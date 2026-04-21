Bulega dit avoir plusieurs options en MotoGP en dehors de Ducati

La manière dont le marché des pilotes a pris forme ces derniers mois paraît avoir écarté les chances de Nicolò Bulega de figurer sur la grille en 2027. Recruté par Ducati pour conduire les essais de développement de la future MotoGP de 850cc équipée de pneus Pirelli, un manufacturier qu'il connaît, l'Italien n'a pourtant pas vu Borgo Panigale lui réserver de place dans l'une ou l'autre de ses équipes.

On a beau attendre les officialisations, retardées par les négociations qui se prolongent entre les constructeurs et le promoteur du championnat, on sait d'ores et déjà que Marc Márquez et Pedro Acosta formeront le line-up de l'équipe d'usine de Ducati la saison prochaine.

Fermín Aldeguer est quant à lui attendu chez VR46 et a de fortes chances d'être associé à Fabio Di Giannantonio, qui profite de son bon début de saison pour négocier son renouvellement de contrat. Quant à la troisième équipe alignant des Ducati, Gresini Racing, il est probable qu'elle mise sur un pilote d'expérience, qui serait associé au rookie espagnol Daniel Holgado.

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Nicolò Bulega ne considère pourtant pas que ses chances sont réduites à néant. D'autres opportunités existent en effet, notamment celle qui s'est ouverte dernièrement avec la décision d'Ai Ogura de rejoindre Yamaha et de libérer ainsi une place de choix sur l'Aprilia du team Trackhouse. Il s'agit d'un guidon qui attire, mais Bulega compte bien peser dans les tractations qui s'ouvrent.

"Pour le moment, en ce qui concerne le MotoGP, il faut que l'on attende que les noms les plus importants trouvent leur place. Tout est lié à eux", a expliqué Nicolò Bulega le week-end dernier, en marge de la manche WorldSBK d'Assen.

"Mon rêve de MotoGP m'accompagne depuis que je suis petit et on travaille dur pour qu'il devienne réalité. Je suis content d'être ici, c'est certain, mais on ne peut rien faire contre un rêve", a ajouté le pilote italien, âgé de 26 ans, que l'on a déjà vu pendant six ans en Moto3 et Moto2 et qui a également disputé deux Grands Prix MotoGP la saison passée.

Passé en dérivées de la série en 2022, il a remporté le titre mondial Supersport l'année suivante puis a rejoint la catégorie WorldSBK en enchaînant deux saisons à la deuxième place du championnat derrière Toprak Razgatlioglu. Il est aujourd'hui en tête, ayant remporté chacune des neuf courses disputées à ce stade de la saison.

Nicolò Bulega a disputé les deux derniers Grands Prix MotoGP avec Ducati en 2025. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Est-ce parce qu'il a déjà le sentiment d'avoir été au bout de ce qu'il pourra réaliser en WorldSBK ou parce qu'il sait pertinemment que le nouveau règlement MotoGP lui offre une opportunité en or ? Toujours est-il qu'il compte explorer toutes les pistes existantes.

"Avec Alberto Martinelli [son manager, ndlr], on travaille dur pour essayer de faire en sorte que j'aille en MotoGP. Ça n'est pas facile, parce qu'il faut que plusieurs choses se combinent. Les portes ne sont toutefois pas fermées pour le moment et j'ai des possibilités sur plusieurs fronts. On verra bien laquelle se concrétisera en premier", a ajouté le pilote.

"Si jamais ça devait mal se passer, je resterais en Superbike en tant que top pilote, conscient qu'il y a beaucoup d'équipes officielles. Je crois donc que je trouverai une place", a conclu Nicolò Bulega.