Championnat - La bonne opération de Jorge Martín
Jorge Martín porte son avance son avance sur Marc Márquez à 12 points après le GP d'Autriche.
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Jorge Martín est arrivé à Spielberg avec autant de points que Marc Márquez mais officiellement classé derrière lui. Il va quitter les montagnes autrichiennes seul leader du championnat, et avec 12 unités d'avance sur le pilote Ducati. Même s'il n'a pas gagné ce dimanche, Martín est celui qui a marqué le plus de points ce week-end, alors que Márquez était plus en difficulté.
Marco Bezzecchi conserve sa troisième place et se retrouve à 42 points de son coéquipier. Vainqueur pour la première fois ce dimanche, Pedro Acosta chipe la quatrième position à Fabio Di Giannantonio. Ai Ogura est sixième devant Raúl Fernández, Álex Márquez, Pecco Bagnaia et Fermín Aldeguer. Fabio Quartararo est toujours 15e et Johann Zarco 17e.
Au championnat des constructeurs, Aprilia conforte l'avantage pris sur Ducati samedi, avec un écart qui monte à dix points. KTM est toujours troisième, devant Honda et Yamaha.
Aprilia continue de creuser l'écart au championnat des équipes, devant Ducati et son team satellite, Trackhouse.
Championnat pilotes après le GP d'Autriche (15/22)
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|306
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|32
|2
|M. MárquezDucati Team
|294
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|20
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|264
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|23
|4
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|234
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|25
|5
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|230
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|7
|6
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|222
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|19
|7
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|203
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|4
|8
|Á. MárquezGresini Racing
|158
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|5
|9
|P. BagnaiaDucati Team
|156
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|13
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|115
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|10
|11
|L. MariniHonda HRC
|98
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|2
|12
|E. BastianiniTech 3
|97
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|5
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|94
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|11
|14
|D. MoreiraTeam LCR
|65
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|1
|15
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|61
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|-
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|56
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|-
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|45
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|9
|18
|J. MirHonda HRC
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|20
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaróTech 3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|26
|T. NakagamiHonda HRC
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|27
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat constructeurs après le GP d'Autriche (15/22)
|Pos.
|Constructeur
|Points
|1
|Aprilia
|442
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|32
|2
|Ducati
|432
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|20
|3
|KTM
|277
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|26
|4
|Honda
|146
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|9
|5
|Yamaha
|84
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
|-
Championnat équipes après le GP d'Autriche (15/22)
|Pos.
|Équipe
|Points
|1
|Aprilia Racing Team
|570
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|55
|2
|Ducati Team
|450
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|33
|3
|Trackhouse Racing Team
|425
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|23
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|328
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|36
|5
|Team VR46
|286
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|7
|6
|Gresini Racing
|282
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|15
|7
|Honda HRC
|134
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|5
|8
|Tech 3
|112
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|5
|9
|Team LCR
|110
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|10
|10
|Yamaha Factory Racing
|85
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|-
|11
|Pramac Racing
|46
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
|-
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