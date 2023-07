La wild-card de Crutchlow au GP du Japon officialisée par Yamaha

La nouvelle était attendue, elle est désormais confirmée. Yamaha a annoncé le retour de Cal Crutchlow sur la grille MotoGP. L'Anglais bénéficiera d'une wild-card à l'occasion du Grand Prix du Japon, 14e manche de la saison qui se tiendra du 29 septembre au 1er octobre à Motegi.

Pilote d'essais officiel du constructeur japonais, Crutchlow a disputé dix Grands Prix avec la M1 pour des remplacements, et notamment toute la fin de saison dernière chez RNF après qu'Andrea Dovizioso a mis un terme à sa carrière. Il n'a en revanche pas encore couru en tant que wild-card pour la marque depuis qu'il l'a rejointe en 2021.

"Je suis heureux d'avoir l'opportunité de courir à Motegi", réagit Cal Crutchlow. "En tant que pilote essayeur officiel de Yamaha, je fais tout mon possible pour aider au développement de la M1. Le Grand Prix du Japon offre une bonne opportunité pour tester des pièces de prototype avec des réglages de course."

La M1 de Crutchlow arborera une livrée spéciale et il sera inscrit non pas sous la bannière du constructeur mais sous celle du YAMALUBE RS4GP Racing Team, structure avec laquelle il commencera à travailler lors d'un test en août. "Je suis certain qu'on va passer un très bon moment ensemble. On va travailler dur pour recueillir autant d'informations utiles que possibles pour Yamaha", promet le pilote anglais.

La livrée de la Yamaha de Cal Crutchlow au Japon.

Des progrès attendus pour 2023 et 2024

Yamaha voit, bien entendu, dans l'inscription de cette troisième machine une façon de renforcer sa présence sur son épreuve nationale. Mais alors que son travail lors des Grands Prix est limité à deux pilotes depuis qu'il a perdu son équipe satellite, le constructeur japonais mise aussi sur cette wild-card pour que Crutchlow puisse travailler sur des pièces de prototype dans le contexte de la course, cherchant ainsi à accélérer son développement et à soutenir les titulaires Fabio Quartararo et Franco Morbidelli, alors qu'il lui faut redresser la barre après deux saisons difficiles.

Kazutoshi Seki, responsable du programme MotoGP de Yamaha, compte beaucoup sur l'apport du pilote anglais à Motegi : "Je crois que cette wild-card marquera un tournant majeur pour améliorer les performances de la YZR-M1. Les ingénieurs travaillent très dur et la participation de Cal au GP du Japon sera bénéfique pour l'amélioration de la YZR-M1 de l'équipe d'usine, non seulement pour cette saison mais aussi pour la suivante."

"J'aimerais saisir cette opportunité pour développer au maximum la YZR-M1", renchérit Kazuhiro Masuda, directeur du team YAMALUBE RS4GP Racing. "Je suis pleinement convaincu que le feedback qu'apportera sa course en tant que wild-card, disputée avec des pièces de prototype, ne fera que renforcer les performances de la moto."

Parmi les anciens pilotes de course les plus en vue étant amenés à disputer des Grands Prix en tant que wild-card, Dani Pedrosa a d'ores et déjà été confirmé pour la manche de Misano, en septembre, après une apparition très réussie à Jerez au printemps.