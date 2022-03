Championnat - Avantage KTM inédit, Bastianini résiste

Charger le lecteur audio

KTM a enfoncé le clou à Mandalika : outsider au Qatar, il va véritablement falloir compter sur le constructeur autrichien cette saison. Après Brad Binder qui lui avait offert le podium, Miguel Oliveira a haussé le ton en remportant le Grand Prix d'Indonésie, portant KTM en tête des championnats équipes et constructeurs pour la première fois. Les deux hommes sont personnellement dans le top 5 général des pilotes et s'affirment clairement en ce début de saison.

Malgré sa 11e place, Enea Bastianini conserve la tête du championnat pour seulement deux points. Il est rejoint, dans les rangs Ducati, par Johann Zarco. Après sa belle remontée il y a deux semaines, le Français monte sur le podium et s'offre la cinquième place au classement général. Les deux hommes, tous deux dans des teams satellites, permettent ainsi à Ducati de prendre de l'avance aux côtés de KTM sur les autres marques.

Pour celles-ci, le scénario s'est inversé par rapport à Losail. Ainsi, Yamaha qui était alors en dernière position à tous les plans se voit refaire son retard grâce à la deuxième place de Fabio Quartararo, en prenant la deuxième place par équipes et la troisième du côté des constructeurs.

Álex Rins et Joan Mir ont contre toute attente redressé la barre, surtout du côté de Mir qui a été perdu tout au long du week-end, et permettent à Suzuki de se maintenir dans le classement. La déception est plus grande pour Aprilia qui voit Aleix Espargaró et Maverick Viñales terminer 9e et 16e et dégringoler dans tous les championnats.

Avec l'absence de Marc Márquez et la 19e position de Takaaki Nakagami, Honda réalise également une mauvaise opération et perd sa première place par équipes en ne comptant que sur les quelques points marqués par Pol Espargaró et Álex Márquez aux 12e et 13e rangs, concluant ainsi un week-end noir.

Championnat pilotes après le GP d'Indonésie

Championnat équipes après le GP d'Indonésie

Championnat constructeurs après le GP d'Indonésie

Pos. Constructeur Pts 1 KTM 45 20 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ducati 41 25 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Yamaha 27 7 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Suzuki 21 10 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Honda 20 16 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Aprilia 20 13 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -