Champion moto et pilote F1 en devenir, Hocking disparaissait il y a 60 ans

Ses adversaires s'appelaient John Surtees, Mike Hailwood ou encore Geoff Duke. Multiples Champions du monde, leur nom et leur palmarès ont traversé les époques et, même si le temps efface petit à petit les détails de leurs performances, leur renommée perdure encore aujourd'hui. Gary Hocking, comme nombre de talents fauchés de façon précoce, n'a pas eu le temps de réellement marquer les sports mécaniques de son empreinte. Il s'est éteint il y a 60 ans jour pour jour lors des essais du Grand Prix du Natal, en Afrique du Sud, alors qu'il suivait les traces de Surtees en entamant une carrière en Formule 1 après avoir brillé sur deux roues. Retour sur le parcours d’un pilote parti trop tôt.

Né au Pays de Galles le 30 septembre 1937, Gary Hocking déménage très vite en Rhodésie (l'actuel Zimbabwe) avec sa famille et y passe toute son enfance. Il démarre les courses de moto en grass track et passe rapidement sur circuit. Admiratif des pilotes du Continental Circus, il décide à l'âge de 21 ans de se rendre en Europe pour tenter sa chance, et arrive dans la catégorie 500cc où il prend part à trois courses avec Norton. Classé sixième à Assen, il monte sur le podium lors de son second Grand Prix, au Nürburgring, avant de terminer au quatrième rang en Suède.

Sa carrière au niveau mondial étant lancée, il participe à deux courses de chacune des catégories l'année suivante. Il décroche alors deux podiums en 500cc et en 350cc, un en 125cc et remporte surtout ses deux premiers succès en 250cc, à Kristiansad et Belfast, ce qui lui permet de terminer vice-Champion du monde derrière Carlo Ubbiali. En 1960, il arrive chez MV Agusta et y restera durant trois saisons. S'il ne participe pas au championnat 500cc cette année-là, il termine pour autant second en 125cc, 250cc et 350cc grâce à dix podiums, dont quatre victoires (notamment au mythique Tourist Trophy) sur 12 courses.

La machine Hocking est lancée et rafle tout sur son passage en 1961. Le pilote rhodésien remporte la seule course à laquelle il prend part en 250cc, s'impose à quatre reprises en 350cc et décroche le titre. Dans le même temps, il revient en force en 500cc, où il gagne les sept Grands Prix auxquels il participe (sur dix) et bat Mike Hailwood. Décrochant également le Graal, il devient ainsi double Champion du monde la même année.

Gary Hocking

Ayant atteint les sommets et réalisé son rêve, le jeune Rhodésien commence à s'interroger de plus en plus sur l'utilité de poursuivre ou non sa carrière, à une époque où la mort ne cesse de rôder sur les circuits et où les risques pris sont élevés. La première course de 1962, organisée au TT, vient acter sa décision. Son ami Tom Phillis décède durant l'épreuve 350cc, dont lui termine second. Il s'impose lors de la course 500cc et décide de mettre un terme à sa carrière sur deux roues pour se tourner vers l'automobile, discipline qu'il estime moins dangereuse.

De retour en Rhodésie, il se met alors à la compétition sur quatre roues et effectue plusieurs courses, qu'il remporte, et s'offre ainsi son ticket pour prendre part au GP d'Afrique du Sud de Formule 1, organisé le 29 décembre 1962 et qui conclut la saison. En vue de se préparer à l'événement, il participe au Grand Prix du Natal et se qualifie en cinquième position avant de faire une sortie de route, qui lui est fatale. Il décède le 21 décembre, à l'âge de 25 ans. Coup du sort, c'est le sport qu'il estimait le moins dangereux qui lui a finalement ôté la vie, quelques mois seulement après sa décision d’arrêter la moto.

Sa carrière, aussi courte que couronnée de succès, lui a permis d'écrire son nom aux côtés des plus grands pilotes des années 60, mais son décès prématuré ne lui aura pas laissé le temps de devenir à son tour une légende.

Gary Hocking