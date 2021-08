Carmelo Ezpeleta n'a pas tenté de retenir Valentino Rossi

Le MotoGP va devoir apprendre à vivre sans celui qui l'a le mieux représenté durant plus de 20 ans. Valentino Rossi a annoncé sa retraite la semaine dernière et même si cette annonce n'a surpris aucun membre du paddock, elle a néanmoins suscité une forte émotion, le champion italien ayant porté la discipline grâce à ses succès et à une célébrité qui dépasse largement les frontières de la moto.

Carmelo Ezpeleta était aux premières loges lors de cette conférence de presse exceptionnelle tenue par Rossi au Red Bull Ring, l'annonce faite par le Docteur étant naturellement de la première importance pour le promoteur de la catégorie. "Nous nous y attendions, c'est quelque chose que nous avons vu venir depuis plusieurs années", a confié Ezpeleta au Mundo Deportivo. "Il a beaucoup rallongé [sa carrière], en s'appuyant sur de bons critères, et je pense qu'il a pris la bonne décision à l'heure actuelle."

Arrivé en Grand Prix à 17 ans, Valentino Rossi en a aujourd'hui 42. Neuf fois titré toutes catégories confondues, il a assisté l'an dernier au sacre en MotoGP d'un pilote, Joan Mir, né au lendemain de son propre premier couronnement ! S'il n'a plus gagné depuis quatre ans, il affiche malgré tout la période victorieuse la plus longue qu'ait connue le championnat et a grandement contribué aux livres d'Histoire.

"Chaque ère a son [ambassadeur] et ces dernières années, celui qui a été l'ambassadeur du MotoGP sur la plus longue période c'est lui", a ajouté le dirigeant de la Dorna. "Il y a eu d'autres grands champions, mais il ne sont pas restés aussi longtemps au sommet."

Et malgré ce que Rossi représente pour le MotoGP, d'un point de vue sportif mais aussi marketing, Ezpeleta n'a rien fait pour le pousser à prolonger l'aventure. "Je ne l'ai jamais fait et je n'en ai jamais eu l'intention parce que j'ai un grand respect pour les gens. C'est très sérieux, ils roulent à 300 km/h et il ne faut pas dire à quelqu'un de le faire s'il ne le sent pas", a assuré le responsable. "C'est un chapitre qui se referme et le sentiment actuel est la gratitude. Je ne pense pas à ce qui va se passer mais à ce qui s'est passé, et à toutes ces années ensemble."

Valentino Rossi a été une figure de proue importante pour le MotoGP et même s'il va se tourner vers la compétition sur quatre roues et qu'il ne sera plus qu'un patron d'équipe en MotoGP, Ezpeleta s'attend à ce que des tribunes remplies de jaune restent une habitude sur les Grands Prix : "Il ne va rien se passer, ils seront toujours là et ils continueront à venir."