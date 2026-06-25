Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

La FIA contraint Mercedes à modifier son diffuseur

Formule 1
GP d'Autriche
La FIA contraint Mercedes à modifier son diffuseur

Ogier remporte la Super Spéciale d'ouverture en Grèce

WRC
Rallye de l'Acropole
Ogier remporte la Super Spéciale d'ouverture en Grèce

Hamilton explique la blessure au cou qui a affecté sa saison 2025

Formule 1
GP d'Autriche
Hamilton explique la blessure au cou qui a affecté sa saison 2025

Yamaha va bien devenir le fournisseur exclusif du Moto3

Moto3
Yamaha va bien devenir le fournisseur exclusif du Moto3

Márquez a tardé à prolonger par crainte de "détester" le MotoGP

MotoGP
Márquez a tardé à prolonger par crainte de "détester" le MotoGP

Ben Sulayem fait sauter la limite de mandats de président de la FIA

General
Ben Sulayem fait sauter la limite de mandats de président de la FIA

Alonso répond à la rumeur Alpine : "Nous sommes une cible facile"

Formule 1
GP d'Autriche
Alonso répond à la rumeur Alpine : "Nous sommes une cible facile"

Márquez-Acosta : un défi mutuel pour le futur binôme Ducati

MotoGP
Márquez-Acosta : un défi mutuel pour le futur binôme Ducati
MotoGP GP de République tchèque

Chaleur étouffante et tear-off fondu : Crutchlow réclame un protocole spécial

Plusieurs pilotes, dont Marc Márquez, ont souffert des effets de la chaleur au Grand Prix de République tchèque. Cal Crutchlow estime qu'un protocole spécial devrait être étudié mais pense que les pilotes sont trop divisés pour porter cette idée.

Vincent Lalanne-Sicaud Rachit Thukral
Publié:
Cal Crutchlow, Team LCR Honda

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Une canicule de très grande ampleur touche l'Europe et les circuits ne sont pas épargnés. La chaleur était déjà très présente à Brno, avec une température nettement au-dessus des 30°C pour les deux courses.

"Il faisait une putain de chaleur", a commenté après le sprint Cal Crutchlow, qui remplace actuellement Johann Zarco chez LCR. "Il faisait extrêmement chaud, c'était l'une des courses les plus chaudes de ma carrière. C'était une moitié de course, imaginez pour une course de 20 tours."

Les pilotes portent une combinaison épaisse et un casque mais le plus difficile est de subir la chaleur qui émane des motos. Les cas de brûlures au niveau de l'échappement sont fréquents et les pilotes suffoquent quand ils sont entre plusieurs motos. Crutchlow a décrit une situation particulièrement compliquée après la course principale.

"La chaleur dans le premier tour, dans le groupe, pfff... Samedi, je croyais que les sourcils brûlaient. Dimanche, en sortant du virage 4 au premier tour, j'ai enlevé un tear-off parce qu'il avait l'air fondu. Il fait tellement chaud avec la chaleur de toutes les motos quand on est dans un groupe."

S'il est difficile de modifier les courses, des changements dans le programme sont peut-être nécessaires. Patienter sur la grille tourne à la souffrance selon Crutchlow : "Il faisait très chaud et on attendait : on va sur la grille puis on essaie d'en sortir parce qu'il fait trop chaud."

Marc Márquez, qui n'est pas à 100% physiquement après des opérations au niveau du pied et de l'épaule, est apparu diminué juste après l'arrivée. Mais il a aussi critiqué le protocole, notamment le samedi avec des célébrations directement sur la piste, sur un asphalte mesuré à plus de 50°C.

"Je n'aime pas le programme", confiait le pilote Ducati après le sprint. "J'essaie de m'économiser tout le week-end, mais après le sprint, on attend 25 minutes avec 55°C au sol et 35°C dans l'air, en transpirant. Je n'aime pas ça, je déteste ce podium."

Marc Márquez, qui porte souvent des vestes réfrigérantes avant et après les courses, a souffert à Brno.

