Liberty Media promeut Carlos Ezpeleta en tant que PDG adjoint du MotoGP

Malgré la prise de pouvoir de Liberty Media sur le MotoGP depuis l'an dernier, la gestion opérationnelle reste aux mains de la famille Ezpeleta, aujourd'hui confirmée dans les plus hautes fonctions du championnat.

Via la société Dorna Sports, récemment rebaptisée MotoGP Sports Entertainment Group, Carmelo Ezpeleta dirige le MotoGP depuis 1992, artisan majeur de l'expansion qu'a connue le championnat. Il conserve aujourd'hui son poste de PDG de MotoGP SEG mais voit son fils Carlos monter en grade pour devenir PDG adjoint.

Arrivé à la Dorna dès 2007 en parallèle de ses études en ingénierie mécanique et en business, Carlos Ezpeleta est passé directeur sportif du MotoGP en 2017, un rôle à travers lequel il est devenu de plus en plus visible ces dernières années. En étant promu au rang d'adjoint de son père, poste qui jusqu'ici n'existait pas dans l'organigramme de MotoGP SEG, il va désormais prendre de plus importantes responsabilités.

Carlos Ezpeleta garantit ainsi, à 35 ans, un début de transition fluide à la tête du championnat alors que Carmelo Ezpeleta vient de fêter ses 80 ans et annonçait, l'an dernier, vouloir rester en poste pendant encore "deux ou trois ans". C'est aussi la promesse d'une stabilité accordée par Liberty Media à ceux qui ont transformé le MotoGP depuis plus de 30 ans, en dépit du rachat l'an dernier de 84% des actions de la société espagnole.

L'annonce de ce jour souligne "la contribution majeure à l'évolution de ce sport" de Carlos Ezpeleta et précise : "Carlos joue un rôle clé au sein du MotoGP depuis plus d'une décennie, contribuant à étendre sa présence internationale, à renforcer des partenariats stratégiques, à améliorer son offre commerciale et à élargir sa fan base à l'échelle mondiale."

Carmelo Ezpeleta et Carlos Ezpeleta, lors d'une récente visite à Buenos Aires. Photo de : MotoGP SEG

Carmelo Ezpeleta salue lui-même : "Carlos joue depuis de nombreuses années un rôle essentiel dans le développement du MotoGP. Son expérience couvre tous les aspects de notre activité, et son leadership, sa vision et sa passion pour ce sport font de lui la personne idéale pour accompagner le MotoGP dans cette nouvelle étape."

La nouvelle étape en question est celle d'une expansion voulue par Liberty Media pour élargir la portée du MotoGP à travers la conquête de nouveaux marchés - américain, notamment - et l'accélération de son développement marketing et promotionnel.

"Le MotoGP s'est forgé de solides fondations à l'échelle mondiale et nous percevons une formidable opportunité de faire passer ce sport à un niveau supérieur", souligne Derek Chang, PDG de Liberty Media. "Carlos possède l'expérience, la vision et la connaissance approfondie du MotoGP nécessaires pour mener à bien cette transformation, et nous sommes ravis de le soutenir dans ses nouvelles fonctions."

"C'est un immense honneur d'assumer ce rôle à un moment aussi passionnant pour le MotoGP", déclare Carlos Ezpeleta. "Aux côtés des fans et des partenaires incroyables que nous avons à travers le monde, je me réjouis de travailler avec Liberty Media et l'ensemble de la communauté du MotoGP pour toucher de nouveaux publics, créer de nouvelles opportunités et débloquer le plein potentiel de ce sport."

Le MotoGP précise que "d'autres nominations seront annoncées en temps voulu", alors que le départ de Dan Rossomondo en tant que directeur commercial n'a pour le moment pas été compensé poste pour poste. En revanche, le Britannique Vince Russell a été nommé il y a trois mois en tant que directeur financier et l'Espagnol Enrique Aldama reste chef des opérations.

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