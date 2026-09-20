Championnat - La bonne opération de Jorge Martín

Jorge Martín est arrivé à Spielberg avec autant de points que Marc Márquez mais officiellement classé derrière lui. Il va quitter les montagnes autrichiennes seul leader du championnat, et avec 12 unités d'avance sur le pilote Ducati. Même s'il n'a pas gagné ce dimanche, Martín est celui qui a marqué le plus de points ce week-end, alors que Márquez était plus en difficulté.

Marco Bezzecchi conserve sa troisième place et se retrouve à 42 points de son coéquipier. Vainqueur pour la première fois ce dimanche, Pedro Acosta chipe la quatrième position à Fabio Di Giannantonio. Ai Ogura est sixième devant Raúl Fernández, Álex Márquez, Pecco Bagnaia et Fermín Aldeguer. Fabio Quartararo est toujours 15e et Johann Zarco 17e.

Au championnat des constructeurs, Aprilia conforte l'avantage pris sur Ducati samedi, avec un écart qui monte à dix points. KTM est toujours troisième, devant Honda et Yamaha.

Aprilia continue de creuser l'écart au championnat des équipes, devant Ducati et son team satellite, Trackhouse.

Championnat pilotes après le GP d'Autriche (15/22)

Championnat constructeurs après le GP d'Autriche (15/22)

Pos. Constructeur Points 1 Aprilia 442 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 2 Ducati 432 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 3 KTM 277 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 4 Honda 146 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 5 Yamaha 84 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 -

Championnat équipes après le GP d'Autriche (15/22)

Pos. Équipe Points 1 Aprilia Racing Team 570 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 2 Ducati Team 450 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 3 Trackhouse Racing Team 425 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 4 Red Bull KTM Factory Racing 328 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 5 Team VR46 286 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 6 Gresini Racing 282 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 Honda HRC 134 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 8 Tech 3 112 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 9 Team LCR 110 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 10 Yamaha Factory Racing 85 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 11 Pramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 -