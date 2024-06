Championnat - Bagnaia signe à son tour un 12-0 face à Martín

Il n’est pas fréquent que les courses sprint tournent mathématiquement à l’avantage de Pecco Bagnaia lors de ses confrontations face à son rival Jorge Martín. Au Mugello, ce samedi, le pilote espagnol, poleman, a chuté seul dans le huitième des onze passages et permis à son rival, vainqueur du jour, de faire passer son retard au championnat de 39 à 27 points.

Avec les douze unités inscrites par Bagnaia avec sa victoire ce samedi, le championnat vient de resserrer en tête entre le champion en titre italien et l’actuel leader. Arrivé en Italie avec 39 longueurs d’avance sur Bagnaia, Martín va désormais vite devoir rebondir en course longue, dimanche, pour empêcher celui-ci de réduire encore plus l’écart.

Autre bénéficiaire de cette chute, Marc Márquez, deuxième à l’arrivée, se trouve désormais à 32 unités des commandes du championnat après être arrivé en Italie avec 41 points de retard. Mauvaise opération, en revanche, pour Enea Bastianini, qui avec sa chute depuis la troisième place en allant au contact avec Martín au troisième tour, reste bloqué à 94 points, à désormais 61 unités du leader.

Championnat pilotes après le sprint du GP d'Italie (7/20)

Championnat équipes après le sprint du GP d'Italie (7/20)

Championnat constructeurs après le sprint du GP d'Italie (7/20)