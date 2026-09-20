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Championnat - La bonne opération de Jorge Martín

Jorge Martín porte son avance son avance sur Marc Márquez à 12 points après le GP d'Autriche.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
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Jorge Martín est arrivé à Spielberg avec autant de points que Marc Márquez mais officiellement classé derrière lui. Il va quitter les montagnes autrichiennes seul leader du championnat, et avec 12 unités d'avance sur le pilote Ducati. Même s'il n'a pas gagné ce dimanche, Martín est celui qui a marqué le plus de points ce week-end, alors que Márquez était plus en difficulté.

Marco Bezzecchi conserve sa troisième place et se retrouve à 42 points de son coéquipier. Vainqueur pour la première fois ce dimanche, Pedro Acosta chipe la quatrième position à Fabio Di Giannantonio. Ai Ogura est sixième devant Raúl Fernández, Álex Márquez, Pecco Bagnaia et Fermín Aldeguer. Fabio Quartararo est toujours 15e et Johann Zarco 17e.

Lire aussi :

Au championnat des constructeurs, Aprilia conforte l'avantage pris sur Ducati samedi, avec un écart qui monte à dix points. KTM est toujours troisième, devant Honda et Yamaha.

Aprilia continue de creuser l'écart au championnat des équipes, devant Ducati et son team satellite, Trackhouse.

Championnat pilotes après le GP d'Autriche (15/22)

Pos. Pilote Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 306 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32
2 SpainM. MárquezDucati Team 294 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 264 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23
4 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 234 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25
5 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 230 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7
6 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 222 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19
7 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 203 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4
8 SpainÁ. MárquezGresini Racing 158 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5
9 ItalyP. BagnaiaDucati Team 156 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 115 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10
11 ItalyL. MariniHonda HRC 98 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2
12 ItalyE. BastianiniTech 3 97 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 94 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11
14 BrazilD. MoreiraTeam LCR 65 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1
15 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 61 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 56 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 45 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9
18 SpainJ. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - -
20 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - -
25 SpainP. EspargaróTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 -
26 JapanT. NakagamiHonda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - 3
27 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - - - - - - -
28 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - -
30 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - -

Championnat constructeurs après le GP d'Autriche (15/22)

Pos. Constructeur Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria
1 Aprilia 442 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32
2 Ducati 432 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20
3 KTM 277 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26
4 Honda 146 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9
5 Yamaha 84 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 -

Championnat équipes après le GP d'Autriche (15/22)

Pos. Équipe Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria
1 ItalyAprilia Racing Team 570 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55
2 ItalyDucati Team 450 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33
3 United StatesTrackhouse Racing Team 425 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 328 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36
5 ItalyTeam VR46 286 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7
6 ItalyGresini Racing 282 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15
7 JapanHonda HRC 134 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5
8 FranceTech 3 112 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5
9 MonacoTeam LCR 110 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10
10 JapanYamaha Factory Racing 85 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 -
11 ItalyPramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 -

 

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