous mardi."

Le podium de Brad Binder, combiné à la belle cinquième place de Miguel Oliveira, a permis à KTM de prendre la deuxième place du championnat, battant de trois points Aprilia, dont les deux pilotes ont abandonné en raison de problèmes techniques : "C'est vraiment cool, quand j'ai entendu qu'on avait fini deuxième du championnat des équipes, je pensais que c'était une erreur !" s'est amusé Binder. "Sincèrement je n'en étais pas certain. C'est incroyable d'avoir réussi ça, donc c'est super cool."