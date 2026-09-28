Quels seront les clashs entre F1 et MotoGP en 2027 ?

La Formule 1 et le MotoGP ont désormais officialisé leurs calendriers pour la saison 2027. En F1, on note une augmentation du nombre de week-ends incluant une course sprint, puisqu'ils seront dix sur les 24 Grands Prix prévus, contre six en 2026.

Le championnat du monde MotoGP comptera deux Grands Prix de moins que la Formule 1, soit un total de 22, parmi lesquels on note le retour de l'Argentine, sur le circuit rénové de Buenos Aires, l'arrivée d'Adélaïde comme hôte du GP d'Australie, marquant le départ de Phillip Island, et la disparition de la Hongrie, après deux saisons de halte sur le circuit du Balaton Park.

Il est temps à présent de comparer les calendriers, afin de voir quand les programmes de la F1 et du MotoGP se chevauchent, et donc de commencer à organiser les agendas pour profiter d'un maximum d'action avec les principaux championnats de sports mécaniques dans le monde. Et voici ce qu'il faut retenir : il y aura huit clashs en 2027.

Date Grand Prix de F1 Grand Prix MotoGP 12-14 mars GP de Bahrein (sprint) GP du Qatar 02-04 avril GP d'Australia (sprint) GP du Brésil 09-11 avril GP du Japon (sprint) GP d'Argentine 09-11 juillet GP d'Austriche GP d'Allemagne 10-12 septembre GP d'Espagne GP de Saint-Marin 8-10 octobre GP de Singapour GP du Portugal 22-24 octobre GP des États-Unis GP de Malaisie 29-31 octobre GP de México GP d'Indonésie

La première fois que la F1 et le MotoGP courront au même moment, ce sera en mars. La première épreuve de Formule 1, le Grand Prix de Bahreïn à Sakhir, disputé en format sprint, aura lieu du 12 au 14 mars, soit le même week-end que le Grand Prix du Qatar MotoGP, deuxième manche de la saison, organisé à Losail. De plus, les deux événements se dérouleront à des horaires proches, dans l'après-midi en heure française.

Il n'en sera pas de même en avril, lorsque les deux autres rendez-vous asiatiques de la F1 coïncideront avec les courses américaines du MotoGP. Alors que la F1 se rendra à Melbourne (du 2 au 4 avril) et à Suzuka (du 9 au 11 avril), à nouveau pour des Grands Prix avec course sprint, le MotoGP courra à Goiânia pour le Grand Prix du Brésil et à Buenos Aires pour le Grand Prix d'Argentine.

Photo de : Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Les deux championnats n'auront plus de week-end en commun avant juillet, et cela se produira alors sur le territoire européen, dans des pays très proches. Le Grand Prix d'Autriche de F1, au Red Bull Ring, se déroulera du 9 au 11 juillet, tout comme le Grand Prix d'Allemagne MotoGP au Sachsenring. Une fois de plus, les horaires seront très similaires : le départ de la course de F1 sera donné à 15h, tandis que celui du Grand Prix MotoGP est fixé pour 14h.

Même situation au début du mois de septembre : la catégorie reine du sport automobile reviendra à Madrid le week-end du 10 au 12 pour le Grand Prix d'Espagne, tandis que le MotoGP courra sur le circuit Marco Simoncelli de Misano pour le Grand Prix de Saint-Marin.

Octobre sera le mois qui comptera le plus grand nombre de doubles rendez-vous F1-MotoGP. Le premier sera celui dont les horaires se rapprocheront le plus : la F1 se rendra à Singapour tandis que les motos disputeront le Grand Prix du Portugal à Portimão. Par la suite, il y aura deux autres clashs, mais avec des horaires différents : les Grands Prix de F1 des États-Unis et du Mexique se dérouleront en même temps que les épreuves MotoGP de Malaisie et d'Indonésie, respectivement du 22 au 24 octobre et du 29 au 31 octobre.