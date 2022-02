Carmelo Ezpeleta favorable à une Super Licence

Charger le lecteur audio

Pour de multiples raisons, le débat sur la sécurité dans les compétitions moto a été relancé l'an dernier, et maintes fois alimenté. En fin de saison, c'est la promotion directe de Darryn Binder du Moto3 au MotoGP qui a fait couler beaucoup d'encre, après que le pilote sud-africain a été impliqué dans un accrochage polémique lors du Grand Prix de l'Algarve, ayant envoyé au tapis le dernier adversaire de Pedro Acosta dans la course au titre.

À l'époque, Pecco Bagnaia s'était exprimé en faveur d'un système de Super Licence comparable à celui appliqué en Formule 1, qui veut que l'accès à la catégorie reine du sport auto ne soit possible qu'à condition d'avoir cumulé suffisamment de points dans des championnats reconnus, points attribués en fonction des résultats obtenus par les pilotes selon un barème établi par la FIA.

"Je pense que, comme en automobile, il faut une Super Licence. On ne peut passer au niveau supérieur que si on fait quelque chose dans son championnat", avait ainsi résumé le pilote italien. Bagnaia exprimait là une position qui n'est toutefois pas unanimement partagée parmi ses acolytes et qui fait toujours débat dans une discipline ayant vu des pilotes se révéler dans la catégorie reine et créer la surprise sans nécessairement avoir beaucoup brillé auparavant.

Interrogé sur la question par l'édition italienne de Motorsport.com, Carmelo Ezpeleta s'est toutefois dit favorable à une mesure de la sorte. "Personnellement, je suis d'accord, mais c'est une question dont nous devons discuter à la Commission Grand Prix, à laquelle sont présentes la Dorna, la FIM, la MSMA et l'IRTA. En trouvant les bons paramètres pour son obtention, je pense que la Super Licence est une nécessité aussi pour le MotoGP", a indiqué le PDG de Dorna Sports, société de promotion du MotoGP.

Un travail permanent pour plus de sécurité

Plus largement, la compétition moto a subi une série de drames en 2021, ayant notamment touché de jeunes pilotes dans des catégories supports. Une première mesure forte a été instaurée afin de faire passer à 18 ans l'âge minimum d'accès au Championnat du monde, ce qui sera effectif l'an prochain, et d'augmenter par conséquent l'âge des pilotes dans les séries nationales majeures servant de vivier aux Grands Prix.

Carmelo Ezpeleta a toutefois voulu rappeler que les efforts des instances dirigeantes ne se limiteront pas à cette première annonce : "Nous ne devons pas nous arrêter à cela. Je le dis tout le temps, nous devons toujours faire beaucoup de choses, tout ce qui peut nous permettre d'apporter une amélioration en termes de sécurité."

"Nous travaillons à la recherche de mesures électroniques, avec des indicateurs lumineux à utiliser en cas de chute. Mais, avec la FIM, nous avons aussi beaucoup parlé de pénalités, avec l'objectif de sanctionner plus sévèrement les manœuvres qui ne nous plaisent pas. Peut-être ne comprennent-ils pas à la première pénalité, mais à la deuxième ou à la troisième le pilote peut peut-être changer d'approche. La moto ne pourra jamais être sûre à 100% car le paramètre risque existera toujours, mais nous pensons que c'est la bonne voie dans laquelle orienter notre travail."

Chaque accident est un cas à part entière et, dans celui qui a coûté la vie à Jason Dupasquier, pendant les qualifications Moto3 du Grand Prix d'Italie l'an dernier, la dynamique même de la chute du jeune Suisse semble poser un problème insurmontable. "C'est vrai, mais je veux penser qu'un signal lumineux qui arriverait ne serait-ce qu'une demi-seconde plus tôt pourrait aider à éviter que cela se reproduise à l'avenir", a toutefois souligné Carmelo Ezpeleta. "Mais le travail que nous menons sur les limites de la piste, par exemple, peut aussi avoir une valeur en ce sens, en poussant tout le monde à piloter de façon plus normale et en limitant les risques."

Propos recueillis par Matteo Nugnes

