Championnat - Bagnaia continue à grignoter son retard sur Martín

Leader de toutes les séances et vainqueur du sprint, Pecco Bagnaia continue à se rapprocher de Jorge Martín au championnat. Arrivé à Assen à 18 points du pilote Pramac, l'Italien n'a plus que 15 points de retard sur son principal rival pour le titre. Marc Márquez paie en revanche sa chute et se retrouve à 44 points de Martín.

Enea Bastianini reste quatrième et se rapproche à 16 points de Márquez. Le pilote Ducati devance Maverick Viñales, qui passe devant Pedro Acosta, pour la première fois hors des points lors d'un sprint. Brad Binder est toujours septième devant Aleix Espargaró, Fabio Di Giannantonio et Álex Márquez. Marco Bezzecchi est aux portes du top 10 tandis que Fabio Quartararo est 12e et Johann Zarco 19e.

Chez les constructeurs, Ducati caracole en tête devant Aprilia, qui passe devant KTM. Yamaha devance toujours Honda dans la lutte entre marques japonaises. Quant aux équipes, la structure officielle de Ducati est toujours devant Pramac, alors qu'Aprilia revient à la hauteur de Gresini.

Championnat pilotes après le sprint du GP des Pays-Bas (8/20)

Championnat constructeurs après le sprint du GP des Pays-Bas (8/20)

POS. CONSTRUCTEUR POINTS 1 Ducati 253 37 34 25 37 37 34 37 12 2 Aprilia 145 15 20 37 10 18 25 13 7 3 KTM 144 29 21 26 19 12 15 18 4 4 Yamaha 39 5 10 4 8 1 7 1 3 5 Honda 19 4 4 - 5 4 2 - -

Championnat équipes après le sprint du GP des Pays-Bas (8/20)