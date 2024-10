Castrol finalise un nouvel accord avec Honda pour remplacer Repsol

Ce qui n'était plus qu'un secret de polichinelle s'est matérialisé lors du GP de Saint-Marin : Repsol a alors annoncé à Honda son intention de ne pas prolonger le contrat de sponsorisation qui liait les deux marques et expirait à la fin de la saison en cours. Par une brève déclaration officielle envoyée dans la foulée, après une course à laquelle aucun des deux pilotes de l'équipe n'avait tout bonnement pu prendre part, les deux parties ont scellé la fin de trente ans d'union.

C'était la conclusion d'une dégringolade irrépressible depuis plusieurs années, marquée par la blessure de Marc Márquez en 2020, sa longue absence puis le fossé qui s'est creusé en termes de performances avec les marques européennes et l'impossibilité pour Honda de retrouver son niveau au retour du champion espagnol.

Le départ prématuré de Márquez a encore enfoncé le clou et Repsol a considérablement réduit son apport financer cette année, menant à un changement de livrée sur les RC213V désormais pilotées par Joan Mir et Luca Marini. Si l'équipe continue à être appelée Repsol Honda Team, c'est en signe de bonne volonté de la part de Honda, qui affiche désormais ses couleurs officielles sur ses motos et non celles de son partenaire commercial.

Cette alliance, qui avait débuté en 1995 et conduit à 15 titres pilotes, dix titres constructeurs et un total de 183 victoires en Grand Prix, était la plus ancienne du championnat. Mais la page est bel et bien tournée, car d'après les informations de Motorsport.com, Honda a conclu un accord avec Castrol pour que le groupe britannique prenne le relais de Repsol à partir de la saison prochaine. Cette relation n'atteindra pas le statut de sponsor titre en 2025, mais elle pourrait aller plus loin en fonction d'un certain nombre de paramètres.

Castrol est l'un des principaux partenaires de l'équipe LCR, team satellite de Honda dirigé par Lucio Cecchinello. Le montage de LCR passe par un partage des sponsors titres, avec une moto financée par Idemitsu et une autre dont la livrée est tantôt dédiée à Castrol, tantôt à Givi. Néanmoins, ce nouvel accord ne met pas en péril le partenariat existant entre LCR et le fabricant de lubrifiants, appartenant au groupe BP, qui sponsorise le côté du garage occupé par Johann Zarco.

30 ans de Honda aux couleurs de Repsol en MotoGP