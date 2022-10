Championnat - Bagnaia proche du titre, Ducati rafle le reste

Charger le lecteur audio

Le titre pilotes MotoGP 2022 se jouera au Grand Prix de Valence. Si Pecco Bagnaia n'est pas parvenu à être sacré en Malaisie, il a marqué le plus de points possible en s'imposant ce dimanche, reléguant ainsi Fabio Quartararo à 23 unités.

Aleix Espargaró est désormais hors-jeu pour le titre et devra se battre pour conserver sa troisième place puisque grâce à son podium, Enea Bastianini est revenu à un point. Mathématiquement, Jack Miller peut encore la décrocher, bien qu'il soit à 23 et 22 unités des deux hommes.

Quoi qu'il arrive Enea Bastianini est d'ores et déjà couronné du titre de meilleur pilote indépendant puisque Johann Zarco est désormais trop loin. Il succède par ailleurs au Français, qui avait été sacré l'an passé.

La fête aurait pu être totale chez Ducati ce dimanche puisque la firme de Borgo Panigale a assuré tous les autres honneurs, hormis le titre pilotes, en s'appuyant sur son équipe officielle et ses trois formations satellites. Déjà sacrée chez les constructeurs depuis le GP d'Aragón, la marque a assuré le titre des équipes et sait qu'elle ne pourra plus être rattrapée par Aprilia.

Son partenaire Pramac, troisième, finira quoiqu'il arrive la saison meilleur indépendant, Gresini ne pouvant plus revenir au contact. Au titre de pilotes indépendant de Bastianini s'ajoute également celui de Marco Bezzecchi est le Rookie de l'année depuis Phillip Island.

Championnat pilotes après le Grand Prix de Malaisie

Championnat constructeurs après le Grand Prix de Malaisie

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 432 25 16 20 25 20 25 25 25 20 20 25 25 25 25 25 25 20 16 25 2 Aprilia 248 13 7 25 6 16 16 16 16 11 13 16 20 10 16 16 9 9 7 6 3 Yamaha 243 7 20 8 9 25 20 13 20 25 25 - 8 20 11 2 8 3 3 16 4 KTM 220 20 25 10 4 11 6 8 9 8 9 11 10 9 8 13 20 25 6 8 5 Suzuki 174 10 11 16 20 13 10 - - 13 - 8 9 8 9 7 - 4 25 11 6 Honda 153 16 4 4 10 10 13 10 8 6 - 4 3 2 6 4 13 11 20 9

Championnat équipes après le Grand Prix de Malaisie

Pos. Équipe Pts 1 Ducati Team 447 - 14 13 27 8 36 20 26 2 16 35 41 41 25 31 25 36 16 35 2 Aprilia Racing Team 334 17 7 34 11 22 18 22 20 20 13 29 27 13 26 19 9 14 7 6 3 Red Bull KTM Factory Racing 306 20 33 13 4 11 10 8 16 15 16 18 15 13 13 18 31 31 10 11 4 Pramac Racing 302 8 16 20 15 20 - 11 16 36 30 12 11 17 7 18 21 20 17 7 5 Yamaha Factory Racing 271 12 29 8 9 28 21 14 20 28 28 - 9 20 11 - 10 3 - 21 6 Gresini Racing 234 25 5 6 25 - 8 28 5 - 14 7 13 5 20 25 7 10 11 20 7 Team Suzuki MotoGP 225 19 21 29 33 13 10 - - 13 - 14 9 8 9 7 - 4 25 11 8 Team VR46 217 3 2 12 - 5 7 11 21 10 16 20 10 20 13 15 16 - 23 13 9 Repsol Honda Team 171 27 4 - 13 17 18 15 6 - - - 2 - 2 1 17 13 25 11 10 Team LCR 96 6 3 5 2 9 12 11 10 6 - 5 3 2 7 4 3 8 - - 11 RNF Racing 37 2 6 - 1 5 - - - 4 2 - - 1 4 2 1 - 5 4 12 Tech 3 20 1 - - - 2 - - - 6 5 - - - 3 - - 1 1 1