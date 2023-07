Yamaha prévoit au moins une wild-card pour Crutchlow

Yamaha vit une saison très difficile en MotoGP, avec un seul podium pour Fabio Quartararo. Le constructeur manque de données pour sortir de l'ornière : il n'a plus d'équipe satellite depuis cette année, RNF ayant préféré s'associer à Aprilia, et Yamaha est également la seule marque à ne pas avoir engagé de pilote en wild-card depuis le début de la saison.

Maio Meregalli, team manager de l'équipe japonaise, souhaite voir Cal Crutchlow au départ de quelques courses afin de fournir plus de données aux ingénieurs. Il a obtenu gain de cause puisque le pilote d'essais de Yamaha sera au départ du GP du Japon en fin de saison, et peut-être d'une autre épreuve.

"On pousse vraiment pour avoir plus de journées de tests en Europe et faire des wild-cards parce que nous avons toujours peur", a déclaré Meregalli à Motorsport-Total, publication sœur de Motorsport.com. "Cette année nous avons déjà décidé de faire une wild-card à Motegi et j'espère qu'il y en aura une seconde, parce que l'on pourrait également partager les responsabilités. Ce sera important pour nous."

Le dirigeant compte beaucoup sur la contribution de Cal Crutchlow dans le développement de la M1. Yamaha a apporté de nombreuses nouveautés cet hiver mais seules celles sur le moteur, désormais plus puissant, ont réellement donné satisfaction, bien qu'elles aient pu troubler le comportement de la moto. Meregalli attend de l'équipe en charge des tests un travail plus productif au cours des prochaines semaines.

"Nous donnons une grande responsabilité à l'équipe d'essais maintenant. Nous avons vu le travail effectué cet hiver et nous étions extrêmement satisfaits parce qu'ils ont apporté énormément de nouveautés. J'espère qu'ils vont apprendre, pas de leurs erreurs, parce que c'était un manque d'expérience. Ils vont apporter des choses qui fonctionneront mieux."

Jorge Lorenzo, qui a occupé le poste de pilote d'essais il y a trois ans, a multiplié les piques contre son successeur Cal Crutchlow au cours des dernières années. Le triple Champion de la catégorie avait très peu roulé pendant l'année 2020 et Meregalli estime que l'équipe en charge des essais n'était tout simplement pas apte à faire un bon travail à cette époque.

"Malheureusement, avec Jorge nous étions au début du projet pour que l'équipe d'essais soit plus en Europe, parce que nous avons toujours développé la moto au Japon avec un pilote d'essais japonais. Je pense que le système n'était pas encore prêt. Ce n'est pas parfait maintenant mais quand Jorge est arrivé, il y a aussi eu le Covid. Pour moi, plusieurs choses n'ont pas fonctionné. Mais en tout cas, nous sommes vraiment satisfaits de Cal."

Propos recueillis par Juliane Ziegengeist