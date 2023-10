Championnat - Jorge Martín passe en tête, Ducati titré !

Le 15e Grand Prix des 20 prévus au calendrier MotoGP restera comme une étape marquante dans le marathon auquel sont confrontés les acteurs du championnat. Des trois titres qui sont en jeu, celui des constructeurs est d'ores et déjà scellé : il revient à Ducati après la nouvelle victoire décrochée par la marque italienne ce samedi, lors de la course sprint indonésienne. C'est la 12e fois que Ducati remporte cet exercice, la moitié étant revenue à Jorge Martín.

Mais c'est bien entendu un grand tournant symbolique qu'a donné l'Espagnol à la campagne 2023 en s'emparant des commandes du tableau des pilotes, grâce à une quatrième victoire consécutive acquise en course sprint. Parti sixième sur la grille de départ, le pilote Pramac Racing, que son équipier Johann Zarco décrivait avant le week-end comme étant "presque en état de grâce", a réalisé une démonstration d'attaque et de sang-froid en reprenant un à un ses adversaires avant de s'imposer avec contrôle devant le poleman Luca Marini et un exemplaire Marco Bezzecchi, qui soigne comme son équipier italien une fracture à la clavicule !

Au championnat, Martín est désormais leader et place Pecco Bagnaia sous une pression toujours plus forte. On notera que le Champion du monde 2022 disposait d'une occasion de gagner un point supplémentaire lors de ce sprint à Mandalika, se trouvant juste derrière son équipier Enea Bastianini, mais qu'il n'a pas disposé de faveur de la part de son voisin de garage.

Si Bezzecchi a lui aussi réussi à reprendre des points à Bagnaia, Brad Binder et Aleix Espargaró réalisent la mauvaise opération du jour, bloqués en quatrième et cinquième position au classement général après leur accrochage. Zarco ne marque pas de points non plus et voit Viñales et Marini (séparés de seulement un point entre eux) se rapprocher dangereusement.

Championnat pilotes après le GP d'Indonésie (15/20)

Championnat équipes après le GP d'Indonésie (15/20)

Pos. Équipe Pts 1 PRAMAC RACING 490 24 33 16 21 52 49 58 15 27 19 37 43 42 42 12 2 TEAM VR46 416 16 49 37 11 34 35 33 41 18 29 11 39 30 17 16 3 DUCATI TEAM 359 37 4 17 34 12 45 37 36 20 43 10 23 9 27 5 4 RED BULL KTM FACTORY RACING 327 25 22 9 55 19 24 21 18 28 35 14 7 24 25 1 5 APRILIA RACING TEAM 316 36 8 19 14 14 16 1 25 48 22 64 21 10 12 6 6 YAMAHA FACTORY RACING 193 10 29 24 11 15 11 7 14 3 14 11 4 29 6 5 7 GRESINI RACING 165 12 27 7 12 8 2 18 11 15 17 16 6 - 10 4 8 RNF RACING 109 3 2 13 6 4 - 7 4 19 - 15 18 11 7 - 9 TEAM LCR 98 10 10 34 7 7 3 2 11 - - 1 - 6 7 - 10 TECH 3 88 3 5 10 3 16 1 5 8 11 6 7 - 3 10 - 11 REPSOL HONDA TEAM 84 12 - - - 5 3 - - - 4 3 9 25 23 -

Championnat constructeurs après le GP d'Indonésie (15/20)

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 502 37 34 32 34 37 37 37 37 32 37 25 37 37 37 12 2 KTM 273 16 22 11 32 22 15 17 18 19 29 14 19 19 19 1 3 Aprilia 246 25 7 19 16 13 12 7 22 32 13 37 15 10 12 6 4 Honda 142 13 7 34 7 12 6 2 8 - 4 3 9 18 19 - 5 Yamaha 136 8 19 16 6 9 6 4 14 2 9 9 3 20 6 5