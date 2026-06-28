Championnat - Jorge Martín reprend le pouvoir !

Jorge Martín fait la très bonne opération du jour à Assen. Même s'il n'a pas pu résister aux pilotes Trackhouse et qu'il a dû se contenter de la troisième place, le Madrilène est le premier bénéficiaire de la chute de Marco Bezzecchi. Il s'empare de la tête du championnat pour sept points, alors qu'il avait commencé la journée avec un retard de neuf unités.

Fabio Di Giannantonio reste troisième mais aussi le meilleur représentant de Ducati, avec 16 points de retard sur le nouveau leader. Il devance le vainqueur du jour, Ai Ogura, qui est à 25 points de Martín, et Marc Márquez, dont le retard est de 40 points... comme sur Bezzecchi avant l'entame du week-end !

Raúl Fernández, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez et Fermín Aldeguer complètent le top 10. Fabio Quartararo gagne deux places et il est 14e, tandis que Johann Zarco reste 17e.

Arrivé à Assen avec cinq points d'avance sur Ducati, Aprilia repart avec un avantage de 22 unités. KTM est toujours un lointain troisième, devant Honda et Yamaha.

Chez les équipes, Aprilia devance Trackhouse, qui profite de son deuxième doublé en deux jours pour conforter sa place, devant Ducati.

Championnat pilotes après le GP des Pays-Bas (10/22)

Championnat constructeurs après le GP des Pays-Bas (10/22)

Pos. Constructeur Points 1 Aprilia 304 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 2 Ducati 282 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 3 KTM 175 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 4 Honda 100 9 7 12 11 10 15 6 14 11 5 5 Yamaha 59 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8

Championnat équipes après le GP des Pays-Bas (10/22)