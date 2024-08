Championnat - Bagnaia revient à hauteur de Martín !

Pecco Bagnaia a profité de son succès en course sprint au Red Bull Ring pour refaire ses trois points de retard sur Jorge Martín au championnat. Les deux hommes sont désormais à égalité mais Bagnaia est classé devant grâce à ses six succès le dimanche, contre deux pour Martín.

Quatrième ce samedi, Enea Bastianini pointe à 52 unités. La nouvelle chute de Marc Márquez lui fait perdre le contact. L'Espagnol reste un solide quatrième, mais à 71 points du leader et à 19 de Bastianini. Maverick Viñales conserve la cinquième position devant Pedro Acosta, Brad Binder, Aleix Espargaró, Fabio Di Giannantonio et Álex Márquez. Fabio Quartararo est toujours 14e et Johann Zarco 18e.

Chez les constructeurs, Ducati continue à creuser l'écart sur Aprilia et KTM. Yamaha garde l'avantage sur Honda dans la lutte entre marques japonaises. L'équipe Ducati officielle conforte également sa première place au classement des équipes, devant ses partenaires Pramac et Gresini. La structure Aprilia d'usine et VR46 complètent un quintuplé italien, mais KTM fait passer son retard sur l'équipe de Valentino Rossi de dix à deux points.

Championnat pilotes après le sprint du GP d'Autriche (11/20)

Championnat constructeurs après le sprint du GP d'Autriche (11/20)

Pos. Constructeur Points 1 Ducati 364 37 34 25 37 37 34 37 37 37 37 12 2 Aprilia 199 15 20 37 10 18 25 13 18 19 17 7 3 KTM 183 29 21 26 19 12 15 18 14 11 13 5 4 Yamaha 53 5 10 4 8 1 7 1 7 5 5 - 5 Honda 26 4 4 - 5 4 2 - 3 2 2 -

Championnat équipes après le sprint du GP d'Autriche (11/20)