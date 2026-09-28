Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Alpine-Geely : la décision sur la suite en WEC attendue "d'un jour à l'autre"

WEC
WEC
Alpine-Geely : la décision sur la suite en WEC attendue "d'un jour à l'autre"

Norris s'excuse auprès de Colapinto après ses propos à Bakou

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Norris s'excuse auprès de Colapinto après ses propos à Bakou

Colton Herta vise la F1 en 2028 : "J'ai encore une chance"

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Colton Herta vise la F1 en 2028 : "J'ai encore une chance"

Quartararo contraint de quitter Monster après le retour de Red Bull chez Honda

MotoGP
MotoGP
Quartararo contraint de quitter Monster après le retour de Red Bull chez Honda

Quels seront les clashs entre F1 et MotoGP en 2027 ?

MotoGP
MotoGP
Quels seront les clashs entre F1 et MotoGP en 2027 ?

Leclerc : "McLaren et Red Bull ont franchi un cap, pas Ferrari"

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Leclerc : "McLaren et Red Bull ont franchi un cap, pas Ferrari"

Le programme du GP du Japon MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Le programme du GP du Japon MotoGP 2026

Suspendre Colapinto ? "Trop sévère" selon Russell, Verstappen et Hadjar

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Suspendre Colapinto ? "Trop sévère" selon Russell, Verstappen et Hadjar
MotoGP

Quels seront les clashs entre F1 et MotoGP en 2027 ?

La Formule 1 et le MotoGP ont désormais confirmé leurs calendriers officiels pour la saison 2027. Voici les week-ends où les deux disciplines auront chacune un Grand Prix.

Rubén Carballo Rosa
Publié:
MotoGP vs F1

La Formule 1 et le MotoGP ont désormais officialisé leurs calendriers pour la saison 2027. En F1, on note une augmentation du nombre de week-ends incluant une course sprint, puisqu'ils seront dix sur les 24 Grands Prix prévus, contre six en 2026.

Le championnat du monde MotoGP comptera deux Grands Prix de moins que la Formule 1, soit un total de 22, parmi lesquels on note le retour de l'Argentine, sur le circuit rénové de Buenos Aires, l'arrivée d'Adélaïde comme hôte du GP d'Australie, marquant le départ de Phillip Island, et la disparition de la Hongrie, après deux saisons de halte sur le circuit du Balaton Park.

Il est temps à présent de comparer les calendriers, afin de voir quand les programmes de la F1 et du MotoGP se chevauchent, et donc de commencer à organiser les agendas pour profiter d'un maximum d'action avec les principaux championnats de sports mécaniques dans le monde. Et voici ce qu'il faut retenir : il y aura huit clashs en 2027.

Date Grand Prix de F1 Grand Prix MotoGP
12-14 mars Bahrain GP de Bahrein (sprint) Qatar GP du Qatar
02-04 avril Australia GP d'Australia (sprint) Brazil GP du Brésil
09-11 avril Japan GP du Japon (sprint) Argentina GP d'Argentine
09-11 juillet Austria GP d'Austriche Germany GP d'Allemagne
10-12 septembre Spain GP d'Espagne San Marino GP de Saint-Marin
8-10 octobre Singapore GP de Singapour Portugal GP du Portugal
22-24 octobre United States GP des États-Unis Malaysia GP de Malaisie
29-31 octobre Mexico GP de México Indonesia GP d'Indonésie

La première fois que la F1 et le MotoGP courront au même moment, ce sera en mars. La première épreuve de Formule 1, le Grand Prix de Bahreïn à Sakhir, disputé en format sprint, aura lieu du 12 au 14 mars, soit le même week-end que le Grand Prix du Qatar MotoGP, deuxième manche de la saison, organisé à Losail. De plus, les deux événements se dérouleront à des horaires proches, dans l'après-midi en heure française.

Il n'en sera pas de même en avril, lorsque les deux autres rendez-vous asiatiques de la F1 coïncideront avec les courses américaines du MotoGP. Alors que la F1 se rendra à Melbourne (du 2 au 4 avril) et à Suzuka (du 9 au 11 avril), à nouveau pour des Grands Prix avec course sprint, le MotoGP courra à Goiânia pour le Grand Prix du Brésil et à Buenos Aires pour le Grand Prix d'Argentine.

Salida del GP de Australia de F1

Photo de : Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Les deux championnats n'auront plus de week-end en commun avant juillet, et cela se produira alors sur le territoire européen, dans des pays très proches. Le Grand Prix d'Autriche de F1, au Red Bull Ring, se déroulera du 9 au 11 juillet, tout comme le Grand Prix d'Allemagne MotoGP au Sachsenring. Une fois de plus, les horaires seront très similaires : le départ de la course de F1 sera donné à 15h, tandis que celui du Grand Prix MotoGP est fixé pour 14h.

Même situation au début du mois de septembre : la catégorie reine du sport automobile reviendra à Madrid le week-end du 10 au 12 pour le Grand Prix d'Espagne, tandis que le MotoGP courra sur le circuit Marco Simoncelli de Misano pour le Grand Prix de Saint-Marin.

Octobre sera le mois qui comptera le plus grand nombre de doubles rendez-vous F1-MotoGP. Le premier sera celui dont les horaires se rapprocheront le plus : la F1 se rendra à Singapour tandis que les motos disputeront le Grand Prix du Portugal à Portimão. Par la suite, il y aura deux autres clashs, mais avec des horaires différents : les Grands Prix de F1 des États-Unis et du Mexique se dérouleront en même temps que les épreuves MotoGP de Malaisie et d'Indonésie, respectivement du 22 au 24 octobre et du 29 au 31 octobre.

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Le programme du GP du Japon MotoGP 2026

Meilleurs commentaires
Plus de
Rubén Carballo Rosa

Le MotoGP n'a aucun projet de Grand Prix sur le circuit de Madring

MotoGP
MotoGP
GP d'Australie
Le MotoGP n'a aucun projet de Grand Prix sur le circuit de Madring

Comment Márquez aborde les prochains GP… et la menace Bezzecchi

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Comment Márquez aborde les prochains GP… et la menace Bezzecchi

Adélaïde, "l'un des circuits les plus sûrs" selon le MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP d'Australie
Adélaïde, "l'un des circuits les plus sûrs" selon le MotoGP

Dernières actus

Alpine-Geely : la décision sur la suite en WEC attendue "d'un jour à l'autre"

WEC
WEC WEC
Alpine-Geely : la décision sur la suite en WEC attendue "d'un jour à l'autre"

Norris s'excuse auprès de Colapinto après ses propos à Bakou

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Norris s'excuse auprès de Colapinto après ses propos à Bakou

Colton Herta vise la F1 en 2028 : "J'ai encore une chance"

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Colton Herta vise la F1 en 2028 : "J'ai encore une chance"

Quartararo contraint de quitter Monster après le retour de Red Bull chez Honda

MotoGP
MGP MotoGP
Quartararo contraint de quitter Monster après le retour de Red Bull chez Honda