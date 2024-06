Championnat - Bagnaia efface la moitié de son retard sur Martín

Pecco Bagnaia a signé le week-end parfait sur ses terres italiennes au Mugello. Vainqueur du sprint par KO face à Jorge Martín la veille, le double Champion du monde en titre a remis le couvert ce dimanche au guidon de sa moto azzurri. Vainqueur avec autorité, il a également bénéficié du travail de son coéquipier Enea Bastianini, revenu à la deuxième place, pour reprendre un peu plus de points encore à son rival espagnol.

Avant la pause de presque un mois qui s'annonce, Mártin conserve la tête mais son avance se réduit désormais à 18 points. Derrière le duo bien parti pour prolonger le duel comme l'an passé, Marc Márquez et Bastianini restent dans le coup, mais à 35 et 57 points tout de même. L'écart entre la tête et les outsiders que sont Pedro Acosta et Maverick Viñales s'accroît encore, désormais supérieur à 70 points.

Côté français, Fabio Quartararo et Johann Zarco quittent la Toscane bredouilles, le premier pointant au 12e rang du classement et le second au 19e seulement.

Au championnat par équipes, le team officiel Ducati frappe un grand coup face à Pramac et creuse l'écart aux avant-postes. Le constructeur italien domine aussi toujours le championnat constructeurs devant KTM et Aprilia.

Championnat pilotes après le GP d'Italie (7/20)

Championnat constructeurs après le GP d'Italie (7/20)

Pos. Constructeur Points 1 Ducati 241 37 34 25 37 37 34 37 2 KTM 140 29 21 26 19 12 15 18 3 Aprilia 138 15 20 37 10 18 25 13 4 Yamaha 36 5 10 4 8 1 7 1 5 Honda 19 4 4 - 5 4 2 -

Championnat équipes après le GP d'Italie (7/20)