Championnat - Nouvelle claque pour Bagnaia, Martín se maintient

Jorge Martín n'était pas parti d'aussi loin depuis l'été dernier et jamais pendant la course sprint de Barcelone il n'est apparu en position de jouer la gagne, et pourtant il s'en sort très bien après cette épreuve très mouvementée de 12 tours. Le pilote espagnol profite des chutes successives de trois leaders pour marquer les points de la quatrième place, et il tire surtout bénéfice de l'abandon de Pecco Bagnaia dans le dernier tour pour maintenir une marge quasiment inchangée au championnat.

De 38 points sur Bagnaia, le leadership de Martín passe en effet à 37 points sur Marc Márquez, deuxième du sprint et désormais son dauphin au classement général. Bagnaia glisse au quatrième rang, également passé par Enea Bastianini, mais n'affiche tout de même que sept points de retard sur Márquez, ce trio ayant du mal à se départager jusqu'ici.

L'ordre ne change pas jusqu'à la 11e place du classement, même si Pedro Acosta se rapproche fortement du top 5 en profitant de sa solide performance du jour autant que des difficultés que rencontre Maverick Viñales ce week-end.

Avec sa victoire et l'abandon de Brad Binder, Aleix Espargaró reprend lui aussi d'importants points. Ce succès du #41 permet par ailleurs à Aprilia de se rapprocher aux classements des constructeurs et des équipes même si Ducati garde l'avantage.

Championnat pilotes après le sprint du GP de Catalogne (6/21)

Championnat constructeurs après le sprint du GP de Catalogne (6/21)

POS. CONSTRUCTEUR POINTS 1 Ducati 179 37 34 25 37 37 9 2 KTM 114 29 21 26 19 12 7 3 Aprilia 112 15 20 37 10 18 12 4 Yamaha 28 5 10 4 8 1 - 5 Honda 17 4 4 - 5 4 -

Championnat équipes après le sprint du GP de Catalogne (6/21)