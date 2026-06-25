Chaleur étouffante et tear-off fondu : Crutchlow réclame un protocole spécial

Une canicule de très grande ampleur touche l'Europe et les circuits ne sont pas épargnés. La chaleur était déjà très présente à Brno, avec une température nettement au-dessus des 30°C pour les deux courses.

"Il faisait une putain de chaleur", a commenté après le sprint Cal Crutchlow, qui remplace actuellement Johann Zarco chez LCR. "Il faisait extrêmement chaud, c'était l'une des courses les plus chaudes de ma carrière. C'était une moitié de course, imaginez pour une course de 20 tours."

Les pilotes portent une combinaison épaisse et un casque mais le plus difficile est de subir la chaleur qui émane des motos. Les cas de brûlures au niveau de l'échappement sont fréquents et les pilotes suffoquent quand ils sont entre plusieurs motos. Crutchlow a décrit une situation particulièrement compliquée après la course principale.

"La chaleur dans le premier tour, dans le groupe, pfff... Samedi, je croyais que les sourcils brûlaient. Dimanche, en sortant du virage 4 au premier tour, j'ai enlevé un tear-off parce qu'il avait l'air fondu. Il fait tellement chaud avec la chaleur de toutes les motos quand on est dans un groupe."

S'il est difficile de modifier les courses, des changements dans le programme sont peut-être nécessaires. Patienter sur la grille tourne à la souffrance selon Crutchlow : "Il faisait très chaud et on attendait : on va sur la grille puis on essaie d'en sortir parce qu'il fait trop chaud."

Marc Márquez, qui n'est pas à 100% physiquement après des opérations au niveau du pied et de l'épaule, est apparu diminué juste après l'arrivée. Mais il a aussi critiqué le protocole, notamment le samedi avec des célébrations directement sur la piste, sur un asphalte mesuré à plus de 50°C.

"Je n'aime pas le programme", confiait le pilote Ducati après le sprint. "J'essaie de m'économiser tout le week-end, mais après le sprint, on attend 25 minutes avec 55°C au sol et 35°C dans l'air, en transpirant. Je n'aime pas ça, je déteste ce podium."

Marc Márquez, qui porte souvent des vestes réfrigérantes avant et après les courses, a souffert à Brno. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En Formule 1, un protocole spécial existe pour les courses disputées sous une forte chaleur. Quand il est déclenché, les pilotes ont le droit d'utiliser une veste rafraîchissante sous leur combinaison, et ce sera d'ailleurs le cas ce week-end au Grand Prix d'Autriche.

Cal Crutchlow estime que des changements deviennent nécessaires en MotoGP : "Selon moi, il faut qu'ils se penchent un peu sur cette situation. Dans d'autres championnats, ils ont des protocoles météo, ils ont toutes ces choses."

Le manque d'union des pilotes encore en cause ?

Les pilotes risquent d'avoir du mal à faire entendre leur voix, tout simplement parce qu'ils l'expriment d'une façon assez désordonnée.

Alors que de nombreux pilotes ont écarté l'idée de créer une association en raison de leurs divisions, Cal Crutchlow estime qu'une telle entité serait nécessaire pour aborder ce genre de questions car aujourd'hui, personne n'ose prendre le risque de sortir du lot en émettant une critique.

"Le problème est toujours le même, une association des pilotes [inexistante]. Si un gars fait la course, tout le monde fera la course. Et l'organisation le sait."

"[Les pilotes] ne veulent pas que quelqu'un ait un avantage ou ils ne veulent pas que leur constructeur leur dise 'Ah, tu n'as pas fait cette course, donc tu ne seras pas payé", a ajouté Crutchlow. "C'est la réalité."

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