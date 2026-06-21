Championnat - Ducati se relance, les quatre premiers en 40 points !

La suspension de Marco Bezzecchi ce dimanche, pour un coup porté à un commissaire de piste après sa chute lors du sprint, combinée au succès de Marc Márquez relance le championnat.

Bezzecchi reste leader mais ses rivaux se rapprochent : Jorge Martín revient à 18 points, Fabio Di Giannantonio à 23 et Marc Márquez à 40 ! L'Espagnol a refait plus de la moitié de son retard en seulement deux week-ends, puisqu'il était à 102 points en arrivant en Hongrie. Márquez gagne une position, tout comme Ai Ogura, tandis que Pedro Acosta en perd deux à cause de son abandon.

Pecco Bagnaia est septième devant Raúl Fernández, Fermín Aldeguer et Álex Márquez. Les Français sont regroupés à la 16e et à la 17e place, avec Fabio Quartararo devant Johann Zarco.

Au championnat des constructeurs, Aprilia n'a plus que cinq petits points d'avance sur Ducati, qui a refait la moitié de son retard ce dimanche. KTM est à distance à la troisième place, devant Honda et Yamaha.

Chez les équipes, le team Aprilia officiel a toujours une confortable avance sur Ducati et sur son partenaire, Trackhouse.

Championnat pilotes après le GP de République tchèque (9/22)

Championnat constructeurs après le GP de République tchèque (9/22)

Pos. Constructeur Points 1 Aprilia 267 32 32 37 24 37 19 37 20 29 2 Ducati 262 19 28 22 37 22 37 23 37 37 3 KTM 163 32 10 23 14 17 18 11 29 9 4 Honda 95 9 7 12 11 10 15 6 14 11 5 Yamaha 51 2 6 1 5 15 11 1 8 2

Championnat équipes après le GP de République tchèque (9/22)