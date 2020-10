Un "cauchemar" pour Morbidelli, derrière 5 Ducati sur la grille ?

Le contraste était frappant après la séance de qualifications entre Fabio Quartararo, auteur de la pole position et fortement déterminé à se battre pour la victoire ou une arrivée sur le podium de son Grand Prix national, et l'humeur de son équipier Franco Morbidelli, quelque peu abattu par sa onzième position sur la grille après avoir signé un temps au tour à 0''576 de ce qui était requis pour signer la pole position.

L'Italo-Brésilien dit même craindre que le Grand Prix de France ne soit un véritable "cauchemar" pour lui, sur la base des difficultés que rencontre régulièrement la Yamaha lorsqu'elle se retrouve engluée dans le peloton.

Récemment, ni Maverick Viñales, ni Fabio Quartararo n'ont fait de secrets sur le fait que les qualités intrinsèques de la M1 se révèlent avant tout sur piste claire ou depuis les commandes de la course. Les plans d'arrivée dans le top 5, sur le podium, ou même de lutte pour la victoire deviennent immédiatement bien plus mal engagés lorsque le départ doit être pris d'une lointaine position sur la grille. Avec la Yamaha, pas de secret : c'est de la première ou la deuxième ligne qu'il faut partir pour espérer réaliser une belle arrivée. En dehors de ces positions, les qualités de la moto sont même "inutiles", estime l'actuel cinquième du championnat.

Le pilote Petronas SRT a pourtant été impliqué dans la bataille pour la pole pendant une grande partie des qualifications samedi, mais "n'a pas eu le même feeling" sur sa M1 lors de son second run et n'a pas pu améliorer son chrono initial de 1m31''891. Cette onzième position représente donc tout simplement pire résultat de l'année dans l'exercice du samedi, réitérant la mauvaise performance de Styrie, en août.

Au Mans, Yamaha rend 10 km/h en vitesse de pointe à Ducati ce week-end. Avec pas moins de cinq machines italiennes partant devant lui sur la grille, Morbidelli se dit "très inquiet" quant à ses chances de pouvoir dépasser en course.

"Je suis très inquiet au sujet des dépassements car cela va être super difficile et ce sera un cauchemar", a-t-il ainsi déclaré à chaud. "Je le sais déjà. Nos points forts sont inutiles quand nous sommes en groupe. Ce sera donc la course la plus difficile après la première course d'Autriche pour moi, mais nous sommes ici pour nous battre et nous allons essayer de donner le maximum et d'obtenir la meilleure position possible."

C'est sur son propre compte que Morbidelli met la mauvaise performance du jour en qualifications, conscient du fait que son équipier est parvenu à tirer son épingle du jeu, même si celui-ci dispose d'une machine 2020 évoluée par rapport au package se trouvant entre ses propres mains.

"Je suis très déçu car je pensais être rapide et en fait j'étais comme dans le premier time-attack. J'étais à deux dixièmes du temps au tour de Fabio et avais fait mon temps seul tandis qu'avait un peu de référence devant lui. Deux dixièmes [d'écart] étaient donc acceptables. Ensuite, quand j'ai attaqué pour la deuxième fois et m'attendais à améliorer, mais il ne s'est passé. C'était le pire sentiment car tous les autres ont progressé et j'ai commencé à descendre dans le classement."

Les six premières positions de la grille de départ