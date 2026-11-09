MotoGP GP du Qatar

Carlos Ezpeleta : le MotoGP s'est "inutilement exposé" aux critiques au Qatar

Le directeur général adjoint du MotoGP reconnaît que des erreurs ont été commises, et qu'elles doivent être analysées et corrigées.

Germán Garcia Casanova

Publié: 9 nov. 2026, 09:01

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Photo de : Motorsport.com

Le MotoGP a essuyé une vague de critiques devant sa détermination à maintenir le Grand Prix du Qatar au calendrier, en envoyant l'ensemble du paddock du championnat du monde au Moyen-Orient. La région est plongée dans un conflit armé depuis le début de l'année mais l'épreuve s'y est finalement déroulée normalement.

Les tensions se sont accentuées à mesure que la date de l'épreuve de Losail approchait. Initialement programmé à la mi-avril, le Grand Prix avait été reporté en raison de la guerre. Le désaccord entre la majorité des pilotes, réticents à l'idée de se rendre au Qatar, les équipes et l'organisation a atteint son paroxysme en Malaisie.

Les pilotes sont même allés jusqu'à poser un ultimatum, auquel ils n'ont finalement pas donné suite après avoir été avertis des sanctions financières et sportives auxquelles ils s'exposeraient s'ils ne respectaient pas leurs obligations contractuelles envers le promoteur.

La décision de Yamaha de ne pas autoriser ses employés à effectuer le déplacement a encore aggravé la situation. Pourtant, une fois arrivé à Doha, le paddock a retrouvé une ambiance tout à fait normale, malgré un renforcement des contrôles de sécurité aux entrées du circuit.

Dimanche, au Qatar, Carlos Ezpeleta, directeur général adjoint de MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), a organisé une table ronde avec les quelques journalistes ayant fait le déplacement à Losail, dont Motorsport.com.

Il leur a assuré, comme il l'avait répété à plusieurs reprises au cours des semaines précédentes face aux pilotes et à tous ceux qui l'avaient interrogé, que les garanties apportées par le gouvernement du pays permettaient de courir en toute sécurité : "Nous avions évidemment toutes les garanties nécessaires pour venir et organiser le Grand Prix. Dans le cas contraire, nous ne serions pas ici."

Malgré le maintien de sa position et une issue relativement préservée sur le plan de l'image, Ezpeleta a souhaité tirer un enseignement positif de cet épisode, afin d'éviter de subir autant de critiques si un scénario similaire venait à se reproduire.

"Il est vrai que nous avons été davantage exposés que d'autres sports qui se sont également rendus dans cette région, et cela est dû au bruit qui a été généré autour de l'événement. C'est quelque chose que nous devons mieux maîtriser à l'avenir. Je le dis très clairement. D'autres sports sont venus ici, mais ils n'ont pas suscité autant de remous. Nous devons probablement mieux travailler avec les équipes et les pilotes", a expliqué Ezpeleta.

Le MotoGP veut désormais améliorer la communication avec les pilotes.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Durant la semaine du Grand Prix de Malaisie, l'Espagnol s'est rendu à Doha, où il a participé à une conférence et rencontré les autorités locales. Celles-ci se sont engagées à assumer l'ensemble des responsabilités et des coûts liés à une éventuelle aggravation de l'instabilité dans la région.

"Nous avions toutes les garanties du gouvernement local, du promoteur, etc., que l'événement pouvait se dérouler en toute sécurité. Des plans d'urgence avaient été préparés au cas où quelque chose se produirait. Nous avons donc effectué tout le travail nécessaire, à l'exception, probablement, de la communication avec les équipes. On apprend de chaque expérience et nous essaierons de faire mieux à l'avenir", a ajouté Ezpeleta.

Après avoir passé près d'une semaine à Doha et y avoir vécu normalement, Ezpeleta estime que les principales critiques sont venues de certains comptes sur les réseaux sociaux.

"Ceux d'entre vous qui ont passé les derniers jours ici peuvent probablement répondre à cette question", a-t-il souligné. "Il est impossible de déceler en quoi le Qatar d'aujourd'hui est différent de celui d'il y a un ou deux ans. Il est évident que tous les protocoles de sécurité du circuit ont été renforcés, en partie à cause du bruit qui a été généré autour de l'événement. Mais aussi en raison de nos exigences et de celles des équipes."

"En dehors de cela, rien n'a changé par rapport aux années précédentes. Il y a même eu davantage de monde et de familles dans certaines zones. Nous estimons que le week-end s'est déroulé tout à fait normalement."

Les pilotes ont été l'un des groupes à exercer le plus de pression sur le championnat pour qu'il renonce à organiser ce Grand Prix. Ezpeleta ne pense toutefois pas que ce désaccord marquera un tournant dans les relations entre le championnat et ses pilotes.

"Les pilotes ont toujours été les protagonistes du MotoGP et ils le resteront. Nous procédons à une évaluation de tout ce qui s'est passé. Il y a des choses que nous devrons améliorer, d'autres que les équipes devront améliorer et d'autres encore que les pilotes devront améliorer."

"Il est clair qu'en raison du bruit suscité autour de cet événement, nous nous sommes exposés inutilement. C'est ce que nous devons corriger", a déclaré Ezpeleta, qui n'a pas souhaité commenter les éventuelles sanctions auxquelles Yamaha pourrait s'exposer après avoir décidé de ne pas participer à ce Grand Prix.

"Il s'agit d'un contrat commercial dont nous ne pouvons pas discuter publiquement. Nous allons parler avec Yamaha et, si une décision est prise, elle sera communiquée. Mais, à ce jour, notre relation avec eux est d'ordre commercial et, comme nous le répétons toujours, nous ne souhaitons pas intervenir dans les questions sportives et nous n'y intervenons pas. Cela relève de la responsabilité de la FIM."

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