Championnat - Bagnaia reprend les commandes !

Jorge Martín a offert un cadeau extraordinaire à son rival pour la couronne mondiale 2024, Pecco Bagnaia, en chutant alors qu'il avait les commandes du Grand prix d’Allemagne au 29e des 30 tours de course, alors qu'il disposait d'une avance supérieure à une demi-seconde entretenue avec calme depuis son dépassement sur l'Italien, au septième passage.

Vainqueur pour la quatrième fois consécutive le dimanche, l’Italien reprend donc les commandes du championnat du monde avec 222 points, 10 unités devant Martín, qui avait étendu son avance à 15 points la veille avec sa victoire en sprint.

Parti depuis la treizième place sur la grille, Marc Márquez a réalisé l’exploit de remonter jusqu’à la seconde position en course et évolue ainsi à 56 points du pilote Ducati factory à l’abord de la trêve estivale. Il devance un petit peu plus Enea Bastianini, désormais à 67 unités des commandes du championnat. Petit week-end pour Pedro Acosta, dont l'élan du début de saison s'est essoufflé lors des deux derniers rendez-vous.

Côté équipes, ce qui devait être une fête pour l'équipe Pramac, avec Martín et Morbidelli un temps aux deux premières positions de la course, s'est transformé en cauchemar. L'Italien a progressivement dégringolé dans la hiérarchie et a bouclé la course au cinquième rang, inscrivant les seuls points de l'équipe ce dimanche. Carton plein en revanche pour l'autre équipe satellite Gresini, les frères Márquez terminant ensemble sur le podium. Très à l'aise en particulier lors de la journée de samedi en qualifications et en sprint, la structure satellite Aprilia Trackhouse inscrit de gros points.

Enfin, chez les constructeurs, la domination de Ducati est totale. Avec trois hommes sur le podium une nouvelle fois en course longue, le constructeur italien assure son sixième résultat parfait de 37 points en neuf week-ends de course.

Championnat pilotes après le GP d'Allemagne (9/20)

Championnat équipes après le GP d'Allemagne (9/20)

Championnat constructeurs après le GP d'Allemagne (9/20)

POS. CONSTRUCTEUR POINTS 1 Ducati 315 37 34 25 37 37 34 37 37 37 2 Aprilia 175 15 20 37 10 18 25 13 18 19 3 KTM 165 29 21 26 19 12 15 18 14 11 4 Yamaha 48 5 10 4 8 1 7 1 7 5 5 Honda 23 4 4 - 5 4 2 - 3 1