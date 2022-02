La chaleur de Mandalika inquiète Marini, gêné à l'aspiration

Charger le lecteur audio

Les pilotes du MotoGP se sont beaucoup plaints des conditions de piste au cours du test de Mandalika, entre un circuit très sale et un asphalte qui s'est effrité tout au long du week-end, au point de générer des cailloux devenus projectiles avec les passages des pilotes. Fabio Quartararo a demandé qu'une partie de la piste soit resurfacée et c'est ce qui a été promis par les organisateurs, qui vont refaire une partie significative du circuit avant la course.

Si la piste ne devrait plus poser de véritables problèmes quand les pilotes y feront leur retour dans un mois, les conditions météo devraient rester difficiles. Sepang était réputé pour sa chaleur et son climat humide mais Franco Morbidelli a jugé Mandalika "plus dur" tandis que Jack Miller s'est montré plus optimiste grâce à un "petit vent agréable." Après un relais long effectué le dernier jour, Luca Marini s'est surtout inquiété de la situation dans le trafic.

"Dans ma simulation de course je suis parti derrière Bezzecchi et c'était très, très difficile à cause de la chaleur qui se dégage quand on est à l'aspiration", a expliqué le pilote VR46 devant les journalistes. Malgré de bonnes sensations, Marini a jugé la gestion des gommes difficile en suivant son coéquipier : "J'étais très inquiet pour mes pneus et j'ai essayé de passer [Bezzecchi] dès que possible, parce qu'il faisait très chaud derrière lui ! Mon pneu avant commençait à ressembler à de la lave et à chaque virage je perdais l'avant. J'ai donc essayé de le passer dès que possible, d'autant que freiner droit est impossible quand on est derrière un autre pilote parce qu'avec l'aspiration on perd beaucoup d'appui et la moto est difficile à stopper."

"Franchement, j'étais un peu fatigué [le dimanche] car il faisait très chaud et ça n'était pas facile de finir la course, mais j'ai quand même eu un bon feedback de la part des pneus et de la moto, alors je suis plutôt satisfait de ce qu'on a fait", a-t-il ajouté.

Marini a beaucoup appris à Mandalika

Luca Marini

C'est en effet avec le sourire que Luca Marini a quitté l'Indonésie. Si l'on écarte les rookies qui avaient tout à découvrir, l'Italien était l'un des pilotes dont le travail d'adaptation était le plus important dans les tests de pré-saison. Comme Enea Bastianini, Marini a abandonné la Ducati version 2019 mais contrairement à son ancien coéquipier, il dispose désormais du modèle 2022, identique à celui des pilotes d'usine et du team Pramac, le tout dans une structure qui rejoint le MotoGP cette année. Marini a brillé avec le meilleur temps au cours de la deuxième journée à Mandalika mais il retient surtout sa bonne préparation, même si certains points peuvent être améliorés.

"Je suis très satisfait de ces trois jours", a déclaré le demi-frère de Valentino Rossi sur le site officiel du MotoGP. "Je m'attendais à ce que tout le monde pousse fort pour essayer de battre mon chrono [le dernier jour]. Je pense en tout cas qu'on a fait du bon boulot, au-delà même de ce chrono. Dans la simulation de course [du dimanche], j'ai pu apprendre beaucoup de choses au sujet de la nouvelle moto et de la gestion des pneus. Je pense qu'il nous faut encore travailler un peu plus sur l'aspect électronique, car pour la distance de la course, on n'est pas prêts, on n'est pas encore parfaits."

"J'ai malgré tout pris beaucoup de plaisir, en particulier durant ces trois jours, car en Malaisie on a eu trop de problèmes pour pouvoir rouler en ayant les idées claires et sans pression, sachant qu'on a perdu beaucoup de temps au début. Mais je pense que cela a été une très bonne pré-saison, alors j'espère bien démarrer au Qatar et prendre du plaisir durant toute la saison."

À deux semaines du coup d'envoi de la saison, Luca Marini ne sait pas où se situer dans la hiérarchie mais se sent dans le coup : "Franchement, je n'ai pas regardé le rythme des autres pilotes, mais les Honda semblent très fortes. Je suis assez compétitif, comme les autres Ducati. Quartararo est peut-être le plus rapide."

"C'est difficile à dire pour le moment car on ne sait pas à quel moment de la journée chacun est sorti et a tenté une simulation de course, car si on essaye le matin c'est plus facile, et si on essaye à 14h comme Zarco, ce sont les pires conditions possibles. Je l'ai essayée à 11h30 plus ou moins, et il faisait assez chaud. En tout cas, je suis plutôt content de mon potentiel."

Avec Léna Buffa