Cal Crutchlow prêt à sortir une 2e fois de la retraite

Charger le lecteur audio

Cal Crutchlow est très clair, il ne se voit pas du tout comme le remplaçant d'Andrea Dovizioso, pourtant il va bel et bien prendre le relais du pilote italien lorsque celui-ci va raccrocher son casque le mois prochain. En tant que pilote d'essais Yamaha, l'Anglais reprendra du service en intégrant le stand RNF à la place du jeune retraité, qui a choisi de ne pas aller au bout du championnat.

"J'ai déjà pris ma retraite deux fois, et après cela ça fera la troisième fois !" observe en riant Cal Crutchlow lorsque le podcast officiel du MotoGP l'interroge sur la manière dont il vit ce nouveau retour.

Car en effet, l'Anglais a déjà connu ça l'année dernière, lorsque Yamaha a fait appel à ses services en se trouvant à court de pilotes, Franco Morbidelli s'étant blessé puis Maverick Viñales ayant été mis à pied par le constructeur.

"Je suis actuellement le pilote d'essais de Monster Energy Yamaha alors ça matchait bien, comme l'année dernière, et je pouvais prendre la place. La plupart des pilotes essayeurs ont des sortes de clauses dans leurs contrats et j'étais content de le faire l'année dernière tout comme je suis content de le faire cette année", poursuit Crutchlow.

"J'ai hâte d'y retourner", assure-t-il, pourtant conscient que son agenda va radicalement changer. "Je crois que ce sont six courses en huit semaines, pendant lesquelles j'ai aussi deux tests, alors ça va être chargé ! Je passe d'être la personne la moins occupée à être désormais probablement la personne la plus occupée !"

"Quand j'ai parlé avec Maio Meregalli − ça fait un moment maintenant − j'avais bien sûr vu quelle était la situation et j'ai dit que j'allais le faire bien sûr. Je n'ai pas non plus sauté sur la place, évidemment ! On a beaucoup de tests durant cette période. J'en ai eu un en Aragón, auquel a assisté Maio, puis j'en ai eu un après cela au Japon et j'en ai encore un autre au Japon la semaine prochaine. Ensuite j'irai en Aragón pour la première des six courses."

Cal Crutchlow au Grand Prix d'Aragón 2021

Outre les quelques courses qu'il a disputée l'an dernier avec le team Petronas SRT, devenu RNF, Cal Crutchlow connaît bien certains des mécaniciens de l'équipe et il n'oublie pas bien entendu que Wilco Zeelenberg était à ses côtés en 2009 lorsqu'il est devenu Champion du monde Supersport avec Yamaha. Il arrivera donc en terrain connu lorsqu'il sera l'heure pour lui de se remettre dans le bain, pour le Grand Prix d'Aragón mi-septembre.

"L'année dernière, ça avait été un peu différent parce que je n'avais pas roulé depuis longtemps et la raison pour laquelle on l'a fait l'année dernière, au-delà du fait bien sûr que Yamaha avait besoin d'un pilote, c'est que je n'avais pas roulé pendant si longtemps que j'avais besoin de rouler à nouveau avant de retourner en tests. Plusieurs tests avaient été annulés l'année dernière. Ça n'a pas été le cas cette année, on a pu rouler − pas beaucoup, mais de façon significative."

Retiré de la compétition depuis deux ans, Cal Crutchlow ne rechigne pas à ces extras. Il sait néanmoins qu'il lui sera difficile de se remettre dans le rythme avec la qualité du plateau actuel.

"M'arrêter comme ça, c'était la manière parfaite de le faire pour moi, en prenant un rôle de pilote d'essais qui allait me permettre de continuer à rouler avec un bon rythme, d'essayer d'aider Yamaha en partageant mon feedback et mes sensations sur la M1, essayer de faire avancer cette moto du mieux possible pour leurs pilotes officiels. Mais revenir à la course, ça n'est pas facile ! Il n'y a rien de comparable à la course. On peut tester tout ce que l'on veut, sentir les choses et afficher un bon rythme, mais ça n'a rien de comparable avec ce que font les gars cette année. Le plateau est tellement compétitif !"

"On n'a aucune attente, je vais juste faire mon job du mieux possible, ce qui est déjà bien pour Yamaha parce qu'on peut apporter des informations sur la moto actuelle, puisque je serai bien sûr sur la moto d'Andrea."

"On ne peut pas remplacer Andrea Dovizioso"

S'il va bien hériter de la moto actuellement pilotée par Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow met en garde contre tout abus de langage : "Je fais toujours attention avec le terme 'remplacer'. On ne peut pas remplacer Andrea Dovizioso. Il a été un super pilote pendant très longtemps."

Coéquipiers chez Tech3 puis chez Ducati, les deux hommes se connaissent et s'apprécient, et l'Anglais n'est pas étonné par le choix de son ancien acolyte de raccrocher en cours de saison.

"Je comprends pourquoi il a voulu arrêter. Ça n'est pas facile actuellement en MotoGP, et quand il a rejoint Yamaha il a sans doute imaginé trouver quelque chose d'un peu différent après avoir couru pendant des années pour Ducati. Ça n'est pas facile d'être absent un an, et il l'a été pendant peut-être les trois-quarts de l'année dernière, puis de revenir alors que ceux face à qui il voulait être compétitif sont jeunes, et puis on connaît le talent en MotoGP, ils sont tous très talentueux, d'où des chronos si proches. Si on ne prend pas de plaisir − et je vois ça comme la raison pour laquelle il s'arrête..."

"Quant au fait qu'il s'arrête à Saint-Marin, est-ce que ça a été un choc ? Non, parce que je pense que c'est du Dovi tout craché : c'est son Grand Prix maison, avec tous ses amis, ce sera spécial et il mérite de pouvoir faire cela."