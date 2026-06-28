Championnat - Jorge Martín reprend le pouvoir !
Après sa troisième place et la grosse chute de Marco Bezzecchi, Jorge Martín s'est emparé de la tête du championnat au GP des Pays-Bas.
Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
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Jorge Martín fait la très bonne opération du jour à Assen. Même s'il n'a pas pu résister aux pilotes Trackhouse et qu'il a dû se contenter de la troisième place, le Madrilène est le premier bénéficiaire de la chute de Marco Bezzecchi. Il s'empare de la tête du championnat pour sept points, alors qu'il avait commencé la journée avec un retard de neuf unités.
Fabio Di Giannantonio reste troisième mais aussi le meilleur représentant de Ducati, avec 16 points de retard sur le nouveau leader. Il devance le vainqueur du jour, Ai Ogura, qui est à 25 points de Martín, et Marc Márquez, dont le retard est de 40 points... comme sur Bezzecchi avant l'entame du week-end !
Raúl Fernández, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez et Fermín Aldeguer complètent le top 10. Fabio Quartararo gagne deux places et il est 14e, tandis que Johann Zarco reste 17e.
Arrivé à Assen avec cinq points d'avance sur Ducati, Aprilia repart avec un avantage de 22 unités. KTM est toujours un lointain troisième, devant Honda et Yamaha.
Chez les équipes, Aprilia devance Trackhouse, qui profite de son deuxième doublé en deux jours pour conforter sa place, devant Ducati.
Championnat pilotes après le GP des Pays-Bas (10/22)
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|193
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|2
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|186
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|3
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|177
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|4
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|168
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|5
|M. MárquezDucati Team
|153
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|6
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|138
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|7
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|133
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|8
|P. BagnaiaDucati Team
|130
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|9
|Á. MárquezGresini Racing
|78
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|76
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|11
|L. MariniHonda HRC
|70
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|5
|12
|E. BastianiniTech 3
|69
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|60
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|7
|14
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|45
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|15
|F. MorbidelliTeam VR46
|43
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|16
|D. MoreiraTeam LCR
|43
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|34
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|26
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|19
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|18
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|6
|20
|J. MillerPramac Racing
|15
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|11
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|25
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat constructeurs après le GP des Pays-Bas (10/22)
|Pos.
|Constructeur
|Points
|1
|Aprilia
|304
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|2
|Ducati
|282
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|3
|KTM
|175
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|4
|Honda
|100
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|5
|5
|Yamaha
|59
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
Championnat équipes après le GP des Pays-Bas (10/22)
|Pos.
|Équipe
|Points
|1
|Aprilia Racing Team
|379
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|2
|Trackhouse Racing Team
|306
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|3
|Ducati Team
|283
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|4
|Team VR46
|220
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|193
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|8
|6
|Gresini Racing
|163
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|7
|Honda HRC
|96
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|5
|8
|Tech 3
|79
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|9
|Team LCR
|77
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|10
|Yamaha Factory Racing
|63
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|14
|11
|Pramac Racing
|26
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|12
|Yamaha Factory Racing
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
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