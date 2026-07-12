Championnat - Marc Márquez à 18 points de Jorge Martín !

Lorsqu'il a fait son retour à la compétition au GP d'Italie, il y a un mois et demi à peine, Marc Márquez assurait ne plus croire au titre. En quittant le Mugello, son retard sur le leader, qui était alors Marco Bezzecchi, culminait à 102 points. Depuis, Bezzecchi enchaîne les déconvenues, jusqu'à son forfait ce week-end, et Márquez les bons résultats, ce qui a totalement inversé la tendance.

Jorge Martín a pris la tête du championnat à Assen et en profite toujours après le week-end du Sachsenring, qui marquait le cap de la mi-saison. Son premier poursuivant n'est plus Bezzecchi mais Ai Ogura, présent sur le podium pour la troisième course consécutive, avec 14 points de retard. Márquez est de son côté à 18 points du pilote Aprilia.

Bezzecchi n'est plus que quatrième mais reste dans le match, à 20 points. Il devance Fabio Di Giannantonio de deux points, tandis que Raúl Fernández, Pedro Acosta et Pecco Bagnaia complètent un top 8 qui se tient en 65 points. Álex Márquez est neuvième, devant Luca Marini, et Fabio Quartararo 14e. Après avoir manqué les cinq derniers Grands Prix, Johann Zarco est 17e.

Au championnat des constructeurs, l'avance d'Aprilia sur Ducati est passée de 22 à 11 points au cours du week-end. KTM reste loin de cette lutte et devance toujours Honda et Yamaha.

Chez les équipes, Aprilia devance toujours Trackhouse, qui a repris 32 points à la structure officielle ce week-end, pour revenir à 41 points. Le team Ducati d'usine est toujours troisième, à 61 points de la tête.

Championnat pilotes après le GP d'Allemagne (11/22)

Championnat constructeurs après le GP d'Allemagne (11/22)

Pos. Constructeur Points 1 Aprilia 330 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 2 Ducati 319 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 3 KTM 190 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 4 Honda 109 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 5 Yamaha 69 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10

Championnat équipes après le GP d'Allemagne (11/22)