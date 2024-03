La brillante suite à laquelle Pedro Acosta est promis

Après quasiment un an durant lequel les projecteurs ont beaucoup été braqués sur Marc Márquez, avec son départ de Honda et son arrivée sur la Ducati, ainsi que des spéculations l'ayant un temps dit en passe de rejoindre KTM, Pedro Acosta a fait pencher la balance médiatique de son côté grâce à ses débuts dans la catégorie reine.

Aujourd'hui, les discussions qui entourent Márquez se focalisent sur les performances qu'il réalise avec la Ducati. Le sujet de son avenir en MotoGP, qui a tant occupé l'espace médiatique il y a quelques mois, a un tout petit peu perdu de son ardeur. On le sait pourtant, dès que le marché des transferts aura réellement commencé à bouger, ce sera le dossier le plus brûlant du paddock.

La première option de destination de l'Espagnol est bel et bien Ducati. Car alors qu'il est aujourd'hui concentré sur son adaptation à la Desmosedici, il est volontiers cité parmi les prétendants à l'équipe officielle du constructeur de Borgo Panigale, qui se laisse un peu de temps pour désigner le coéquipier de Pecco Bagnaia.

Les spéculations d'une arrivée du #93 chez KTM se sont quant à elles atténuées. Cela avait été l'un des sujets de discussion l'an dernier, au moment où Márquez réfléchissait à la suite à donner à son union avec Honda. Seulement, les places manquaient dans les deux équipes actuellement fournies par Mattighofen et l'inscription d'une troisième structure avait été refusée par la Dorna, remisant au placard une éventualité restée donc au stade embryonnaire.

Aujourd'hui, la donne est bien sûr différente. Dans le groupe KTM, seul Brad Binder a officiellement été confirmé au-delà de la saison qui vient de débuter. À ses côtés, Jack Miller sait sa position dans l'équipe d'usine à risque. Cependant, le premier prétendant à son remplacement ne s'appelle pas Marc Márquez, mais bien Pedro Acosta.

Pour ses débuts, au Qatar, le pilote Tech3 a éclipsé l'Australien par sa performance très remarquée. Devant Miller à chaque séance du week-end, Acosta était huitième sur la grille de départ et à l'arrivée du sprint, puis il est passé de dixième à quatrième durant la première moitié du Grand Prix avant de terminer neuvième. Il a certes été puni de son attaque par une grosse usure de ses pneus, mais l'essentiel était fait : il a fait le show, et il a par ailleurs montré sa capacité à très intelligemment tirer des enseignements de chacune de ces expériences.

Pedro Acosta s'est battu contre Marc Márquez dès son premier Grand Prix MotoGP. Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pedro Acosta est souvent comparé à Marc Márquez, et ce depuis son arrivée sur la scène internationale il y a seulement trois ans. Ses deux titres dans les petites catégories et son charisme en font une star en devenir, à tel point que personne n'hésite à l'inscrire dans la lignée de son aîné, qui avait lui-même fait sensation dès ses débuts il y a 11 ans. "Ils sont très similaires", observait dimanche un membre de l'équipe Repsol Honda pour Motorsport.com, en évoquant les deux Espagnols. "Marc était arrivé sans complexes et avec le désir de bouffer tout le monde, et c'est ce que l'on a vu aujourd'hui chez Pedro."

L'histoire retiendra qu'ils se sont tout de suite confrontés en piste, Acosta réussissant à dépasser Márquez et à se maintenir deux tours devant lui avant d'être repris. L'octuple Champion du monde, parmi les plus enclins à prédire que son jeune compatriote va battre son record de précocité à sa première victoire, a apprécié : "C'est comme ça qu'on apprend. Pour son premier Grand Prix, Pedro a été insolent, comme un champion. Bientôt, il se battra pour le podium et il va nous faire peur dans certaines courses."

Une pépite que KTM ne veut pas laisser filer

Si Marc Márquez a fait son entrée dans la catégorie reine avec la responsabilité de mener le programme Honda, rôle qu'il a tenu 11 ans, Pedro Acosta est la pépite sur laquelle KTM a misé depuis déjà plusieurs années. Mattighofen compte sur lui pour l'avenir, et ça n'est pas un hasard si l'Espagnol a hérité du groupe d'ingénieurs qui entouraient l'an dernier Pol Espargaró, en grande partie venus du staff du constructeur.

Mais le passage d'Acosta dans l'équipe Tech3 a une date d'expiration. D'après les informations de Motorsport.com, si KTM souhaite le garder au-delà de cette saison, il faudra le faire monter sur la seconde RC16 de l'équipe officielle, c'est-à-dire à la place de Miller. Dans les accords de ce type, les transferts doivent se concrétiser avant la pause estivale.

Si KTM veut le garder, Pedro Acosta a la garantie d'avoir une place dans l'équipe officielle. Photo by: GasGas Factory Racing

Reste-t-il une place pour Marc Márquez sur ce puzzle ? Interrogé sur la question par Sky Sport en Italie, Francesco Guidotti, actuel team manager de l'équipe officielle KTM et ancien dirigeant de l'équipe du #93 en 125cc, s'est pris à fantasmer une dream team qui réunirait les deux Espagnols.

"Pedro, nous n'avons pas à aller le chercher, nous l'avons déjà, donc nous partons déjà avec un bon avantage quant aux décisions à prendre. Quant à Marc, je ne cache pas que, moi, j'aimerais bien l'avoir quand même ! [rires] Les avoir tous les deux, ce serait un gros coup", a déclaré le responsable italien.

Mais c'est bien Acosta qui se trouve aujourd'hui dans la position la plus favorable, Pit Beirer ayant lui-même insisté dès ses premières prises de parole de l'année sur le fait qu'il n'avait pas de volonté de modifier l'identité des quatre pilotes KTM pour l'an prochain − sous-entendre, à moins que les circonstances l'y forcent. Au vu de l'attrait qu'Acosta représente pour l'ensemble des marques en MotoGP, il paraîtrait pour le moins surprenant que KTM ne fasse pas le nécessaire pour lui donner cette place qui le fera rester dans le groupe.

Quant à Márquez, Francesco Guidotti l'imagine plutôt faire le nécessaire pour rester chez Ducati. "Ça me semblerait étrange qu'il veuille changer trois fois de moto en trois ans, ne serait-ce que par rapport à son âge, car il faut la comprendre et s'adapter. À mon avis, pour l'avenir, il va jouer les cartes qu'il a là où il se trouve, ou au moins avec cette moto", a souligné le team manager italien.

Avec Matteo Nugnes