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Résultats
MotoGP GP de République tchèque

Championnat - Ducati se relance, les quatre premiers en 40 points !

Suspendu ce dimanche, Marco Bezzecchi voit ses rivaux se rapprocher au championnat. Marc Márquez n'est plus qu'à 40 points de l'Italien.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Jack Miller, Pramac Racing

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Joan Mir, Honda HRC

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Fermin Aldeguer, Gresini Racing

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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Marc Marquez, Ducati Team

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Départ de la course

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Francesco Bagnaia, Ducati Team, Ai Ogura, Trackhouse Racing

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Ai Ogura, Trackhouse Racing

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Marc Marquez, Ducati Team

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Francesco Bagnaia, Ducati Team, Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
39

La suspension de Marco Bezzecchi ce dimanche, pour un coup porté à un commissaire de piste après sa chute lors du sprint, combinée au succès de Marc Márquez relance le championnat.

Bezzecchi reste leader mais ses rivaux se rapprochent : Jorge Martín revient à 18 points, Fabio Di Giannantonio à 23 et Marc Márquez à 40 ! L'Espagnol a refait plus de la moitié de son retard en seulement deux week-ends, puisqu'il était à 102 points en arrivant en Hongrie. Márquez gagne une position, tout comme Ai Ogura, tandis que Pedro Acosta en perd deux à cause de son abandon.

Lire aussi :

Pecco Bagnaia est septième devant Raúl Fernández, Fermín Aldeguer et Álex Márquez. Les Français sont regroupés à la 16e et à la 17e place, avec Fabio Quartararo devant Johann Zarco.

Au championnat des constructeurs, Aprilia n'a plus que cinq petits points d'avance sur Ducati, qui a refait la moitié de son retard ce dimanche. KTM est à distance à la troisième place, devant Honda et Yamaha.

Chez les équipes, le team Aprilia officiel a toujours une confortable avance sur Ducati et sur son partenaire, Trackhouse.

Championnat pilotes après le GP de République tchèque (9/22)

Pos. Pilote Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic
1 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 180 25 31 25 20 27 14 31 7 -
2 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 172 18 27 32 13 37 - 29 4 12
3 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 157 12 25 13 21 13 32 18 4 19
4 SpainM. MárquezDucati Team 140 9 25 11 12 - - 14 37 32
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 134 17 16 4 11 19 10 15 13 29
6 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 132 32 10 18 6 17 9 11 29 -
7 ItalyP. BagnaiaDucati Team 127 8 2 15 9 9 20 19 17 28
8 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 106 23 6 11 14 8 6 19 6 13
9 SpainF. AldeguerGresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12
10 SpainÁ. MárquezGresini Racing 67 - 13 15 25 2 12 - - -
11 ItalyL. MariniHonda HRC 65 6 5 12 4 6 10 3 11 8
12 ItalyE. BastianiniTech 3 57 4 1 17 8 9 - - 9 9
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 53 13 - 4 11 - 9 5 6 5
14 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 43 8 4 2 11 2 9 2 2 3
15 BrazilD. MoreiraTeam LCR 41 3 3 3 - 1 7 6 13 5
16 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 37 2 4 - 5 15 11 - - -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 34 5 7 1 11 5 5 - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 26 3 - - 1 4 3 4 - 11
19 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 12 1 2 - - 4 2 - 3 -
20 AustraliaJ. MillerPramac Racing 11 - - - - 1 1 1 8 -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 11 - - 1 - 3 - - 5 2
22 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 -
23 SpainM. ViñalesTech 3 7 - - - - - 5 - 1 1
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 4 - - - - - 4 - - -
25 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - -
26 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - -
27 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team   - - - - - - - - -

Championnat constructeurs après le GP de République tchèque (9/22)

Pos. Constructeur Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic
1 Aprilia 267 32 32 37 24 37 19 37 20 29
2 Ducati 262 19 28 22 37 22 37 23 37 37
3 KTM 163 32 10 23 14 17 18 11 29 9
4 Honda 95 9 7 12 11 10 15 6 14 11
5 Yamaha 51 2 6 1 5 15 11 1 8 2

Championnat équipes après le GP de République tchèque (9/22)

Pos. Équipe Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic
1 ItalyAprilia Racing Team 352 43 58 57 33 64 14 60 11 12
2 ItalyDucati Team 267 17 27 26 21 9 20 33 54 60
3 United StatesTrackhouse Racing Team 240 40 22 15 25 27 16 34 19 42
4 ItalyTeam VR46 200 20 29 15 32 15 41 20 6 22
5 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 185 45 10 22 17 17 18 16 35 5
6 ItalyGresini Racing 152 - 21 20 32 9 32 12 14 12
7 JapanHonda HRC 91 9 5 12 5 10 13 7 11 19
8 MonacoTeam LCR 75 8 10 4 11 6 12 6 13 5
9 FranceTech 3 64 4 1 17 8 9 5 - 10 10
10 JapanYamaha Factory Racing 49 3 6 - 5 19 13 - 3 -
11 ItalyPramac Racing 22 - - 1 - 4 1 1 13 2

 

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