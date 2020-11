La der des ders pour un Cal Crutchlow serein à l'heure de la retraite

Une semaine après l'annonce de son transfert chez Yamaha au poste de pilote d'essais, Cal Crutchlow entame son dernier Grand Prix, au Portugal. Celui qui porte le numéro 35 sur son carénage mettra donc un terme à sa carrière en compétition à 35 ans, après dix ans d'implication en MotoGP. Il était arrivé en Grand Prix après un passage bref mais remarqué dans les dérivées de la série, avec à la clé un titre WorldSSP et trois victoires en WorldSBK.

En MotoGP, il a d'abord défendu les couleurs de Tech3 pendant trois ans, avec quatre podiums à la clé et la cinquième place du championnat en 2013, avant de tenter l'aventure Ducati pour un an seulement et de se lier par la suite durablement à Honda. C'est avec la marque à l'aile dorée qu'il a atteint la victoire, devenant en 2016 le premier pilote britannique à s'imposer dans la catégorie reine depuis Barry Sheene… 35 ans plus tôt.

À l'heure de clore ce chapitre majeur de sa vie, Crutchlow apparait serein, s'estimant "privilégié d'avoir été là pendant dix ans" et d'avoir eu un tel parcours. "J'ai travaillé avec des gens supers, dans de supers équipes, sur de superbes motos. Ça a été un privilège", affirme-t-il. "Il y a dix ans, je ne pensais pas que je ferais ce que j'ai fait, j'ai dépassé mes propres attentes. J'ai travaillé avec des personnes importantes, de grandes équipes. Je crois qu'il n'y a nulle part où je ne me sois pas super bien entendu avec les gens dans le garage, et ce sera super de boucler la boucle avec le constructeur qui m'a amené ici en Grand Prix."

"Je me sens heureux et content d'arriver sur un si beau circuit, où j'ai de bons souvenirs après y avoir gagné le titre World Supersport et obtenu de bons résultats en Superbike", souligne le pilote LCR, l'un des rares à avoir déjà couru à Portimão. "Je n'ai pas participé au test le mois dernier, mais je connais le circuit et ce n'est pas comme si j'y arrivais à l'aveugle. C'est une épreuve fantastique et c'est chouette que ce soit celle-ci la dernière."

"Il s'agit d'un nouveau circuit pour la majorité des pilotes et je suis sûr que tout le monde va se donner à 100%. Je pense qu'il va convenir à certaines motos et moins à d'autres. Ce sera fun car je pense que l'on verra une belle course, avec différentes portions de la piste qui conviendront à différents pilotes et différentes motos. Je me sens bien en arrivant sur cette dernière course en compétition."

Un choix de vie

Touché par plusieurs lourdes blessures ces dernières saisons, Cal Crutchlow a souvent hésité quant à la suite à donner à sa carrière. Ce sont finalement les circonstances qui l'ont poussé à quitter Honda, Álex Márquez ayant été nommé pour le remplacer chez LCR la saison prochaine, et l'offre de Yamaha pour développer la M1 a fini de le convaincre. Sitôt son choix fait, il a compris que c'était le bon.

"J'en ai bien entendu parlé avec ma famille et avec Lucy [sa femme, ndlr] quand [l'offre de Yamaha] est arrivée. C'était ce que je voulais faire et elle le savait. Je ne pouvais pas continuer comme ça", expliquait-il le week-end dernier.

"[Vendredi], nous avons dit à Willow [sa fille, ndlr] que son papa ne courrait plus l'année prochaine. Elle était à l'arrière de la voiture, on lui a dit que je ne courrais pas l'année prochaine, et elle a dit : 'Ça veut dire que tu seras plus souvent à la maison ?'. J'ai répondu que oui et elle s'est mise à pleurer de joie. C'est ça la différence, et je sais que j'ai pris la bonne décision pour moi, ma famille et mon avenir."

"Passer du temps avec Lucy et Willow, c'est quelque chose que nous n'avons pas pu faire cette année en particulier. En voyant Willow réagir comme ça, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Je le savais déjà de toute façon, mais c'était bien d'en avoir la confirmation de ma fille."

Avec Guillaume Navarro