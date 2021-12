Pour Stoner, avoir couru contre Rossi a donné plus de valeur à sa carrière

Casey Stoner et Valentino Rossi ont partagé les pistes durant sept ans, décrochant sur cette période cinq titres à eux deux. L'Australien, dont la carrière s'est arrêtée précocement, s'est vite affirmé comme l'un des grands adversaires du Docteur, au point de laisser des souvenir pérennes dans la mémoire collective grâce à quelques bagarres d'anthologie. Lui-même estime aujourd'hui qu'avoir pu se confronter au nonuple Champion du monde a donné encore plus de valeur à ce qu'il est parvenu à réaliser.

"On a eu des bagarres incroyables. On a eu une rivalité fantastique, avec des bons et des mauvais moments. Certaines choses sont allées dans mon sens, d'autres vraiment pas", s'est-il récemment souvenu. "Mais il y a une chose qui était fantastique en courant contre Valentino, c'est que j'ai pu apprendre de lui, que ce soit sur la piste ou en dehors de la piste avec les médias. Il a toujours été très malin, très intelligent et très rusé. J'ai donc énormément appris et je pense aussi que ce que j'ai réalisé durant ma carrière a eu d'autant plus de valeur que j'ai couru avec lui, à son époque."

Battu par Stoner au championnat 2007, puis 2012, Rossi a gardé de l'Australien le souvenir d'un talent pur particulièrement inspirant. "Il a tout le temps démontré un incroyable talent naturel", a-t-il admis. "Dès sa première année avec la Honda cinq cylindres, il était tout le temps très, très rapide. Je suis très content de m'être battu avec lui car je pense que c'est l'un des pilotes les plus rapides et les plus sauvages de l'Histoire."

Si les deux hommes se complimentent aujourd'hui, leurs confrontations dans la période la plus intense de leur duel ont laissé des traces. Outre les bagarres en piste, personne n'a oublié les joutes verbales entre les deux hommes, et notamment la fameuse punchline assénée par l'Australien à la star italienne après que le #46, alors sur Ducati, l'ait fait tomber en tentant de lui chiper la deuxième place d'un GP d'Espagne pluvieux : "Ton ambition l'a emporté sur ton talent", lui avait-il sifflé pour tout commentaire lorsque l'Italien avait tenté de s'excuser.

"L'incident à Jerez avec Valentino, je le gérerais probablement de la même façon aujourd'hui qu'à l'époque", a admis Stoner lorsqu'il a récemment été interrogé sur cet épisode, insignifiant à ses yeux. "On a eu une grande rivalité pendant de nombreuses années avant ça, et c'est monté vite mais je crois qu'à la fin de cette journée j'avais déjà oublié ça. Je pensais à mon championnat et, pour être honnête, on était assez certains que Valentino n'en ferait pas partie cette année-là, alors on avait d'autres sources d'inquiétude, en particulier Jorge [Lorenzo] qui sortait tout juste d'un titre et qui était extrêmement régulier. Donc je ne pense pas que je ferais les choses différemment."

"On a toujours été des rivaux extrêmement forts. Et c'était une rivalité fantastique, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Comme je l'ai dit, j'ai énormément appris de lui et je suis certain qu'il a aussi appris de moi, mais c'était fun et dans le même temps difficile. Dans mes deux dernières années en MotoGP en particulier, j'ai appris à bien mieux gérer les choses, en piste et en dehors, et ça a rendu les choses plus appréciables pour moi. On ne peut pas avoir de course sans rivalité, et ça n'a jamais atteint un stade où ça aurait été vraiment sale. Ce n'étaient que de petits commentaires ici ou là. C'était donc appréciable."

"Avec le temps, on prend aussi du recul. J'ai terminé ma carrière peu de temps après ça et je n'ai jamais eu le moindre ressentiment envers Valentino, j'ai toujours eu un énorme respect. On ne peut pas courir au top avec ces gars-là et ne pas avoir de respect pour eux, pour ce qu'ils ont fait et réalisé, cela ne fait aucun doute. Pour être honnête, il n'y a rien eu entre nous pendant de nombreuses années, mais j'ai clairement apprécié cette rivalité et on a eu des courses fantastiques, certaines difficiles mais on en a toujours tiré des enseignements."