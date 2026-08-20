De Brivio à Guidotti : comment Trackhouse se réorganise avant 2027

Lorsque Trackhouse, connu pour son engagement en NASCAR, a pris la décision de se lancer dans l'aventure MotoGP, il fallait un homme de confiance à Justin Marks, son propriétaire. C'est Davide Brivio que l'Américain a choisi pour être son relais dans ce paddock que lui-même ne connaissait pas et dans lequel il ne comptait pas prendre de rôle opérationnel.

Profil ultra expérimenté, Brivio s'est construit dans des postes de management auprès des plus grands, relevant à plusieurs reprises dans sa carrière des défis d'ampleur. Il est celui qui a fait venir Valentino Rossi chez Yamaha, celui aussi qui a relancé le programme Suzuki et l'a accompagné jusqu'au titre en l'espace de six ans.

Ce nouveau challenge l'intéressait et force est de constater qu'il a su mener cette jeune équipe vers une stature solide en un temps record. Pourtant, à la fin de sa troisième saison dans ce rôle, Davide Brivio s'en ira voir ailleurs, en l'occurrence du côté de Honda où l'attend un rôle de consultant.

Dès le début de l'été, une situation transitoire s'est donc mise en place dans le stand, avec l'arrivée en tant que team manager de Francesco Guidotti, parti de KTM fin 2024. Dans une interview accordée cet été à l'édition italienne de Motorsport.com, Davide Brivio relate comment il a lui-même soufflé ce choix à l'oreille du propriétaire de l'équipe.

"Pour tout dire, je l'ai suggéré à Justin quand j'ai communiqué que je n'allais pas rester. Je crois que Justin a étudié plusieurs candidats et c'est lui qu'il a choisi. Francesco a beaucoup d'expérience. Il est un peu plug and play : il est prêt tout de suite", souligne le team principal sur le départ.

Francesco Guidotti a fait son retour dans le paddock à Brno. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

L'équipe américaine a donc retrouvé une organisation similaire à celle de sa première saison en MotoGP, lorsque Davide Brivio, arrivé en tant que team principal, cohabitait avec Wilco Zeelenberg, team manager rescapé des effectifs de l'équipe RNF que Justin Marks avait sauvés. Ce double rôle managérial dans le box n'avait toutefois duré qu'un an, avant le départ du Néerlandais.

La situation qui s'est mise en place cette année se démarque toutefois, puisque la réapparition d'un poste de team manager dans l'organigramme a eu pour but de préparer le départ de Brivio. Aujourd'hui, celui-ci conserve la direction de l'équipe alors que Francesco Guidotti s'attelle à préparer l'avenir, ce qui passait d'abord par la constitution du line-up et les négociations à mener en ce sens.

"Nous avons à présent cette période de transition", reprend Davide Brivio. "J'ai essayé d'annoncer mon départ en 2027 le plus tôt possible à l'équipe, ça me semblait correct, parce que je ne voulais pas négocier avec des pilotes ou conseiller des pilotes à Trackhouse, monter l'équipe pour l'année prochaine en choisissant aussi les mécaniciens et les techniciens, pour ensuite dire en septembre ou octobre : 'Désolé, mais l'année prochaine je ne serai pas là, je m'en vais'. Ça ne me semblait pas du tout correct."

"Donc je l'ai communiqué le plus tôt possible et Francesco est ici pour préparer la phase 2027. Moi, je poursuis mon travail afin de terminer au mieux cette saison d'un point de vue sportif. Francesco, de son côté, prépare l'organisation de 2027 et ensuite il y aura la transition entre nous."

Brivio laissera à Guidotti une équipe gagnante

Davide Brivio prépare donc son départ dans la sérénité. Il sait aussi qu'il pourra clore ce chapitre avec le sentiment du devoir accompli, en ayant accompagné Trackhouse vers le succès.

Dès l'automne 2025, l'équipe a connu le succès lorsque Raúl Fernández s'est imposé au GP d'Australie. Et cette année, elle a passé un cap en multipliant les podiums et d'autres victoires, tant en Grand Prix qu'en sprint, et en plaçant ses deux pilotes dans la lutte pour le titre.

Davide Brivio a pu accompagner ses deux pilotes sur le podium. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le team principal avoue qu'il ne s'attendait pas à ce que la victoire arrive aussi vite. "Peut-être pas", confirme-t-il, sans nier toutefois que les ambitions existaient bel et bien. "Avec Justin Marks, le propriétaire de Trackhouse, nous avons toujours des rêves, des ambitions. Nous nous fixons des objectifs, qui semblent irréalistes sur le moment. Mais c'est bien de rêver, à mon avis."

"Donc l'idée était de devenir l'une des meilleures équipes indépendantes du paddock, et de peut-être essayer de gêner quelques teams officiels. Plus on avance et moins on parle d'équipes officielles et d'équipes indépendantes, mais la réalité c'est qu'il existe une différence entre ces équipes. Elle existe du point de vue des ressources, tant financières qu'humaines et technologiques."

"Notre idée était de nous établir, de devenir une réalité importante dans le paddock en nous battant pour les premières places et en étant considéré comme l'un des meilleurs teams."

Un premier objectif atteint, donc. La suite, ce sera très bientôt à Francesco Guidotti de l'écrire seul.

Propos recueillis par Matteo Nugnes et Giacomo Rauli