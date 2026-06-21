Championnat - Ducati se relance, les quatre premiers en 40 points !
Suspendu ce dimanche, Marco Bezzecchi voit ses rivaux se rapprocher au championnat. Marc Márquez n'est plus qu'à 40 points de l'Italien.
Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
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La suspension de Marco Bezzecchi ce dimanche, pour un coup porté à un commissaire de piste après sa chute lors du sprint, combinée au succès de Marc Márquez relance le championnat.
Bezzecchi reste leader mais ses rivaux se rapprochent : Jorge Martín revient à 18 points, Fabio Di Giannantonio à 23 et Marc Márquez à 40 ! L'Espagnol a refait plus de la moitié de son retard en seulement deux week-ends, puisqu'il était à 102 points en arrivant en Hongrie. Márquez gagne une position, tout comme Ai Ogura, tandis que Pedro Acosta en perd deux à cause de son abandon.
Pecco Bagnaia est septième devant Raúl Fernández, Fermín Aldeguer et Álex Márquez. Les Français sont regroupés à la 16e et à la 17e place, avec Fabio Quartararo devant Johann Zarco.
Au championnat des constructeurs, Aprilia n'a plus que cinq petits points d'avance sur Ducati, qui a refait la moitié de son retard ce dimanche. KTM est à distance à la troisième place, devant Honda et Yamaha.
Chez les équipes, le team Aprilia officiel a toujours une confortable avance sur Ducati et sur son partenaire, Trackhouse.
Championnat pilotes après le GP de République tchèque (9/22)
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|180
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|2
|J. MartínAprilia Racing Team
|172
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|3
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|157
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|4
|M. MárquezDucati Team
|140
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|5
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|134
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|6
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|132
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|7
|P. BagnaiaDucati Team
|127
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|8
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|106
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|9
|F. AldeguerGresini Racing
|76
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|10
|Á. MárquezGresini Racing
|67
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|L. MariniHonda HRC
|65
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|12
|E. BastianiniTech 3
|57
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|53
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|14
|F. MorbidelliTeam VR46
|43
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|15
|D. MoreiraTeam LCR
|41
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|16
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|37
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|34
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|26
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|19
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|12
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|20
|J. MillerPramac Racing
|11
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|11
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|22
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|23
|M. ViñalesTech 3
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|25
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat constructeurs après le GP de République tchèque (9/22)
|Pos.
|Constructeur
|Points
|1
|Aprilia
|267
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|2
|Ducati
|262
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|3
|KTM
|163
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|4
|Honda
|95
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|5
|Yamaha
|51
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
Championnat équipes après le GP de République tchèque (9/22)
|Pos.
|Équipe
|Points
|1
|Aprilia Racing Team
|352
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|2
|Ducati Team
|267
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|3
|Trackhouse Racing Team
|240
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|4
|Team VR46
|200
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|185
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|Gresini Racing
|152
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|7
|Honda HRC
|91
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|8
|Team LCR
|75
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|9
|Tech 3
|64
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|10
|Yamaha Factory Racing
|49
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|11
|Pramac Racing
|22
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
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