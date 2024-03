Championnat - Bagnaia prend la tête, Ducati domine déjà

"J'aimerais pouvoir garder ce leadership pour plus de 24 heures, pas comme en Indonésie !" confiait samedi soir le vainqueur de la course sprint, Jorge Martín. La prophétie ne s'est pas réalisée et comme à Mandalika, Pecco Bagnaia a pris l'avantage grâce à sa victoire dans l'épreuve principale à Losail. Le double champion du MotoGP va quitter Doha avec deux points d'avance sur Brad Binder, encore une fois deuxième ce dimanche, et trois sur Martín, qui a complété le podium en course.

Après avoir affiché un bon rythme pour ses débuts sur la Ducati, Marc Márquez occupe la quatrième place, devant Enea Bastianini et Aleix Espargaró, qui sont à égalité. Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio complètent un top 8 fait de six pilotes Ducati. Auteur de débuts impressionnants, Pedro Acosta est neuvième devant Maverick Viñales et les deux Français, Fabio Quartararo et Johann Zarco.

Chez les constructeurs, Ducati a déjà huit points d'avance sur KTM grâce à son carton plein, tandis qu'Aprilia pointe à 22 unités. Yamaha et Honda sont sans surprise distancés, et entament probablement un duel pour éviter la dernière place cette année.

Le team Ducati officiel est également en tête chez les équipes, devant son partenaire Gresini, qui a profité de la régularité des frères Márquez, et l'équipe d'usine KTM, portée par Binder. Le tenant du titre, Pramac, est quatrième devant Aprilia et VR46, ce qui signifie que les quatre équipes Ducati figurent parmi les six premiers.

Championnat pilotes après le GP du Qatar (1/21)

Championnat constructeurs après le GP du Qatar (1/21)

POS. CONSTRUCTEUR POINTS 1 Ducati 37 2 KTM 29 3 Aprilia 15 4 Yamaha 5 5 Honda 4

Championnat équipes après le GP du Qatar (1/21)