Championnat - Dovizioso et Ducati grimpent après leur 1re victoire

Après la quatrième manche du championnat, Fabio Quartararo conserve les rênes du classement général MotoGP, même s'il voit son avance fondre après sa huitième place ce dimanche au Grand Prix d'Autriche. Vainqueur pour la première fois de la saison, Andrea Dovizioso se propulse à la deuxième place à seulement 11 points désormais du Français, alors que Maverick Vinales glisse au troisième rang, huit unités plus loin.

Vainqueur à Brno et auteur au Red Bull Ring d'une nouvelle solide course, Brad Binder se retrouve premier pilote du clan KTM à une impressionnante quatrième place, avec trois points d'avance sur Valentino Rossi, quatre sur Takaaki Nakagami et cinq sur Jack Miller.

Grâce à son premier podium aujourd'hui, Joan Mir se porte à la neuvième place, à égalité de points avec Franco Morbidelli, qui perd cinq positions avec le terrible accident qui l'a impliqué ce dimanche. Son compagnon d'infortune, Johann Zarco, complète le top 10 trois points plus bas.

Au championnat constructeurs, Ducati se hisse à la deuxième place grâce à sa première victoire de la saison au détriment de KTM, que la marque italienne devance de dix points. Mais c'est bien Yamaha qui fait toujours la course en tête, avec une marge de 14 unités. De la même façon, les deux équipes Yamaha conservent le leadership au classement des teams, devant Ducati puis l'équipe officielle KTM.

Championnat pilotes après le GP d'Autriche

Championnat constructeurs après le GP d'Autriche

Pos. Constructeur Pts 1 Yamaha 81 25 25 20 11 - - - - - - - - - - 2 Ducati 67 16 10 16 25 - - - - - - - - - - 3 KTM 57 10 9 25 13 - - - - - - - - - - 4 Suzuki 44 - 11 13 20 - - - - - - - - - - 5 Honda 37 6 13 8 10 - - - - - - - - - - 6 Aprilia 16 1 4 6 5 - - - - - - - - - -

Championnat teams après le GP d'Autriche