Marc Márquez, qui porte souvent des vestes réfrigérantes avant et après les courses, a souffert à Brno.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En Formule 1, un protocole spécial existe pour les courses disputées sous une forte chaleur. Quand il est déclenché, les pilotes ont le droit d'utiliser une veste rafraîchissante sous leur combinaison, et ce sera d'ailleurs le cas ce week-end au Grand Prix d'Autriche.

Cal Crutchlow estime que des changements deviennent nécessaires en MotoGP "Selon moi, il faut qu'ils se penchent un peu sur cette situation. Dans d'autres championnats, ils ont des protocoles météo, ils ont toutes ces choses."

Le manque d'union des pilotes encore en cause ?

Les pilotes risquent d'avoir du mal à faire entendre leur voix, tout simplement parce qu'ils l'expriment d'une façon assez désordonnée.

Alors que de nombreux pilotes ont écarté l'idée de créer une association en raison de leurs divisions, Cal Crutchlow estime qu'une telle entité serait nécessaire pour aborder ce genre de questions car aujourd'hui, personne n'ose prendre le risque de sortir du lot en émettant une critique.

"Le problème est toujours le même, une association des pilotes [inexistante]. Si un gars fait la course, tout le monde fera la course. Et l'organisation le sait."

"[Les pilotes] ne veulent pas que quelqu'un ait un avantage ou ils ne veulent pas que leur constructeur leur dise 'Ah, tu n'as pas fait cette course, donc tu ne seras pas payé", a ajouté Crutchlow. "C'est la réalité."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Recruter Bagnaia, "une grande motivation" pour Aprilia
Article suivant Bezzecchi juge sa pénalité méritée : "Une opportunité de grandir"

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Yamaha va bien devenir le fournisseur exclusif du Moto3

Moto3
Moto3
Yamaha va bien devenir le fournisseur exclusif du Moto3

Márquez a tardé à prolonger par crainte de "détester" le MotoGP

MotoGP
MotoGP
Márquez a tardé à prolonger par crainte de "détester" le MotoGP

Quartararo : "Sans rien de nouveau, on ne peut pas vraiment progresser"

MotoGP
MotoGP
GP des Pays-Bas
Quartararo : "Sans rien de nouveau, on ne peut pas vraiment progresser"
Plus de
Cal Crutchlow

Crutchlow ne se mesure qu'à lui-même et ça suffit à le satisfaire

MotoGP
MotoGP
Crutchlow ne se mesure qu'à lui-même et ça suffit à le satisfaire

Cal Crutchlow encore distancé... mais encore au départ à Brno et Assen !

MotoGP
MotoGP
GP de République tchèque
Cal Crutchlow encore distancé... mais encore au départ à Brno et Assen !

Crutchlow diminué : "Ça ne va pas s'améliorer du jour au lendemain"

MotoGP
MotoGP
GP de Hongrie
Crutchlow diminué : "Ça ne va pas s'améliorer du jour au lendemain"
Plus de
Team LCR

Honda et LCR défendent de ne pas avoir fait tester la 850cc à Moreira

MotoGP
MotoGP
Test pneumatique à Brno
Honda et LCR défendent de ne pas avoir fait tester la 850cc à Moreira

Johann Zarco attend l'opération mais a repris l'entraînement !

MotoGP
MotoGP
Johann Zarco attend l'opération mais a repris l'entraînement !

Comment Moreira travaille à sa promotion dans l'équipe officielle Honda

MotoGP
MotoGP
Comment Moreira travaille à sa promotion dans l'équipe officielle Honda

Dernières actus

La FIA contraint Mercedes à modifier son diffuseur

Formule 1
GP d'Autriche
La FIA contraint Mercedes à modifier son diffuseur

Ogier remporte la Super Spéciale d'ouverture en Grèce

WRC
Rallye de l'Acropole
Ogier remporte la Super Spéciale d'ouverture en Grèce

Hamilton explique la blessure au cou qui a affecté sa saison 2025

Formule 1
GP d'Autriche
Hamilton explique la blessure au cou qui a affecté sa saison 2025

Yamaha va bien devenir le fournisseur exclusif du Moto3

Moto3
Yamaha va bien devenir le fournisseur exclusif du Moto3