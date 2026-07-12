Championnat - Marc Márquez à 18 points de Jorge Martín !
Le championnat est chamboulé après le GP d'Allemagne. Jorge Martín reste leader mais il n'a que 14 points d'avance sur Ai Ogura et 18 sur Marc Márquez, qui fait encore une bonne opération.
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Lorsqu'il a fait son retour à la compétition au GP d'Italie, il y a un mois et demi à peine, Marc Márquez assurait ne plus croire au titre. En quittant le Mugello, son retard sur le leader, qui était alors Marco Bezzecchi, culminait à 102 points. Depuis, Bezzecchi enchaîne les déconvenues, jusqu'à son forfait ce week-end, et Márquez les bons résultats, ce qui a totalement inversé la tendance.
Jorge Martín a pris la tête du championnat à Assen et en profite toujours après le week-end du Sachsenring, qui marquait le cap de la mi-saison. Son premier poursuivant n'est plus Bezzecchi mais Ai Ogura, présent sur le podium pour la troisième course consécutive, avec 14 points de retard. Márquez est de son côté à 18 points du pilote Aprilia.
Bezzecchi n'est plus que quatrième mais reste dans le match, à 20 points. Il devance Fabio Di Giannantonio de deux points, tandis que Raúl Fernández, Pedro Acosta et Pecco Bagnaia complètent un top 8 qui se tient en 65 points. Álex Márquez est neuvième, devant Luca Marini, et Fabio Quartararo 14e. Après avoir manqué les cinq derniers Grands Prix, Johann Zarco est 17e.
Au championnat des constructeurs, l'avance d'Aprilia sur Ducati est passée de 22 à 11 points au cours du week-end. KTM reste loin de cette lutte et devance toujours Honda et Yamaha.
Chez les équipes, Aprilia devance toujours Trackhouse, qui a repris 32 points à la structure officielle ce week-end, pour revenir à 41 points. Le team Ducati d'usine est toujours troisième, à 61 points de la tête.
Championnat pilotes après le GP d'Allemagne (11/22)
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|208
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|2
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|194
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|3
|M. MárquezDucati Team
|190
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|4
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|186
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|5
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|184
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|6
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|159
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|7
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|148
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|8
|P. BagnaiaDucati Team
|143
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|9
|Á. MárquezGresini Racing
|87
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|10
|L. MariniHonda HRC
|79
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|11
|E. BastianiniTech 3
|76
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|12
|F. AldeguerGresini Racing
|76
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|64
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|14
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|55
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|15
|D. MoreiraTeam LCR
|48
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|46
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|34
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|26
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|19
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|21
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|20
|J. MillerPramac Racing
|19
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|12
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|25
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat constructeurs après le GP d'Allemagne (11/22)
|Pos.
|Constructeur
|Points
|1
|Aprilia
|330
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|2
|Ducati
|319
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|3
|KTM
|190
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|4
|Honda
|109
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|5
|Yamaha
|69
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
Championnat équipes après le GP d'Allemagne (11/22)
|Pos.
|Équipe
|Points
|1
|Aprilia Racing Team
|394
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|2
|Trackhouse Racing Team
|353
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|3
|Ducati Team
|333
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|4
|Team VR46
|230
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|212
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|6
|Gresini Racing
|172
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|7
|Honda HRC
|105
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|8
|Tech 3
|86
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|9
|Team LCR
|82
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|10
|Yamaha Factory Racing
|77
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|16
|12
|11
|Pramac Racing
|31
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
Di Giannantonio surpris par sa chute : "Une photocopie exacte du tour précédent"
Raúl Fernández : "Sans le centre médical, je ne serais pas ici aujourd'hui"
Álex Márquez explique sa chute : "J'ai peut-être été trop confiant"
Marc Márquez : "Ce week-end, je devais passer en mode attaque"
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires