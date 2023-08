Championnat - Bagnaia de plus en plus seul au monde

La campagne 2023 vient d'achever la première moitié des 20 Grands Prix au programme. Et en s'offrant le doublé sprint + course principale, Pecco Bagnaia a encore accentué son avance au championnat pilotes, puisqu'il compte désormais 62 unités d'avance sur son plus proche poursuivant, Jorge Martín, qui a terminé septième de la course en Autriche après une troisième place polémique lors du sprint.

Dans le même temps, Marco Bezzecchi, qui est parvenu à accrocher la dernière marche du podium en Styrie après son abandon du sprint, maintient l'écart avec l'Espagnol, puisqu'il accuse toujours six points de retard sur le pilote Pramac. Second des deux courses du week-end, Brad Binder conforte sa position dans le top 4 et revient à moins d'une trentaine de points de la seconde position.

Un top 4 d'autant plus conforté que Johann Zarco, qui a été au cœur des débats pendant tout le week-end au sujet de son avenir, n'a pas réalisé sa meilleure course de la saison, avec une 13e place quelque peu décevante à l'arrivée. Le Français a donc lâché prise sur le Sud-Africain, et il voit Luca Marini, auteur d'une solide quatrième place, revenir à cinq unités.

En dépit d'un week-end mi-figue mi-raisin, Pramac Racing conserve les commandes du classement par équipes mais voit VR46 revenir à 11 points et l'équipe Ducati factory à 29 unités. Chez les constructeurs, Ducati continue son insolent cavalier seul.

Championnat pilotes après le GP d'Autriche (10/20)

Championnat constructeurs après le GP d'Autriche (10/20) Pos. Constructeur Points 1 Ducati 354 37 34 32 34 37 37 37 37 32 37 2 KTM 201 16 22 11 32 22 15 17 18 19 29 3 Aprilia 166 25 7 19 16 13 12 7 22 32 13 4 Honda 93 13 7 34 7 12 6 2 8 - 4 5 Yamaha 93 8 19 16 6 9 6 4 14 2 9