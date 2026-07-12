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Championnat - Marc Márquez à 18 points de Jorge Martín !

Le championnat est chamboulé après le GP d'Allemagne. Jorge Martín reste leader mais il n'a que 14 points d'avance sur Ai Ogura et 18 sur Marc Márquez, qui fait encore une bonne opération.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

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Marc Marquez, Ducati Team

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Autocollant Luigi Dall'Igna

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

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Gresini Racing Ducati

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Les supporters se sont rassemblés au bord de la piste

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Départ de la course

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Marc Marquez, Ducati Team

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Marc Marquez, Ducati Team

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Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
45

Lorsqu'il a fait son retour à la compétition au GP d'Italie, il y a un mois et demi à peine, Marc Márquez assurait ne plus croire au titre. En quittant le Mugello, son retard sur le leader, qui était alors Marco Bezzecchi, culminait à 102 points. Depuis, Bezzecchi enchaîne les déconvenues, jusqu'à son forfait ce week-end, et Márquez les bons résultats, ce qui a totalement inversé la tendance.

Jorge Martín a pris la tête du championnat à Assen et en profite toujours après le week-end du Sachsenring, qui marquait le cap de la mi-saison. Son premier poursuivant n'est plus Bezzecchi mais Ai Ogura, présent sur le podium pour la troisième course consécutive, avec 14 points de retard. Márquez est de son côté à 18 points du pilote Aprilia.

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Bezzecchi n'est plus que quatrième mais reste dans le match, à 20 points. Il devance Fabio Di Giannantonio de deux points, tandis que Raúl Fernández, Pedro Acosta et Pecco Bagnaia complètent un top 8 qui se tient en 65 points. Álex Márquez est neuvième, devant Luca Marini, et Fabio Quartararo 14e. Après avoir manqué les cinq derniers Grands Prix, Johann Zarco est 17e.

Au championnat des constructeurs, l'avance d'Aprilia sur Ducati est passée de 22 à 11 points au cours du week-end. KTM reste loin de cette lutte et devance toujours Honda et Yamaha.

Chez les équipes, Aprilia devance toujours Trackhouse, qui a repris 32 points à la structure officielle ce week-end, pour revenir à 41 points. Le team Ducati d'usine est toujours troisième, à 61 points de la tête.

Championnat pilotes après le GP d'Allemagne (11/22)

Pos. Pilote Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 208 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15
2 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 194 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26
3 SpainM. MárquezDucati Team 190 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37
4 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 186 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 -
5 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 184 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7
6 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 159 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21
7 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 148 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15
8 ItalyP. BagnaiaDucati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13
9 SpainÁ. MárquezGresini Racing 87 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9
10 ItalyL. MariniHonda HRC 79 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8
11 ItalyE. BastianiniTech 3 76 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7
12 SpainF. AldeguerGresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 64 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6
14 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 55 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10
15 BrazilD. MoreiraTeam LCR 48 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 46 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 34 5 7 1 11 5 5 - - - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 26 3 - - 1 4 3 4 - 11 - -
19 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 21 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2
20 AustraliaJ. MillerPramac Racing 19 - - - - 1 1 1 8 - 4 4
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 12 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 5 - - - - - 4 - - - 1 -
25 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - - -
26 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - -
27 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team   - - - - - - - - - - -

Championnat constructeurs après le GP d'Allemagne (11/22)

Pos. Constructeur Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany
1 Aprilia 330 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26
2 Ducati 319 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37
3 KTM 190 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15
4 Honda 109 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8
5 Yamaha 69 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10

Championnat équipes après le GP d'Allemagne (11/22)

Pos. Équipe Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany
1 ItalyAprilia Racing Team 394 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15
2 United StatesTrackhouse Racing Team 353 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47
3 ItalyDucati Team 333 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50
4 ItalyTeam VR46 230 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10
5 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 212 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21
6 ItalyGresini Racing 172 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9
7 JapanHonda HRC 105 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8
8 FranceTech 3 86 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7
9 MonacoTeam LCR 82 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5
10 JapanYamaha Factory Racing 77 3 6 - 5 19 13 - 3 - 16 12
11 ItalyPramac Racing 31 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5

 

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