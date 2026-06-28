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Championnat - Jorge Martín reprend le pouvoir !

Après sa troisième place et la grosse chute de Marco Bezzecchi, Jorge Martín s'est emparé de la tête du championnat au GP des Pays-Bas.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

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Jack Miller, Pramac Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

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Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
9

Jorge Martín fait la très bonne opération du jour à Assen. Même s'il n'a pas pu résister aux pilotes Trackhouse et qu'il a dû se contenter de la troisième place, le Madrilène est le premier bénéficiaire de la chute de Marco Bezzecchi. Il s'empare de la tête du championnat pour sept points, alors qu'il avait commencé la journée avec un retard de neuf unités.

Fabio Di Giannantonio reste troisième mais aussi le meilleur représentant de Ducati, avec 16 points de retard sur le nouveau leader. Il devance le vainqueur du jour, Ai Ogura, qui est à 25 points de Martín, et Marc Márquez, dont le retard est de 40 points... comme sur Bezzecchi avant l'entame du week-end !

Lire aussi :

Raúl Fernández, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez et Fermín Aldeguer complètent le top 10. Fabio Quartararo gagne deux places et il est 14e, tandis que Johann Zarco reste 17e.

Arrivé à Assen avec cinq points d'avance sur Ducati, Aprilia repart avec un avantage de 22 unités. KTM est toujours un lointain troisième, devant Honda et Yamaha.

Chez les équipes, Aprilia devance Trackhouse, qui profite de son deuxième doublé en deux jours pour conforter sa place, devant Ducati.

Championnat pilotes après le GP des Pays-Bas (10/22)

Pos. Pilote Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 193 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21
2 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 186 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6
3 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 177 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20
4 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 168 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34
5 SpainM. MárquezDucati Team 153 9 25 11 12 - - 14 37 32 13
6 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 138 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32
7 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 133 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1
8 ItalyP. BagnaiaDucati Team 130 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3
9 SpainÁ. MárquezGresini Racing 78 - 13 15 25 2 12 - - - 11
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 -
11 ItalyL. MariniHonda HRC 70 6 5 12 4 6 10 3 11 8 5
12 ItalyE. BastianiniTech 3 69 4 1 17 8 9 - - 9 9 12
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 60 13 - 4 11 - 9 5 6 5 7
14 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 45 2 4 - 5 15 11 - - - 8
15 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 43 8 4 2 11 2 9 2 2 3 -
16 BrazilD. MoreiraTeam LCR 43 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 34 5 7 1 11 5 5 - - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 26 3 - - 1 4 3 4 - 11 -
19 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 18 1 2 - - 4 2 - 3 - 6
20 AustraliaJ. MillerPramac Racing 15 - - - - 1 1 1 8 - 4
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 11 - - 1 - 3 - - 5 2 -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 5 - - - - - 4 - - - 1
25 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - -
26 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - -
27 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team   - - - - - - - - - -

Championnat constructeurs après le GP des Pays-Bas (10/22)

Pos. Constructeur Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands
1 Aprilia 304 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37
2 Ducati 282 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20
3 KTM 175 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12
4 Honda 100 9 7 12 11 10 15 6 14 11 5
5 Yamaha 59 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8

Championnat équipes après le GP des Pays-Bas (10/22)

Pos. Équipe Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands
1 ItalyAprilia Racing Team 379 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27
2 United StatesTrackhouse Racing Team 306 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66
3 ItalyDucati Team 283 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16
4 ItalyTeam VR46 220 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20
5 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 193 45 10 22 17 17 18 16 35 5 8
6 ItalyGresini Racing 163 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11
7 JapanHonda HRC 96 9 5 12 5 10 13 7 11 19 5
8 FranceTech 3 79 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15
9 MonacoTeam LCR 77 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2
10 JapanYamaha Factory Racing 63 3 6 - 5 19 13 - 3 - 14
11 ItalyPramac Racing 26 - - 1 - 4 1 1 13 2 4
12 Yamaha Factory Racing 1 - - - - - - - - - 1

 

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