Championnat - Au tour de Bagnaia de passer en tête

Après Maverick Viñales, Johann Zarco puis Fabio Quartararo, c'est Pecco Bagnaia qui mène désormais le championnat, après avoir décroché à Jerez son troisième podium en quatre courses. Le pilote Ducati repousse à la deuxième place Quartararo, privé dans la douleur d'une victoire pourtant promise au Grand Prix d'Espagne et qui pointe désormais à deux unités du nouveau leader.

Malgré un résultat modeste ce dimanche, Viñales conserve la troisième place du classement général, désormais à 16 points de Bagnaia. Joan Mir se trouve un point derrière seulement, et Johann Zarco encore un cran plus bas.

Avec sa victoire du jour, Jack Miller fait un bond de la 12e à la sixième place, et revient à 27 unités de son coéquipier, leader du championnat grâce à un début de saison bien plus régulier. Aleix Espargaró résiste à la septième place, tandis que Franco Morbidelli profite de son retour sur le podium pour se hisser à la huitième. Tout ceci fait rétrograder de deux crans Álex Rins et Brad Binder, partis à la faute aujourd'hui.

Battu pour la première fois de la saison, Yamaha conserve malgré tout la première place du championnat constructeurs et celle du classement par équipes grâce à son team officiel. Ducati est un solide deuxième dans ces deux hiérarchies.

Championnat pilotes après le GP d'Espagne

Championnat constructeurs après le GP d'Espagne

Pos. Constructeur Pts 1 Yamaha 91 25 25 25 16 - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ducati 85 20 20 20 25 - - - - - - - - - - - - - - - 3 Suzuki 53 13 13 16 11 - - - - - - - - - - - - - - - 4 Aprilia 35 9 6 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - 5 Honda 33 8 3 9 13 - - - - - - - - - - - - - - - 6 KTM 27 3 8 11 5 - - - - - - - - - - - - - - -

Championnat équipes après le GP d'Espagne