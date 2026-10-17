MotoGP GP d'Australie

Casey Stoner compte se battre pour le retour de Phillip Island au calendrier MotoGP

Alors que le MotoGP disputera un dernier Grand Prix à Phillip Island la semaine prochaine, Casey Stoner n'est pas prêt à renoncer à ce circuit emblématique du MotoGP.

Richard Asher

Publié: 17 oct. 2026, 08:30

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Photo de : Robert Cianflone / Getty Images

Casey Stoner, double champion du monde MotoGP, affirme qu'il va se battre pour que Phillip Island revienne au calendrier, malgré le projet de transférer le Grand Prix d'Australie à Adélaïde à partir de 2027.

Phillip Island est sans conteste le berceau spirituel de cette course. Si l'on fait abstraction des interruptions liées au Covid et des six éditions organisées à Eastern Creek dans les années 1990, le circuit de l'État de Victoria accueille la course chaque année depuis 1989.

Mais le prochain GP d'Australie, qui aura lieu la semaine prochaine, devrait être le dernier à se dérouler sur ce circuit dans un avenir proche. Le MotoGP a déjà inscrit le nouveau circuit urbain d'Adélaïde au calendrier 2027 et la plupart des observateurs estiment que Phillip Island n'a plus d'avenir en tant que circuit de MotoGP.

Stoner, qui s'est imposé six fois d'affilée sur ce circuit entre 2007 et 2012, affirme cependant qu'il ne l'acceptera pas sans se battre. S'exprimant dans une vidéo promotionnelle sur YouTube aux côtés de Chris Vermeulen, lui-même ancien pilote MotoGP, le double champion du monde a déclaré : "Le fait que Phillip Island soit retiré du calendrier est tout simplement extrêmement décevant pour moi, et je me battrai pour que ce circuit y figure à nouveau."

Casey Stoner devant Nicky Hayden, alors qu’il s'apprête à remporter le GP d’Australie en 2008

Photo de : Ducati Corse

Stoner a volontiers admis que ce circuit "à l'ancienne", situé à proximité de Melbourne, aurait besoin de quelques améliorations, mais il ne pense pas que cela justifiait de l'abandonner au profit d'un déménagement vers la capitale de l'Australie-Méridionale.

"Je comprends que certaines choses doivent changer à Phillip Island. Il faudrait réaménager un peu les stands et ce genre d'espaces. Et je suppose qu'il faut apporter un peu de nouveauté à l'événement pour lui donner un coup de jeune."

"Mais année après année, ce circuit offre certaines des plus belles courses que l'on puisse voir. Et retirer ce genre d'événement du calendrier me surprend énormément. Et le remplacer par un circuit urbain n'est pas une idée avec laquelle je suis vraiment d'accord."

On ne sait pas encore exactement comment Stoner pourrait parvenir à peser pour le retour de sa piste fétiche, mais ce n'est pas la première fois ces dernières semaines qu'une star du MotoGP évoque son influence personnelle sur le calendrier. Toprak Razgatlioglu a en effet déclaré lors du GP d'Autriche qu'il faisait pression pour qu'une course dans son pays natal, la Turquie, soit à nouveau inscrite au calendrier.

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