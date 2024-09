Championnat - Bagnaia à 7 points de Martín, Márquez encore là !

Le Grand Prix de Saint-Marin laissera certainement un goût très amer en bouche à Jorge Martín : héros du sprint, la veille, qu'il avait remporté en partant de la quatrième position de la grille, l'Espagnol a été l'un des seuls pilotes à décider de changer de monture alors que la pluie est venue apporter sa dose de piment dans les premiers tours de course. Alors deuxième, le pilote Pramac, qui abordait l'épreuve avec une avance de 26 points au championnat sur son rival Pecco Bagnaia, a échoué à la quinzième position, dernier rang à offrir un point à l'arrivée.

Martín demeure donc leader du championnat en quittant ce premier des deux week-ends de course à Misano, mais avec uniquement une avance de sept points sur Bagnaia. Il voit aussi Marc Márquez, vainqueur, et Enea Bastianini, troisième, se rapprocher dangereusement et encore pouvoir croire en leurs chances de lutte pour le titre mondial jusqu'au terme de la saison. Márquez, troisième, se trouve désormais à 53 points au général, neuf unités devant Bastianini.

Pour la neuvième fois en dix GP, Ducati fait la totale au championnat constructeurs avec la victoire en GP et en sprint. KTM conforte sa deuxième place, prise samedi à Aprilia, tandis que Yamaha inscrit son meilleur score de la saison, ex-aequo avec le Portugal, avec dix points.

Côté équipes, la victoire à domicile de Marc Márquez et les beaux points pris par Álex Márquez permettent à l'équipe Gresini d'inscrire le plus grand nombre de points ce week-end (40). L'équipe KTM factory réalise également une belle opération par rapport à la structure d'usine Aprilia, qui enregistre notablement un zéro pointé.

Championnat pilotes après le GP de Saint-Marin (13/20)

Championnat constructeurs après le GP de Saint-Marin (13/20)

Pos. Constructeur Points 1 Ducati 463 37 34 25 37 37 34 37 37 37 37 37 37 37 2 KTM 234 29 21 26 19 12 15 18 14 11 13 16 23 17 3 Aprilia 224 15 20 37 10 18 25 13 18 19 17 16 11 5 4 Yamaha 72 5 10 4 8 1 7 1 7 5 5 - 9 10 5 Honda 37 4 4 - 5 4 2 - 3 2 2 2 5 4

Championnat équipes après le GP de Saint-Marin (13/20)